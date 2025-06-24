«Зенит» может сыграть со «Сьоном», за который выступает Миранчук

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал источнику информацию о том, что команда из Санкт-Петербурга может этим летом провести товарищеский матч со швейцарским «Сьоном», за который играет российский полузащитник Антон Миранчук.
Товарищеский матч «Зенита» со «Сьоном» действительно возможен. Обсуждаем дату 9 июля. Место — Санкт-Петербург.
Ранее о том, что такая игра может состояться, Sport24 рассказал президент швейцарского клуба Кристиан Константин.
Швейцарский клуб «Сьон» получит около €320 тыс. за товарищеский матч с «Зенитом».
Швейцарский клуб «Сьон» получит около €320 тыс. за товарищеский матч с «Зенитом».
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