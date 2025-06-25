«Лион» обжалует решение о переводе во второй дивизион

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сегодня, 00:44

«Лион» объявил, что немедленно подаст апелляцию на решение организации, отвечающей за контроль и надзор за счетами профессиональных футбольных клубов Франции (DNCG) о переводе клуба в Лигу 2.

Как сообщает клуб в своём заявлении, в последние несколько месяцев он тесно сотрудничал с DNCG, выполняя все требования за счёт инвестиций в акционерный капитал, которые превысили запрошенные суммы. Отмечается, что благодаря взносам акционеров и продаже "Кристал Пэлас (владелец «Лиона» Джон Текстор также имел долю в английской команде) денежное положение клуба значительно улучшилось, и он имеет более чем достаточно ресурсов на сезон 2025/26.