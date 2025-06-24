В «Боруссии» подтвердили предложение «Челси» по Гиттенсу

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» в интервью источнику высказался о несостоявшемся переходе нападающего в «Челси».

Пока Джейми играет за нас, он будет отдавать всего себя за дортмундскую «Боруссию», что и показывает каждый день. Он работал с полной отдачей, особенно на тренировках резерва, хотя там было много молодых футболистов. Он относится к своей роли с абсолютным профессионализмом. Его связь с клубом очевидна, даже несмотря на то, что переход в «Челси» в итоге не состоялся.

Конечно, предложение было, но оно поступило в такие сжатые сроки, что мы, как клуб, не могли никак отреагировать. В конце концов, такой трансфер должен устраивать все стороны — игрока, принимающий клуб, а также нас. Мы не любим продавать своих игроков дешевле, чем они того стоят, это касается и Джейми.