«Зенит» может сыграть со «Сьоном», за который выступает Миранчук

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вчера, 20:32

Председатель правления «Зенита» прокомментировал источнику информацию о том, что команда из Санкт-Петербурга может этим летом провести товарищеский матч со швейцарским «Сьоном», за который играет российский полузащитник .

Товарищеский матч «Зенита» со «Сьоном» действительно возможен. Обсуждаем дату 9 июля. Место — Санкт-Петербург.

Ранее о том, что такая игра может состояться, Sport24 рассказал президент швейцарского клуба .