Из последних 219 пенальти в Ла Лиге ни один не был назначен в ворота «Барселоны»

Недовольство игроков «Алавеса» судейством Иглесиаса Вильянуэвы в матче 22-го тура Примеры, где тот не назначил пенальти в ворота каталонцев за игру рукой в собственной штрафной защитника Самуэля Умтити, было вполне ожидаемым.

Куда больше впечатляет тот факт, что арбитры не назначают одиннадцатиметровые удары в ворота «сине-гранатовых» в чемпионате Испании уже на протяжении 74 встреч подряд, в то время как игроки «Барсы» за это время сами исполнили 32 таких удара.

Из последних 219 пенальти в Ла Лиге ни один не был назначен в ворота «блаугранас». В последний раз по воротам «Барселоны» били «с точки» 14 февраля 2016 года - тогда это сделал на тот момент нападающий «Сельты» Джон Гвидетти, который по воле судьбы вчера выступал за «Алавес» и выражал свое разочарование судейством.