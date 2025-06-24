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«Зенит» может сыграть со «Сьоном», за который выступает Миранчук

вчера, 20:32

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал источнику информацию о том, что команда из Санкт-Петербурга может этим летом провести товарищеский матч со швейцарским «Сьоном», за который играет российский полузащитник Антон Миранчук.

Товарищеский матч «Зенита» со «Сьоном» действительно возможен. Обсуждаем дату 9 июля. Место — Санкт-Петербург.

Ранее о том, что такая игра может состояться, Sport24 рассказал президент швейцарского клуба Кристиан Константин.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:37
невероятная удача !
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ 311 (раскрыть)
сегодня в 00:49, ред.
Это не бесплатное товарищество...


Швейцарский клуб «Сьон» получит около €320 тыс. за товарищеский матч с «Зенитом».
lotsman
lotsman
вчера в 22:34
Сначала Црвена, потом Сьон. Неплохие матчи для проверки сил перед чемпионатом.)
ABir
ABir
вчера в 22:04
Сыграют, если не вмешаются темные силы, и планы не порушатся.
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:20
Зачем нужна эта игра?
z2ww5u7ssf4g
z2ww5u7ssf4g
вчера в 21:19
Неужели нет соперников для игры ?
LOpp
LOpp
вчера в 20:53
Какое счастье, с самим Сьоном сыграют
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:42

)))
311
311
вчера в 20:41
Что-то слабо верится
Гость
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