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ГлавнаяНовостиКонтрактыБразилия. Серия A 2025

Неймар продлил контракт с «Сантосом»

вчера, 23:49

«Сантос» объявил о продлении контракта с нападающим Неймаром. Соглашение рассчитано до конца 2025 года с возможностью продления.

Футболист вернулся в родной клуб зимой.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:32
в трудовой книжке записей много !
а толку ?
436m77f6utkc
436m77f6utkc
сегодня в 05:25
Деваться некуда, другие уже его не зовут, предложений нет
Comentarios
Comentarios ответ протон (раскрыть)
сегодня в 00:04
Желчный паренек
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:02
Похоже Сантос еще на неделю продлил контракт с ним))))
протон
протон ответ Comentarios (раскрыть)
сегодня в 00:01
Так это его прибыль. Он ончил с футболом. и на этом сейчас подрабатывает. Хулиган - мало сказано. Ох, разводила еще тот. Арабы поздно поняли сущность этого персонажа. Очень мерзопакостен как личность по отношению к футболу. Подставил всех
Comentarios
Comentarios ответ протон (раскрыть)
вчера в 23:57
Ему с футболом надо завязывать не тянет
протон
протон ответ Comentarios (раскрыть)
вчера в 23:56, ред.
в СА за один твит в соц сети этой балде платили арабы 400 000 евро))))))))))))))
протон
протон ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 23:52
Он там уже работает травматологом. отделение. "Карнавал" "Кальян" "Девочки"
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Comentarios ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 23:51
Балду пинает
протон
протон
вчера в 23:51
Продлевают контракт с неиграющим футболистом... Нонсенс!
Травматолог больницы доволен самое главное.
Койку в лазарете что ли продлевают?!
Храбрился, что летом чуть ли не обратно в Барсу, а в итоге снова выбрал карнавалы)
9tt2fy9hbdaz
9tt2fy9hbdaz
вчера в 23:51
Значит будет играть теперь дома!!!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:50
Он хоть играет там?
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