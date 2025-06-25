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Матч «Окленд Сити» и «Бока Хуниорс» прерывали из-за погодных условий

сегодня, 00:24
Окленд СитиЛоготип футбольный клуб Окленд Сити1 : 1Логотип футбольный клуб Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес)Бока ХуниорсМатч завершен

Матч 3-го тура группового этапа Клубного чемпионата мира между новозеландским «Окленд Сити» и аргентинским «Бока Хуниорс» был приостановлен из-за погодных условий.

Главный арбитр Гленн Нюберг прервал игру в Нэшвилле на 56‑й минуте при счёте 1:1. Такое решение было принято из‑за угрозы ухудшения погоды. К настоящему моменту поединок возобновлён.

Ранее из‑за погодных условий более чем на два часа было отложено начало второго тайма игры «Бенфики» с «Окленд Сити». Старт встречи между южнокорейским «Ульсаном» и «Мамелоди Сандаунс» из ЮАР был отложен более чем на час из‑за непогоды. Из‑за аналогичной ситуации были прерваны поединки австрийского «Зальцбурга» с мексиканской «Пачукой» и бразильского «Палмейраса» с египетским «Аль‑Ахли».

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Все комментарии
cw2azyw9zqb6
cw2azyw9zqb6
сегодня в 05:46
Неужели не найдется другого места на планете с наиболее благоприятными погодными условиями?
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 00:50
Что за непогода? Угроза сильного ветра, дождь, жара?
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:27, ред.
Матч возобновлён - "почтальоны" пока держатся...
Гость
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