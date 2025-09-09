«Динамо» Москва – «Спартак» Москва: прогноз и ставка от БК Pinnacle888

1757443786

вчера, 21:49

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч РПЛ «Динамо» Москва – «Спартак» Москва, который состоится 13 сентября 2025 года.

«Динамо» Москва

Команда очень плохо стартовала в нынешнем сезоне РПЛ и имеет лишь восемь набранных баллов и отстает от своего нынешнего соперника на три пункта. Оба клуба нестабильно играют и будут иметь примерно равные шансы на успех, но в случае победы, хозяева смогут сравняться с «красно-белыми» по очкам, что еще больше закрутит интригу в чемпионате России на всех полюсах турнирной таблицы.

31 августа «Динамо» Москва проиграло на выезде «Динамо» Махачкала (0:1), а 27 числа уступило «Крыльям Советов» в кубке России (0:1, по пенальти).

«Спартак» Москва

«Спартак» Москва тоже не отличается блестящими результатами в чемпионате России, ведь занимает лишь шестое место с 11 баллами. Коллективу важно не отставать от группы лидеров, а нынешний соперник вполне может помешать этому. «Народная команда» является небольшим фаворитом в этой встрече, однако набрать три очка на стадионе соперника будет максимально сложно.

8 сентября «Спартак» Москва в товарищеской игре разгромил «МЛ Витебск» (5:0), а в чемпионате с трудом одолел «Сочи» (2:1).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Динамо» Москва – 2.9

Ничья – 3.35

Победит «Спартак» Москва – 2.45

Статистика

«Динамо» Москва проиграло пять из семи последних матчей во всех турнирах

«Спартак» не проигрывает уже пять поединков подряд

«Динамо» проиграло три из пяти последних встреч со «Спартаком» при одной победе

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.62. Предполагаем, что команды подарят зрителям результативное шоу, где найдется место для забитых мячей от обоих клубов.