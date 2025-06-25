Матч «Окленд Сити» и «Бока Хуниорс» прерывали из-за погодных условий

Матч 3-го тура группового этапа Клубного чемпионата мира между новозеландским «Окленд Сити» и аргентинским «Бока Хуниорс» был приостановлен из-за погодных условий.
Главный арбитр Гленн Нюберг прервал игру в Нэшвилле на 56‑й минуте при счёте 1:1. Такое решение было принято из‑за угрозы ухудшения погоды. К настоящему моменту поединок возобновлён.
Ранее из‑за погодных условий более чем на два часа было отложено начало второго тайма игры «Бенфики» с «Окленд Сити». Старт встречи между южнокорейским «Ульсаном» и «Мамелоди Сандаунс» из ЮАР был отложен более чем на час из‑за непогоды. Из‑за аналогичной ситуации были прерваны поединки австрийского «Зальцбурга» с мексиканской «Пачукой» и бразильского «Палмейраса» с египетским «Аль‑Ахли».