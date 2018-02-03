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«Црвена Звезда» попросила СМИ не публиковать неофициальную информацию о решении УЕФА

вчера, 16:55
Црвена ЗвездаЛоготип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА13.02.2018 в 20:00 Не начался

Пресс-служба «Црвены Звезды» обратилась к СМИ с просьбой воздержаться от публикации неофициальной информации о решении дисциплинарного комитета УЕФА.

«„Црвена Звезда“ просит все средства массовой информации и отдельных лиц воздержаться от публикации информации об итогах апелляции клуба к УЕФА с учетом того, что решение еще не принято. Каждый, кто любит „Црвену Звезду“ и с нетерпением ждет информации, должен знать, что процесс апелляции продолжается. Любые публикации о решении могут уменьшить шансы клуба на удовлетворение апелляции, то есть возможности сыграть с ЦСКА перед своими болельщиками. Клуб получит официальное уведомление от УЕФА в понедельник», - говорится в официальном обращении. 

Напомним, что УЕФА в начале января наказал «Црвену Звезду» за расистское и дискриминационное поведение болельщиков на домашнем матче группового этапа турнира против БАТЭ.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38 ответил Суеверный
вчера в 20:55
Суеверный:
Чепуха какая-то. В любом клубе не без уродов. Спросите игроков ЦСКА по этому поводу и я буду удивлен если не 100% за свободное посещение матча болельщиками Црвена Звезда (Красная Звезда). Расистские выходки - удел идиотов, их в любой стране примерно 2 - 5 процентов.
В основном этим занимаются фанаты, которым до самого футбола нет дела, футбол они рассматривают как повод самовыражения и им без разницы на клуб и остальных болельщиков! Ни один нормальный болельщик любого клуба не будет вредить любимой команде и таким же как он сам!!!
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 20:39
Фанаты Црвена Звезда и Спартак считают друг друга побратимами! И с чего на тех и других УЕФА заводит дела за расистское и дискриминационное поведение болельщиков я не знаю. Может совпадение или "вселенский" заговор? Но связь есть 100%!
Parovoznic
Parovoznic
вчера в 19:36
А чё там за расистские выходки? Вроде тех, что у Зенита? "Милошевич - герой Сербии"?
Или чё ещё?
cska plus
cska plus
вчера в 18:32
Да пусть играют при болельщиках.
Суеверный
Суеверный
вчера в 18:07
Чепуха какая-то. В любом клубе не без уродов. Спросите игроков ЦСКА по этому поводу и я буду удивлен если не 100% за свободное посещение матча болельщиками Црвена Звезда (Красная Звезда). Расистские выходки - удел идиотов, их в любой стране примерно 2 - 5 процентов.
Kerri
Kerri
вчера в 17:55
Посмотрим чем все закончится.
Jum13
Jum13
вчера в 17:42
Ничего - спартачи на диванах по-болеют за Црвену Звезду, для них так привычнее
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 17:41
Повторюсь. До 05.02 преждевременно о чём то писать .Скорее всего апелляция будет отклонена.ИМХО.
Великолепный
Великолепный
вчера в 17:35
Боятся!))
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
вчера в 17:17
Всё верно. От босса оппонентов всё можно ждать с его то связями..)
Как всегда СТЫДНО ЗА
Как всегда СТЫДНО ЗА ответил Против ЦСКА
вчера в 17:04
Против ЦСКА:
Это дарит коням надежду.
Не тут удачи не видать, хоть с болельщиками,хоть без!
Игорь не подведет!)
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 16:59
Это дарит коням надежду.
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