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Объявлены победители маркетинговых номинаций прошлого сезона РПЛ

вчера, 22:37

24 июня в Москве прошла церемония объявления победителей третьей премии Герои РПЛ в номинациях в медиа, маркетинге и социальных проектах.

Лауреатов определили в семи номинациях:

«Match day сезона»: «Зенит» (выставка «Зенит. Петербург. 100 лет вместе»)
«Промо сезона»: «Акрон» (клип «Золотые Зубы» – «Это всё Акрон | Э.В.А.»)
«Видеоконтент сезона»: ЦСКА (сериал «Мама, мы – ЦСКА»)
«Социальный проект сезона»: «Зенит» (марафон «100 добрых дел»)
«Мерч сезона»: «Акрон» (предматчевые постеры)
«Журналист или блогер сезона»: Александр Дорский
«Лучшая программа о РПЛ»: «Коммент.Шоу», «Коммент.Live»

Кроме того, на церемонии подвели итоги работы клубов по медиа-KPI, где учитывались работа с социальными сетями и медиаактивности. Первое место заняло московское «Динамо», второе – «Краснодар», третьим стало махачкалинское «Динамо».

Лучших в спортивных номинациях и обладателей специальных наград объявят 27 июня в Центре Кино «Мосфильм».

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Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 02:34
Возможно по причине дамоклова меча.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 02:29, ред.
Странно «Мерч сезона» есть , а "Смерча сезона" нет...)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 23:46
Не точно указана номинация. Выставки Зенит Петербург 100 лет вместе.!
Точнее будет. Несостоявшийся юбилей или Вот тебе бабушка и 100-летие!
Это событие вне конкуренции
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 22:58
То чувство, когда программы на МАТЧ полностью на окладе проиграли по популярности студии Коммент. Аналитика у Коммент.шоу и Коммент.лайв лучше в разы, чем этих неграмотных стариков слушать, путающих амплуа и роли на поле
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:44
Это ещё что такое?)
РПЛ - Российская Прикол Лига))
Гость
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