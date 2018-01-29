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Из последних 219 пенальти в Ла Лиге ни один не был назначен в ворота «Барселоны»

сегодня, 08:45
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона2 : 1Логотип футбольный клуб Алавес (Витория-Гастейс)АлавесМатч завершен

Недовольство игроков «Алавеса» судейством Иглесиаса Вильянуэвы в матче 22-го тура Примеры, где тот не назначил пенальти в ворота каталонцев за игру рукой в собственной штрафной защитника Самуэля Умтити, было вполне ожидаемым.

Куда больше впечатляет тот факт, что арбитры не назначают одиннадцатиметровые удары в ворота «сине-гранатовых» в чемпионате Испании уже на протяжении 74 встреч подряд, в то время как игроки «Барсы» за это время сами исполнили 32 таких удара.

Из последних 219 пенальти в Ла Лиге ни один не был назначен в ворота «блаугранас». В последний раз по воротам «Барселоны» били «с точки» 14 февраля 2016 года - тогда это сделал на тот момент нападающий «Сельты» Джон Гвидетти, который по воле судьбы вчера выступал за «Алавес» и выражал свое разочарование судейством.

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Все комментарии
FERIS
FERIS ответил alexfor
сегодня в 11:06
Больше всего игроков Реала удаляля в классико потому что барселонские балерины и актрисы правдоподобно умеют исполнять,актерского мастерства им не занимать.
Может тебе ещё аидео привести в качестве доказательств ты умник?
Agamaga
Agamaga
сегодня в 11:03
Хорошие показатели у Барсы. Под это можно что угодно сочинять, что и делают хейтеры.
Великий Князь
Великий Князь
сегодня в 11:00
Логика секты:
1) Реал выиграл - всё купил
2) Ювентус выиграл - всё купил
3) Бавария выиграла - всё купили
4) барселона выиграла (рекорд по пенальти и по непоставленным в их ворота пенальти) - мы самый кристально чистый клуП
alexfor
alexfor ответил FERIS
сегодня в 10:54
Главный симулянт обитает в мадриде, ты знаешь)

Как можно так лицемерить, реал-одна из грязнейших команд , особенно в матчах с барсой, или тебе напомнить, какой беспредел они творят? И потом вы ноете, что реалу дают пенки, а барсе нет. Интересно, а что ты поешь, когда реалу дают пенки за попадания мяча в спину соперника или когда игроки реала сбивают друг друга в чужой штрафной?
No problem
No problem
сегодня в 10:51
    Хозяин Барселоны
    Хозяин Барселоны
    сегодня в 10:48
    Не зря я финансирую лалиговское судейство.
    No problem
    No problem
    сегодня в 10:47
    А как же "Тебас глор Реала"?),
    "Перес все купил"..
    при таких фактах как этот,барсаглоры начинают лепить двойные стандарты лол.
    3веробой
    3веробой
    сегодня в 10:46
    КАк можно болеть за такой судейский клуб. Вчера пенка была 1000%
    Dominators
    Dominators
    сегодня в 10:43
    Это нереально много . Значит у Барсы есть свой Будогосский . Других причин нет .Потому что в футбол играют живые люди и они иногда все же ошибаются . Роботов в Барсе нет .
    Великий Князь
    Великий Князь
    сегодня в 10:43
      neomessi
      neomessi
      сегодня в 10:35
      Роналду когда увидит эти цифры, заплачет!
      74 голов)) это же его мечта .

