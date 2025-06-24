Объявлены победители маркетинговых номинаций прошлого сезона РПЛ

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вчера, 22:37

24 июня в Москве прошла церемония объявления победителей третьей премии Герои РПЛ в номинациях в медиа, маркетинге и социальных проектах.

Лауреатов определили в семи номинациях:

«Match day сезона»: «Зенит» (выставка «Зенит. Петербург. 100 лет вместе»)

«Промо сезона»: «Акрон» (клип «Золотые Зубы» – «Это всё Акрон | Э.В.А.»)

«Видеоконтент сезона»: ЦСКА (сериал «Мама, мы – ЦСКА »)

«Социальный проект сезона»: «Зенит» (марафон «100 добрых дел»)

«Мерч сезона»: «Акрон» (предматчевые постеры)

«Журналист или блогер сезона»: Александр Дорский

«Лучшая программа о РПЛ »: «Коммент.Шоу», «Коммент.Live»

Кроме того, на церемонии подвели итоги работы клубов по медиа-KPI, где учитывались работа с социальными сетями и медиаактивности. Первое место заняло московское «Динамо», второе – «Краснодар», третьим стало махачкалинское «Динамо».

Лучших в спортивных номинациях и обладателей специальных наград объявят 27 июня в Центре Кино «Мосфильм».