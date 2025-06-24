Семикратный чемпион Франции «Лион» понижен до Лиги 2

Организация, отвечающая за контроль и надзор за счетами профессиональных футбольных клубов Франции (DNCG), приняла решение перевести «Лион» в Лигу 2.
В ноябре 2024 года сообщалось, что семикратные чемпионы страны будут понижены в классе по окончании сезона, если финансовое положение клуба не улучшится кардинальным образом.
Минувший сезон команда завершила на 6-м месте и пробилась в Лигу Европы.
А так да, раньше Лион был очень хорош!)) Знатно они галиктикос из лч выкидывали))
А так да, раньше Лион был очень хорош!)) Знатно они галиктикос из лч выкидывали))
пока не погасят задолженность....много лет Лиона не будет в Лиге 1.
жаль...хороший клуб с прекрасным устоявшимся стилем наводил страх в Европе.
пока не погасят задолженность....много лет Лиона не будет в Лиге 1.
жаль...хороший клуб с прекрасным устоявшимся стилем наводил страх в Европе.
Экспертно-судейской комиссии при президенте ФФС. А где голосование представителей клубов Лиги 1? Никакой демократии и порядка. Какую-то ФНЛ здесь блин развели...
Экспертно-судейской комиссии при президенте ФФС. А где голосование представителей клубов Лиги 1? Никакой демократии и порядка. Какую-то ФНЛ здесь блин развели...
С..ка , где логика?
С..ка , где логика?
Надеюсь вернутся через год
Надеюсь вернутся через год