«Црвена Звезда» попросила СМИ не публиковать неофициальную информацию о решении УЕФА

Пресс-служба «Црвены Звезды» обратилась к СМИ с просьбой воздержаться от публикации неофициальной информации о решении дисциплинарного комитета УЕФА.



«„Црвена Звезда“ просит все средства массовой информации и отдельных лиц воздержаться от публикации информации об итогах апелляции клуба к УЕФА с учетом того, что решение еще не принято. Каждый, кто любит „Црвену Звезду“ и с нетерпением ждет информации, должен знать, что процесс апелляции продолжается. Любые публикации о решении могут уменьшить шансы клуба на удовлетворение апелляции, то есть возможности сыграть с ЦСКА перед своими болельщиками. Клуб получит официальное уведомление от УЕФА в понедельник», - говорится в официальном обращении.



Напомним, что УЕФА в начале января наказал «Црвену Звезду» за расистское и дискриминационное поведение болельщиков на домашнем матче группового этапа турнира против БАТЭ.