Матч «Окленд Сити» и «Бока Хуниорс» прерывали из-за погодных условий

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сегодня, 00:24

Матч 3-го тура группового этапа Клубного чемпионата мира между новозеландским «Окленд Сити» и аргентинским «Бока Хуниорс» был приостановлен из-за погодных условий.

Главный арбитр Гленн Нюберг прервал игру в Нэшвилле на 56‑й минуте при счёте 1:1. Такое решение было принято из‑за угрозы ухудшения погоды. К настоящему моменту поединок возобновлён.