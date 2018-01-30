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Новые станции петербургского метро будут испытаны в день матча «Зенита» и ЦСКА

сегодня, 13:31
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА29.04.2018 Не начался

В Санкт-Петербурге запустят новые станции метро «Беговая» и «Новокрестовская», которые станут продолжением Невско-Василеостровской линии. Последняя будет располагаться неподалеку от стадиона «Санкт-Петербург» на Крестовском острове и станет удобным способом добраться на арену. По словам вице-губернатора города Игоря Албина, станции будут опробованы 29 апреля, в день тестового матча ЧМ-2018 между «Зенитом» и ЦСКА:

«Две новые станции метро - „Новокрестовская“ и „Беговая“ - строятся в соответствии с госконтрактами, работы будут завершены до конца марта, а 29 апреля мы испытаем станции с пассажирами - болельщиками в рамках проведения тестового матча чемпионата мира („Зенит“ - ЦСКА) на стадионе „Санкт-Петербург“. Временное сооружение, пешеходный мост, мы точно так же введем в эксплуатацию до 29 апреля текущего года».

Возникали опасения, что поединок перенесут на старый стадион из-за смены газона на «Санкт-Петербурге», однако, похоже, ничего менять не потребуется.

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Все комментарии
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 16:28
В этот день бакланы жестко поклюют лошадок.
Правда это не станет ни для кого сюрпризом.
В апреле ЦСКА не будет на пятом месте.
Они пропустят вверх и "Ахмат", и "Уфу".
mihaluch
mihaluch
сегодня в 15:41
Позвоню дочери в Питер, чтобы в это время по этим линиям не ездила.
МКС
МКС
сегодня в 15:10
Хах руководство культурной столицы так любит околоболел своего клуба, что проводит краш тест новой станции с их помощью? Газон на распил арене менять не будут день ги уже потрачены на свои газоны))) Что Питер , что Киев не города а ШАПИТО.
Ярангвельгви Йорингель.
Ярангвельгви Йорингель.
сегодня в 14:32
С вводом новых станций будет еще легче покидать стадион. Это вам не Закрывашка, где люди часами выходят со стадиона, ломая руки и ноги!
orbit22rus
orbit22rus
сегодня в 14:26
Теперь в метро невозможно ездить. На Крестовском объявляют еще и бомж-арену. Причем как на русском, так и на английском. С ума сойти можно.
Don trambon
Don trambon
сегодня в 13:39
На спартаковских болельщиках лучше бы, их всё равно ни кому не жалко.
Великолепный
Великолепный
сегодня в 13:39
Здорово!
Еще и станция ЦСКА — пусковая станция Третьего пересадочного контура Московского метрополитена. Планируется, что станция будет открыта в составе участка «Деловой центр» — «Петровский парк» в конце февраля 2018 года!))
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 13:37
Испытания лучше проводить при меньшем количестве народа, на всякий случай.
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