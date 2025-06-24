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ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкцииФранция. Лига 2 2025/2026

Семикратный чемпион Франции «Лион» понижен до Лиги 2

вчера, 22:11

Организация, отвечающая за контроль и надзор за счетами профессиональных футбольных клубов Франции (DNCG), приняла решение перевести «Лион» в Лигу 2.

В ноябре 2024 года сообщалось, что семикратные чемпионы страны будут понижены в классе по окончании сезона, если финансовое положение клуба не улучшится кардинальным образом.

Минувший сезон команда завершила на 6-м месте и пробилась в Лигу Европы.

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Все комментарии
andrewheat
andrewheat ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 05:49
Да, знатно! А также в сезонах 05/06 и 06/07 подряд Лион и Реал играли в группе ЛЧ, Лион оба раза группу выигрывал, ни разу сливочным не уступив, и один раз даже разгромив. Жаль, что в плей-офф традиционно спотыкались, а в свой первый полуфинал вышли в 2010, когда были уже не в прайме.
112910415
112910415
сегодня в 05:35
какое-то нервное решение !
Nety
Nety ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 04:40, ред.
А Лион наверное в прайме играл на заработанные, вся история на деньгах Ола построена, или если это европеец то можно?
Nety
Nety
сегодня в 04:37, ред.
Ола поигрался и выкинул, араб или китаец наверное.
4rafemecxtv9
4rafemecxtv9
сегодня в 04:32
Без денег в футболе сейчас никуда.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ VeniaminS (раскрыть)
сегодня в 01:58
Леон - это мексиканский клуб. А это Олимпик Лион.
Georgy Cherdantsev
Georgy Cherdantsev
сегодня в 01:11
Думаю, это слишком суровое наказание. Без Лиона французская лига обеднеет, все-таки это значимый клуб для Франции. Могли хотя бы для начала снять очки с команды, но зачем же сразу исключать? Шокирующая новость! Теперь все игроки разбегутся кто куда. Сочувствую болельщикам Лиона.
Agamaga005
Agamaga005
сегодня в 01:05
Приход арабов в футбол обонкротил Лион? Нет. Наоборот раскрылись команды, которые раньше не могли сильно о себе заявить. Тем более это их внутреннее дело.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:08
А команды, которые убивают футбол арабскими деньгами, никто не трогает. Столько денег тратят, не соблюдают ФФП! Почему их не наказывают? Арабы вас прикармливают?
sihafazatron
sihafazatron ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 23:42
Охренеть...как же допустили такой большой долг?
А так да, раньше Лион был очень хорош!)) Знатно они галиктикос из лч выкидывали))
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:35
что же они такого сделали?
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 23:32
у Лиона долг более 500 млн евро.
пока не погасят задолженность....много лет Лиона не будет в Лиге 1.
жаль...хороший клуб с прекрасным устоявшимся стилем наводил страх в Европе.
протон
протон
вчера в 23:20
Сказали бы мне год назад, что у Химок и Лиона будет что-то общее, я бы в ответ вызвал психиатра
STVA 1
STVA 1
вчера в 23:18
Вот енто новость! Как бы не получилось второе Бордо))
6cqcn8cxgq23
6cqcn8cxgq23 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 23:12
расскажите это шейхам из голубого Манчестера
nubom
nubom
вчера в 23:08
Я смотрю, все у них не по-человечески. А где заключения ихней
Экспертно-судейской комиссии при президенте ФФС. А где голосование представителей клубов Лиги 1? Никакой демократии и порядка. Какую-то ФНЛ здесь блин развели...
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 23:07
У вас все плохо? Мы сделаем вам ещё хуже.


С..ка , где логика?
OLYMPIQUE DE MARSEILLE
OLYMPIQUE DE MARSEILLE
вчера в 22:47
Возвращайся 😂 скорее.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:43, ред.
Жаль....
Надеюсь вернутся через год
Grizly88
Grizly88
вчера в 22:34
Обидно
Balbes77773
Balbes77773
вчера в 22:31
Что ждёт зенит после прощания с Газпромом...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:28
Круто поступили с Леоном !
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 22:27
Жесть конечно…обидно за такой клуб
catal
catal
вчера в 22:20
    Сп62
    Сп62
    вчера в 22:18
    Закон суров, но он закон. Хорошо, что не расформировали.
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