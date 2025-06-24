Семикратный чемпион Франции «Лион» понижен до Лиги 2

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вчера, 22:11

Организация, отвечающая за контроль и надзор за счетами профессиональных футбольных клубов Франции (DNCG), приняла решение перевести «Лион» в Лигу 2.

В ноябре 2024 года сообщалось, что семикратные чемпионы страны будут понижены в классе по окончании сезона, если финансовое положение клуба не улучшится кардинальным образом.

Минувший сезон команда завершила на 6-м месте и пробилась в Лигу Европы.