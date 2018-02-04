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Вальверде побил рекорд Гвардиолы по беспроигрышной серии «Барселоны» в Примере

вчера, 20:49
ЭспаньолЛоготип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)1 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Барселона» в рамках 22-го тура чемпионата Испании сыграла вничью с «Эспаньолом».

Таким образом, главный тренер каталонцев Эрнесто Вальверде вновь не проиграл с командой в чемпионате, тем самым побив рекорд восьмилетней давности по серии матчей без поражений на старте Примеры.

Предыдущее достижение (21 матч без поражений в национальном первенстве с начала турнира) принадлежало бывшему главному тренеру «Барселоны» Хосепу Гвардиоле.

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Все комментарии
Давуд
Давуд
вчера в 23:17
Зато игра Пепа была на много зрелищным
Кaдыш.
Кaдыш.
вчера в 22:32
У Ньюкасла безпроигрышная серия с 1892 года! Потому что Ньюкасл чемпик!
Богиня Соккера
Богиня Соккера ответил David Villa7
вчера в 22:08
David Villa7:
Спасибо за оказанную честъ) Кстати че там Юрик пропал-давно не видел , не слышал) охота пообщаться с адеватными людьми) Кстати с победой Князь! Юве сегодня был действительно хорош, хоть я и люблю их покритиковать)
Жменя, заходи с основного!
borodka
borodka ответил Великий Князь
вчера в 21:58
Великий Князь:
Так вот значит кто судью спонсировал из личных резервов? Аха-ха)
Хе-хе!Да-да-да,Барса во главе с Вальверде и Месси скупили ВСЁ!!!УЕФу,ФИФу,Переса,Филиппа 6-го... А знаешь почему?-Потому что все они продались! Продались тем-кто богаче!Разве Барса виновата,что некоторые-нищеброды?Завидуйте дальше!)
Брулин
Брулин
вчера в 21:58
Буду рад когда Вальверде возьмет свой первый кубок Ла Лиги в качестве тренера.
Богиня Соккера
Богиня Соккера ответил Apsny
вчера в 21:57
Apsny:
Причем с таким-то имеющимся ресурсом.
С каким? Судейским ресурсом. Решили Неймара продать , а судей купить?
BARCDJIN
BARCDJIN
вчера в 21:53
Скорее Пике сегодня поджарил весь спаньеолик..
Apsny
Apsny
вчера в 21:28
Причем с таким-то имеющимся ресурсом.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
вчера в 21:22
Поздравляю команду Барселону с таким достижением
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
вчера в 21:04
Спасибо тебе Вальверде!
Этот человек пишет золотые страницы Барсы.
Низкий ему поклон.
Великий Князь
Великий Князь ответил David Villa7
вчера в 21:03
David Villa7:
Спасибо за оказанную честъ) Кстати че там Юрик пропал-давно не видел , не слышал) охота пообщаться с адеватными людьми) Кстати с победой Князь! Юве сегодня был действительно хорош, хоть я и люблю их покритиковать)
Юрик слишком многогранен, даже государю не ведомо в какой ипостасии он выступает на данный момент.
За поздравок спасибо, но это не Ювентус мощно сыграл, а Сасуоло не стали играть. Первый матч в этом сезоне, когда соперник и не пытался играть с нами в футбол или хотя бы не пытался мешать нам играть. Обычно у всех на нас звериный настрой. Приятно что выиграли без Куадрадо, Дибалы и Дугласа Косты.
ДСА
ДСА
вчера в 21:02
Для начала надо до 30 матяей дотянуть, а потом и на полтинник замахнуться.
David Villa7
David Villa7 ответил Великий Князь
вчера в 21:00
Великий Князь:
В каждой шутке есть доля шутки) Пеналь не дал судейка, это факт. Ну а я на нобелевскую премию не претендую, товарищъ император.)
Спасибо за оказанную честъ) Кстати че там Юрик пропал-давно не видел , не слышал)
охота пообщаться с адеватными людьми)
Кстати с победой Князь! Юве сегодня был действительно хорош, хоть я и люблю их покритиковать)
Великий Князь
Великий Князь ответил David Villa7
вчера в 20:57
David Villa7:
Да ну хватит уже петросянить) шутка уместна когда вовремя сказана, а из матча в матч говорить такую ерунду по мне немного глупо) при всем уважении к вашей личности)
В каждой шутке есть доля шутки)
Пеналь не дал судейка, это факт.
Ну а я на нобелевскую премию не претендую, товарищъ император.)
David Villa7
David Villa7 ответил Великий Князь
вчера в 20:55
Великий Князь:
Так вот значит кто судью спонсировал из личных резервов? Аха-ха)
Да ну хватит уже петросянить) шутка уместна когда вовремя сказана, а из матча в матч говорить такую ерунду по мне немного глупо) при всем уважении к вашей личности)
Великий Князь
Великий Князь
вчера в 20:53
Так вот значит кто судью спонсировал из личных резервов? Аха-ха)
Russianhаmmer
Russianhаmmer
вчера в 20:53
Молодец!
Но стоит признать,что у Гвардиолы это было зрелищнее.
David Villa7
David Villa7
вчера в 20:52
Супер достижение конечно, Вальвереде большой молодец, это уникальное достижение . Но смею заметить , что у Гвардиолы был более атакующий и яркий футбол, нежели прагматичный футбол на результат
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
вчера в 20:52
Молодцы
112910415
112910415
вчера в 20:51
даёшь позитивные рекорды!
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
вчера в 20:51
Отличный результат!
Продолжайте в том же духе!
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