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«Зенит» продлил контракты с двумя воспитанниками

вчера, 22:59

«Зенит» объявил о продлении контрактов с воспитанниками академии Вадимом Шиловым и Даниилом Кондаковым. Соглашения рассчитаны до 2028 года.

В нынешнем сезоне-2025 Молодёжной футбольной лиги Кондаков сыграл 11 матчей, забил четыре мяча и сделал три результативные передачи. На счету Шилова в этом году 11 игр, 10 голов и 5 ассистов.

В мае оба футболиста дебютировали в профессиональном футболе в поединке Второй лиги с «Чертаново».

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Все комментарии
adekvat
adekvat ответ CCCP1922 (раскрыть)
сегодня в 04:38
Семак таким не занимается, воспитаников надо отпускать, а не портить их карьеры на лавке пока загарелые мяч поперек поля катают.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 23:41
Зачем Зениту нормальный тренер? Да чтобы таких до уровня РПЛ доводить...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:34
У Шилова прям холандоподобная статистика.....
Жаль Зенит пока на бразильскую молодежь смотрит...
Гость
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