      А вообще крутая тема для хайтеров, налетайте на горячее пирожки мои собачки ))
      FERIS
      FERIS ответил alexfor
      сегодня в 10:29
      Лепишь всякую туфту здесь только ты.
      А ну ответь мне сколько раз играл Реал меньшинстве и сколько барселона?
      Команда симулянтов и клоунов,чего только один суарес стоит.
      Статистика сама говорит за себя,судьи никогда не поставят пеналь в ворота барселоны а Ла Лиге,хоть там будет двести процентный одинадцатиметровый
      alexfor
      alexfor ответил Zidanе.5
      сегодня в 10:15
      Истерика?))
      Zidanе.5
      Zidanе.5
      сегодня в 10:11
      Я люблю тебя Барса!!!
      alexfor
      alexfor ответил FERIS
      сегодня в 10:04
        Арман Делегеев
        Арман Делегеев ответил Killofwrath
        сегодня в 10:04
          Арман Делегеев
          Арман Делегеев
          сегодня в 10:03
            Fits Fits
            Fits Fits ответил Ismadiyar
            сегодня в 10:00
            Ismadiyar:
            Подняли тему для хейтерства между глорами Реала и Барсы, если не назначают пенку, значит Барса все купила, а ничего, что Барса стала играть очень неплохо в штрафной своей, тому показатели пропущенных голов и отбивших ударов Тер Штегеном, но нет как же без судейского корпуса, к сожалению система видеоповторов нужна в Испании как никогда, с этим согласен, так как судьи в Ла лиге -это болезненная тема, могут не увидеть очевидные вещи что в пользу Барсы, что в минус как тогда не засчитали два очевидных гола за линией ворот... Судейский произвол в Испании, оказывает влияние на всех, но как всегда говорят только о Барсе, а мы тихо идем закрепив 1 место!!!
            Аргументы, типа "стала играть очень неплохо в штрафной" это детский лепет...
            По существу поднятой темы общие фразы...
            Короче, детский сад...
            Rex04
            Rex04
            сегодня в 09:59
            Тоже нам новости...Соккер больше не о чем писать
            FERIS
            FERIS ответил Killofwrath
            сегодня в 09:59
              FERIS
              FERIS
              сегодня в 09:56
              Вот о чём я говорил год,два назад.
              Не одну команду так судьи не тащат,статистика говорит сама за себя.
              Ни одна команда в Ла Лиге не била столько пенальти,,больше всех команд барсуки играли в большинстве.
              И это каждый год повтаряется.
              cevin cigan
              cevin cigan ответил самуил кац 1
              сегодня в 09:46
              самуил кац 1:
              Я ни разу не болельщик Барселоны, но, только из справедливости скажу - такие пенальти СТАВИТЬ НЕЛЬЗЯ ! Да, мяч шел в ворота. но убрать руку у Умтити не было никакой возможности. Тот, кто занимался боксом меня поймет. Тот, кто бездумно топит против Барсы - нет !
              Чтобы успевать убирать руку в штрафной,нужно ими не махать как "дирижёр. Мяч не просто в руку попал,а сорвал возможно гол,а это чистейший пенальти и никого не колышит,что ты там не успел убрать.Срыв голевого момента. Тут дело в другом,будь у Алавеса точно такой же момент в игре с условным Бетисом,судья без раздумий показал бы на "точку"!
              Killofwrath
              Killofwrath
              сегодня в 09:45
              Почему глоры мадридские забывают про то, как их Реал постоянно тащат? Что в этом году пару чистых голов Барселоны были отменены, хотя мяч был в воротах и т.д. и т.п. Такое пенальти на усмотрение судьи, рука была в естественном положении, он ей не играл и не выставлял.
              ДСА
              ДСА
              сегодня в 09:44
              Что тут комментировать, аккуратно Барса играет в своей штрафной площадке плюс иногда везет с судьями.
              Cympak-05
              Cympak-05
              сегодня в 09:43
              Это не повод назначить пенальти. Да за эти матчи скорее всего было пару матчей где ошибочно не поставили. На за эти же матчи в лалиге только Барсе не засчитывали голы когда мяч пересекал линию.
              Futbol Club Barcelona
              Futbol Club Barcelona
              сегодня в 09:43
              Трусливый Бегимотик
              Трусливый Бегимотик
              сегодня в 09:43
              Отбросив личностные надумки и клубные предпочтения -- это объективно много. По-моему, это нездоровая статистика, и на месте болельщиков Барселоны я бы не спешил гордиться. Это не просто странно -- это вызывает вопросы. И я не думаю, что защита каталонцев играет настолько идеально -- уверен, если поискать в сети повторы, за два года, как они живут без 11метровых, найдется множество спорных моментов.
              cska plus
              cska plus
              сегодня в 09:35
              Половину из 32 промазал гномик.
              VIPded
              VIPded
              сегодня в 09:35
              Показательно... И почему-то не удивительно...
              Funny_Smailik
              Funny_Smailik
              сегодня в 09:34
              Чего удивляться если всю игру Барса контролирует мяч а соперник редко совершает вылазки, и то там участвует пару-тройку человек, т.е. банально у них меньше шансов упасть в штрафной. Защита Барсы отбирает мяч или роняет их далеко до штрафной :)
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