«Зенит» продлил контракты с двумя воспитанниками

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вчера, 22:59

«Зенит» объявил о продлении контрактов с воспитанниками академии и . Соглашения рассчитаны до 2028 года.

В нынешнем сезоне-2025 Молодёжной футбольной лиги Кондаков сыграл 11 матчей, забил четыре мяча и сделал три результативные передачи. На счету Шилова в этом году 11 игр, 10 голов и 5 ассистов.

В мае оба футболиста дебютировали в профессиональном футболе в поединке Второй лиги с «Чертаново».