Неймар продлил контракт с «Сантосом»

«Сантос» объявил о продлении контракта с нападающим Неймаром. Соглашение рассчитано до конца 2025 года с возможностью продления.
Футболист вернулся в родной клуб зимой.
«Сантос» объявил о продлении контракта с нападающим Неймаром. Соглашение рассчитано до конца 2025 года с возможностью продления.
Футболист вернулся в родной клуб зимой.
а толку ?
а толку ?
Травматолог больницы доволен самое главное.
Койку в лазарете что ли продлевают?!
Храбрился, что летом чуть ли не обратно в Барсу, а в итоге снова выбрал карнавалы)
Травматолог больницы доволен самое главное.
Койку в лазарете что ли продлевают?!
Храбрился, что летом чуть ли не обратно в Барсу, а в итоге снова выбрал карнавалы)