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В «Боруссии» подтвердили предложение «Челси» по Гиттенсу

вчера, 21:38

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Ларс Риккен в интервью источнику высказался о несостоявшемся переходе нападающего Джейми Байно-Гиттенса в «Челси».

Пока Джейми играет за нас, он будет отдавать всего себя за дортмундскую «Боруссию», что и показывает каждый день. Он работал с полной отдачей, особенно на тренировках резерва, хотя там было много молодых футболистов. Он относится к своей роли с абсолютным профессионализмом. Его связь с клубом очевидна, даже несмотря на то, что переход в «Челси» в итоге не состоялся.

Конечно, предложение было, но оно поступило в такие сжатые сроки, что мы, как клуб, не могли никак отреагировать. В конце концов, такой трансфер должен устраивать все стороны — игрока, принимающий клуб, а также нас. Мы не любим продавать своих игроков дешевле, чем они того стоят, это касается и Джейми.

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Все комментарии
j35xx7fkmwvs
j35xx7fkmwvs
сегодня в 04:33
Ждут ещё одного улучшенного предложения.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 21:44
Что прицепились вообще к нему, есть же лучше игроки.
протон
протон
вчера в 21:42
Играет нестабильно, а во второй половине сезона вообще в днище превратился. Даже Свенссон намного полезнее, чем Гиттенс.
Гость
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