Агенты Вериссимо прилетели в Москву

Защитник «Сантоса» Лукас Вериссимо очень близок к переходу в «Спартак». Об этом сообщил представитель агентства MGS Sport, управляющего делами Вериссимо.
«Сделка скоро будет закрыта. Во вторник утром агенты Вериссимо Апаресиду Инасио и Маркос Рибейро прилетели в Москву, где урегулируют последние детали сделки, в том числе зарплату и длительность контракта игрока со „Спартаком“.
„Сантос“ согласился продать Вериссимо за 7,5 млн евро. Эту сумму „Спартак“ заплатит за 100 процентов прав на игрока, „Сантос“ сам распределит эти деньги между всеми сторонами, владеющими правами».
Вериссимо принял участие в 36 матчах в чемпионате Бразилии-2017 и отметился 9 желтыми карточками.
- Президентом надо поставить Жириновского.
- Вы что, это же будет "второй Сталин"...
- А знаете... Глядя на то, во что превратили страну, вам давно уже нужен "второй Сталин"...
- Президентом надо поставить Жириновского.
- Вы что, это же будет "второй Сталин"...
- А знаете... Глядя на то, во что превратили страну, вам давно уже нужен "второй Сталин"...
Удачи Спартаку .
Удачи Спартаку .
Без тебя никак не получится.
Садись срочно на мотороллер и дуй в офис Спартака. Ещё успеешь отговорить.
Без тебя никак не получится.
Садись срочно на мотороллер и дуй в офис Спартака. Ещё успеешь отговорить.
При Сталине было поменьше.
Но Сталина в списках кандидатов нет. Святых тоже в списках нет.
За Шойгу проголосовал бы. Хоть и не святой.
При Сталине было поменьше.
Но Сталина в списках кандидатов нет. Святых тоже в списках нет.
За Шойгу проголосовал бы. Хоть и не святой.
Но впоследствии пришло осознание. Мы - не Лихтенштейн. Навести порядок в однокомнатной квартире гораздо проще, чем в 90-комнатной. А ещё есть такое изречение: "Чтобы повернуть несущийся табун лошадей, нужно сначала какое-то время проскакать вместе с ним. Иначе сметут." Быстрые изменения в нашей стране - это только Революция. Но не дай Бог!
Для меня главное, что Путин не предатель, как Ельцин. Есть много отрицательного в нашей жизни, но не всё я готов поставить ему в вину.
А Навальный и Собчак - это продолжатели дела Ельцина. Продадут страну. Уроды.
Но впоследствии пришло осознание. Мы - не Лихтенштейн. Навести порядок в однокомнатной квартире гораздо проще, чем в 90-комнатной. А ещё есть такое изречение: "Чтобы повернуть несущийся табун лошадей, нужно сначала какое-то время проскакать вместе с ним. Иначе сметут." Быстрые изменения в нашей стране - это только Революция. Но не дай Бог!
Для меня главное, что Путин не предатель, как Ельцин. Есть много отрицательного в нашей жизни, но не всё я готов поставить ему в вину.
А Навальный и Собчак - это продолжатели дела Ельцина. Продадут страну. Уроды.
Но в этот раз буду голосовать за него.
Но в этот раз буду голосовать за него.
Все мои предки, что по отцовской линии, что по материнской, лежат в русской земле. Здесь мои корни. Здесь моё место.
Легко ли здесь жить? Нет.
Но "задница в тепле" - это не мой вариант. Это - удел слабаков.
Все мои предки, что по отцовской линии, что по материнской, лежат в русской земле. Здесь мои корни. Здесь моё место.
Легко ли здесь жить? Нет.
Но "задница в тепле" - это не мой вариант. Это - удел слабаков.