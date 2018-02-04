Вальверде побил рекорд Гвардиолы по беспроигрышной серии «Барселоны» в Примере

«Барселона» в рамках 22-го тура чемпионата Испании сыграла вничью с «Эспаньолом».



Таким образом, главный тренер каталонцев Эрнесто Вальверде вновь не проиграл с командой в чемпионате, тем самым побив рекорд восьмилетней давности по серии матчей без поражений на старте Примеры.



Предыдущее достижение (21 матч без поражений в национальном первенстве с начала турнира) принадлежало бывшему главному тренеру «Барселоны» Хосепу Гвардиоле.