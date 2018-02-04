Паулета: «У Эдера и Фернандеша есть все шансы сыграть на предстоящем ЧМ-2018»

Бывший форвард сборной Португалии Педру Паулета считает, что футболисты «Локомотива» Эдер и Мануэл Фернандеш могут попасть в основной состав своей национальной сборной.



«Я видел несколько матчей вашего чемпионата, когда главным тренером „Зенита“ был Андре Виллаш-Боаш, но, к сожалению, в последнее время не часто удается видеть игры российских команд. Но сейчас в России играют два португальца - Мануэл Фернандеш и Эдер, и, считаю, у ребят есть все шансы сыграть на предстоящем чемпионате мира.



Мануэл Фернандеш - очень сильный футболист, Эдер отлично проявил себя на чемпионате Европы, помог сборной завоевать трофей (на его счету победный гол в финале с французами). Да, в „Локомотиве“ он провел всего несколько месяцев, но, надеюсь, он хорошо проявит себя в команде и поможет сборной на чемпионате мира».



Ранее Педру Паулета выразил мнение, что сборная России на чемпионате мира 2018 может добиться серьезных успехов.