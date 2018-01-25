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К 80-летию Поэта! Владимир Высоцкий – о футболе

сегодня, 16:00

Сегодня исполняется 80 лет со дня рождения кумира миллионов - 25 января 1938 года появился на свет Владимир Высоцкий. «Соккер.ру» - о футбольных песнях уникальной личности.

Владимира Высоцкого полюбили за правду, честность и широту взглядов. Он пел о войне, словно сам побывал в сражениях, и о суровой послевоенной жизни, которую застал лично. О политике, кораблях и дальних плаваниях, о горах, о маленьких радостях и душевных метаниях простых людей, о надменной интеллигенции, о верности, любви, дружбе и предательстве. И, конечно, о спорте, которому отведена заметная роль в творчестве Владимира Семеновича. Сложно не откликнуться улыбкой на строки о сентиментальном боксере («И думал Буткеев, мне челюсть круша: и жить хорошо, и жизнь хороша!») или, когда слышишь песню о прыгуне в высоту с толчковой правой, которого тренер за это обещает утопить в пруду. 

У Высоцкого много лирических и даже трагических песен, но в песнях о спорте сплошь и рядом добродушный юмор и самоирония, ведь поражения на полях, площадках и рингах не могут сравниться с жизненными трагедиями. Такое отношение к спорту в творчестве – это тоже своего рода протест поэта против тогдашнего режима, воспринимавшего неудачи на аренах порой настолько серьезно, что из-за них ломались человеческие судьбы. Что касается футбола, то Высоцкий признавался: «Очень ценю труд спортсменов, часто с ними встречаюсь, езжу на различные сборы. У меня есть знакомые во многих командах, поэтому не могу выделить какую-то одну. Да и если бы я болел по-настоящему, то точно помер бы на каком-нибудь матче, так как я делаю все до конца. Предпочитаю болеть, когда наши команды играют с кем-то из заграничных – вот тогда даю себе волю…»

Из такого обтекаемого ответа можно сделать вывод о поверхностном интересе к футболу, но это обманчивое впечатление, ведь тексты песен рушат эту теорию. В 1971 году у Высоцкого вышла такая песня: 

Не заманишь меня на эстрадный концерт,
Ни на западный фильм о ковбоях:
Матч финальный на первенство СССР -
Нам сегодня болеть за обоих!

Так прошу: не будите меня поутру -
Не проснусь по гудку и сирене,-
Я болею давно, а сегодня - помру
На Центральной спортивной арене. 

Очевидно, речь идет о развязке футбольного чемпионата СССР 1970 года. ЦСКА и московское «Динамо» набрали по 45 очков в регулярной таблице первенства, в результате чего был назначен «золотой матч». Одним поединком не обошлось – 5 декабря команды сыграли 0:0, а на следующий день армейцы выиграли 4:3 и завоевали «золото». Можно сделать предположение, что текст был написан вечером 5-го декабря после первого матча, ведь в последней строке «умирающий» от футбольных эмоций болельщик просит: «Не будите меня поутру, а не то я вторичною смертью помру, будто дважды погибший на фронте».

Многие знают песню «Вратарь», которая, по словам самого автора, посвящена Льву Яшину и приурочена к окончанию его футбольной карьеры. Владимир Высоцкий сожалел о том, что не удалось передать привет Льву Ивановичу, спев эту песню по телевидению, пришлось просто отправить пластинку. Яшин услышал первым и оценил, а вскоре посвящение легендарному вратарю стало доступно широкой публике. 

Да, сегодня я в ударе, не иначе -
Надрываются в восторге москвичи,-
Я спокойно прерываю передачи
И вытаскиваю мертвые мячи.

Вот судья противнику пенальти назначает -
Репортеры тучею кишат у тех ворот.
Лишь один упрямо за моей спиной скучает -
Он сегодня славно отдохнет! 

Ну, Яшина-то все знали в те времена, а вот в правых инсайдах и схемах «дубль-вэ» мог разбираться только человек неравнодушный к футболу. А передать чувства игрока, рвущегося в бой со скамейки запасных, - тут уже нужно иметь чувствительность к чужим эмоциям, да и знакомства в мире спорта наверняка помогли осмыслить тему во всей глубине, хотя без фирменной иронии, конечно же, не обошлось. «Песня о правом инсайде» увидела свет в 1968 году – еще до «Вратаря» и финала первенства СССР между «Динамо» и ЦСКА.

Мяч затаился в стриженой траве.
Секунда паузы на поле и в эфире...
Они играют по системе «дубль-вэ», -
А нам плевать, у нас - «четыре-два-четыре».

