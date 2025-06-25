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ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкцииФранция. Лига 2 2025/2026

«Лион» обжалует решение о переводе во второй дивизион

сегодня, 00:44

«Лион» объявил, что немедленно подаст апелляцию на решение организации, отвечающей за контроль и надзор за счетами профессиональных футбольных клубов Франции (DNCG) о переводе клуба в Лигу 2.

Как сообщает клуб в своём заявлении, в последние несколько месяцев он тесно сотрудничал с DNCG, выполняя все требования за счёт инвестиций в акционерный капитал, которые превысили запрошенные суммы. Отмечается, что благодаря взносам акционеров и продаже "Кристал Пэлас (владелец «Лиона» Джон Текстор также имел долю в английской команде) денежное положение клуба значительно улучшилось, и он имеет более чем достаточно ресурсов на сезон 2025/26.

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Все комментарии
Alex_67
Alex_67
сегодня в 05:29
это ничего не даст...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 05:05
Понапокупают клубов, как игрушек. А потом должны всем подряд...
Scorp689
Scorp689
сегодня в 03:58
Обидное решение для именитого клуба...
Comentarios
Comentarios
сегодня в 01:29
Врагу не сдается наш гордый варяг
протон
протон
сегодня в 00:49
А кто на замену? Урал или Оренбург?
Гость
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