«Зенит» продлил контракты с двумя воспитанниками

«Зенит» объявил о продлении контрактов с воспитанниками академии Вадимом Шиловым и Даниилом Кондаковым. Соглашения рассчитаны до 2028 года.
В нынешнем сезоне-2025 Молодёжной футбольной лиги Кондаков сыграл 11 матчей, забил четыре мяча и сделал три результативные передачи. На счету Шилова в этом году 11 игр, 10 голов и 5 ассистов.
В мае оба футболиста дебютировали в профессиональном футболе в поединке Второй лиги с «Чертаново».
Жаль Зенит пока на бразильскую молодежь смотрит...
Жаль Зенит пока на бразильскую молодежь смотрит...