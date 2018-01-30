Новые станции петербургского метро будут испытаны в день матча «Зенита» и ЦСКА

В Санкт-Петербурге запустят новые станции метро «Беговая» и «Новокрестовская», которые станут продолжением Невско-Василеостровской линии. Последняя будет располагаться неподалеку от стадиона «Санкт-Петербург» на Крестовском острове и станет удобным способом добраться на арену. По словам вице-губернатора города Игоря Албина, станции будут опробованы 29 апреля, в день тестового матча ЧМ-2018 между «Зенитом» и ЦСКА:

«Две новые станции метро - „Новокрестовская“ и „Беговая“ - строятся в соответствии с госконтрактами, работы будут завершены до конца марта, а 29 апреля мы испытаем станции с пассажирами - болельщиками в рамках проведения тестового матча чемпионата мира („Зенит“ - ЦСКА) на стадионе „Санкт-Петербург“. Временное сооружение, пешеходный мост, мы точно так же введем в эксплуатацию до 29 апреля текущего года».

Возникали опасения, что поединок перенесут на старый стадион из-за смены газона на «Санкт-Петербурге», однако, похоже, ничего менять не потребуется.