Вот инсайд гол забил, получив точный пас.
Я хочу, чтоб он встретился мне на дороге, -
Не могу: меня тренер поставил в запас,
А ему сходят с рук перебитые ноги. 

А самая известная футбольная песня Высоцкого – «Разговор с женой после чемпионата мира по футболу». Написана она после чемпионата мира 1970 года в Мексике и является неким резюме турнира. Там и Анатолий Бышовец, английский капитан Бобби Мур, чемпионы мира – Пеле, Жаирзиньо и Тостао. Между прочим, Тостао, как и Высоцкий, родился 25 января, но на 9 лет позже. Сегодня знаменитый бразилец отмечает свой 71 день рождения, с чем его и поздравляем. Интересно, слышал ли он песню Владимира Высоцкого?

Комментатор из своей кабины
Кроет нас для красного словца, 
Но недаром клуб «Фиорентины»
Предлагал мильон за Бышовца.

Ну что ж, Пеле как Пеле,
Объясняю Зине я,
Ест Пеле 
крем-брюле
Вместе с Жаирзинио.

Я сижу на нуле, 
Дрянь купил жене — и рад. 
А у Пеле — 
«шевроле» 
В Рио-де-Жанейро.

Может, не считает и до ста он, 
Но могу сказать без лишних слов:
Был бы глаз второй бы у Тостао —
Он вдвое больше б забивал голов.

И последняя в этом списке песня не столь известна. Это стихотворение – буквально исповедь футбольного болельщика или даже фаната по современным меркам, завершающаяся словами: «Но нельзя меня силою остановить, когда я на футбол прорываюсь». 

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Все комментарии
Фата лист
Фата лист
сегодня в 21:14
Очень красивое стихосложение!
112910415
112910415
сегодня в 19:48
Высоцкий как-то успел всё!
Вася Пупкин 1
Вася Пупкин 1
сегодня в 19:46
у меня слезы навернулись, насколько искренние и по настоящему НАРОДНЫЕ были люди и футболисты и артисты, не чета нынешним высокомерам! Было бы здорово услышать песню Высоцкого о современном футболе и наших миллионерах. Он бы точно умер от стыда! С юбилеем Владимир Семенович. Можно творчество не любить, но человеком он был с большой буквы!!
KLINSI
KLINSI
сегодня в 19:18
Автору поклон.

Есть ещё одна, хоть и косвенно. ...а футболисты до лучших дней..
Лучших дней от наших футболистов я наверное уже не дождусь).
BESTjuventus10
BESTjuventus10
сегодня в 19:01
классно))
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
сегодня в 18:42
Высоцкий - совесть нашего народа!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 18:04
Спасибо Александру Чистякову за прекрасную подборку песен В.С. Высоцкого+++!!!
Вспомнил молодость и его концертные выступления, на которых пришлось бывать.
denmig
denmig
сегодня в 17:47
Мда! про коней он Отлично придумал! Поэт! гончаренка плачет сейчас у трансферного окна!
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил Anton_Alekseevi4
сегодня в 17:41
Anton_Alekseevi4:
Самые обычные это современная эстрада... И певцы и поэты... Никчемные... А Высоцкий это Высоцкий...
А в чем необычность Высоцкого, сам то знаешь, или просто так сказал, в тему?
Гражданин России
Гражданин России
сегодня в 17:32
www.soccer.ru/?new_design=0

если что ссылка на старый сайт
Anton_Alekseevi4
Anton_Alekseevi4 ответил Napoleon Bonapart
сегодня в 17:29
Самые обычные это современная эстрада... И певцы и поэты... Никчемные... А Высоцкий это Высоцкий...
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 17:16
Открыл для себя нового Высоцкого. Автору-респект!
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
сегодня в 17:11
Знаю, многие со мной не согласятся, но честное слово, никогда я не понимал значимость Высоцкого в мировой истории. Как артист- самый посредственный, как певец- самый обычный, как поэт- темболее. Бунтарь, правдолюб? А зачем? Ведь Высоцкий имел в СССР все, что хотел: один из первых имел в Москве Мерседес, выезжал за границу, и даже, власти, закрывали глаза на наркотики, которыми распологал Высоцкий.... Так в чем же величие этого человека?
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 16:41
Респект
Roger Young
Roger Young
сегодня в 16:33
Хорошая подборка. Все по делу =)
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 16:16
Великий Поэт!
vastudio
vastudio
сегодня в 16:12
Сначала показалось, что это Месси))
Gigante Buono
Gigante Buono
сегодня в 16:08
Энциклопедия советской жизни.
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