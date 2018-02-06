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Агенты Вериссимо прилетели в Москву

06 февраля 2018, 15:33

Защитник «Сантоса» Лукас Вериссимо очень близок к переходу в «Спартак». Об этом сообщил представитель агентства MGS Sport, управляющего делами Вериссимо.

«Сделка скоро будет закрыта. Во вторник утром агенты Вериссимо Апаресиду Инасио и Маркос Рибейро прилетели в Москву, где урегулируют последние детали сделки, в том числе зарплату и длительность контракта игрока со „Спартаком“.

„Сантос“ согласился продать Вериссимо за 7,5 млн евро. Эту сумму „Спартак“ заплатит за 100 процентов прав на игрока, „Сантос“ сам распределит эти деньги между всеми сторонами, владеющими правами».

Вериссимо принял участие в 36 матчах в чемпионате Бразилии-2017 и отметился 9 желтыми карточками.

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Все комментарии
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
11 февраля 2018 в 10:08, ред.
Что то сериал уж сильно растянули Пора ставить Точку.
sammyboy
sammyboy
07 февраля 2018 в 22:39
скорее бы!!!
agidel2012
agidel2012 ответ w2rman (раскрыть)
07 февраля 2018 в 01:33
Старый сайт: https://www.soccer.ru/?new_design=0
fineflat
fineflat
06 февраля 2018 в 23:04
Почему в ленте политичечкая агитация. Эти людишки должны покинуть сайт!!!
proezd2
proezd2 ответ Крейсер (раскрыть)
06 февраля 2018 в 22:59
ты шо Братка они там все опг...
stl33
stl33 ответ Марк Аврелий (комментарий удален) (раскрыть)
06 февраля 2018 в 22:38
Есть хорошее выражение "Сталина на вас нет". На фоне этого выражения родился интересный диалог:
- Президентом надо поставить Жириновского.
- Вы что, это же будет "второй Сталин"...
- А знаете... Глядя на то, во что превратили страну, вам давно уже нужен "второй Сталин"...
sir_Alex
sir_Alex ответ w2rman (раскрыть)
06 февраля 2018 в 21:00
https://www.soccer.ru/?new_design=0
Саня Локомотив
Саня Локомотив ответ mat73 (раскрыть)
06 февраля 2018 в 20:32
В каком году?
EAGinLE
EAGinLE
06 февраля 2018 в 19:36
Скорей бы уже оффинфа появилась .
Удачи Спартаку .
mat73
mat73
06 февраля 2018 в 18:54
Человек хочет стать Чемпионом России по футболу! Хорошее желание и решение!
w2rman
w2rman
06 февраля 2018 в 18:43
Если не сложно, скиньте кто-нибудь старый сайт, новый ни к черту
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
06 февраля 2018 в 18:23
Агентам ещё надо себе долю малую сорвать за работу. Футболист одна штука, зато агентов парочка. И все кушать хотят...
agidel2012
agidel2012 ответ Марк Аврелий (комментарий удален) (раскрыть)
06 февраля 2018 в 18:07
Это Парашенко под чужим ником написал, нужно же врагам России вести антироссийскую агитациюю Им сильная Россия не нужна, им в президенты типо Ельцин или похожий на него пьянчуга нужен.
112910415
112910415
06 февраля 2018 в 18:03
в этот раз Спартак всё правильно делает!
agidel2012
agidel2012 ответ Санчо Панса (раскрыть)
06 февраля 2018 в 18:01
Ладно бомжи и кони лают на Спартак, ну а мексикашке красно-белые чем не угодили.
Крейсер
Крейсер
06 февраля 2018 в 17:50
Санчо Панса.

Без тебя никак не получится.
Садись срочно на мотороллер и дуй в офис Спартака. Ещё успеешь отговорить.
Санчо Панса
Санчо Панса
06 февраля 2018 в 17:47
Спасите ему карьеру! Срочно! Трансферное окно ведь уже закрылось) Если у него есть голова на плечах, то он не примет предложение красно-белых.
Крейсер
Крейсер ответ Sully (комментарий удален) (раскрыть)
06 февраля 2018 в 17:40, ред.
Это прозвище я получил, когда ещё служил в армии. Аврора точно ни при чём.
Константин Белых
Константин Белых ответ Spartak_Rulit (раскрыть)
06 февраля 2018 в 17:34
А коням в ближайшие сезона три вообще против нас ловить нечего! Вон уже чуть не из подворотен набирают..
Крейсер
Крейсер ответ Sully (комментарий удален) (раскрыть)
06 февраля 2018 в 17:30, ред.
Да. Воров много. Бесят сечины и миллеры. Но такие были всегда.
При Сталине было поменьше.
Но Сталина в списках кандидатов нет. Святых тоже в списках нет.
За Шойгу проголосовал бы. Хоть и не святой.
derrik2000
derrik2000
06 февраля 2018 в 17:21
Если подпишут Вериссимо, то я лично буду считать трансферную зимнюю компанию более, чем удачной.
Крейсер
Крейсер ответ Sully (комментарий удален) (раскрыть)
06 февраля 2018 в 17:20, ред.
Голосовал за Жириновского. Из-за недовольства работой Путина. Мне казалось, что все изменения к лучшему при Путине, какие-то незначительные и очень медленные.
Но впоследствии пришло осознание. Мы - не Лихтенштейн. Навести порядок в однокомнатной квартире гораздо проще, чем в 90-комнатной. А ещё есть такое изречение: "Чтобы повернуть несущийся табун лошадей, нужно сначала какое-то время проскакать вместе с ним. Иначе сметут." Быстрые изменения в нашей стране - это только Революция. Но не дай Бог!
Для меня главное, что Путин не предатель, как Ельцин. Есть много отрицательного в нашей жизни, но не всё я готов поставить ему в вину.
А Навальный и Собчак - это продолжатели дела Ельцина. Продадут страну. Уроды.
EAGinLE
EAGinLE
06 февраля 2018 в 17:13
Ждем новостей .
Aliks
Aliks ответ Sully (комментарий удален) (раскрыть)
06 февраля 2018 в 17:11
Вы,я так понимаю, ещё слишком юны.....
Aliks
Aliks ответ Sully (комментарий удален) (раскрыть)
06 февраля 2018 в 17:10
А что по вашему,патриоты только за Путина? Ошибаетесь.
Крейсер
Крейсер ответ Sully (комментарий удален) (раскрыть)
06 февраля 2018 в 17:09
Ни одного раза ещё за Путина не голосовал.
Но в этот раз буду голосовать за него.
nulll
nulll
06 февраля 2018 в 17:06
что то многовато - 9 карточек, или в Бразилии горячий чемпионат, много горячих голов?
Миклухо Маклаевич
Миклухо Маклаевич
06 февраля 2018 в 17:03
Переходит очередной негр или чурка в спартак - Можно! Зато на ветках Зенита пятакам грех не нагадить.
makkie
makkie ответ Sully (комментарий удален) (раскрыть)
06 февраля 2018 в 17:03
Даня, выходит, ты зулус для России!)
Крейсер
Крейсер ответ Sully (комментарий удален) (раскрыть)
06 февраля 2018 в 17:03
Именно так. Патриот.
Все мои предки, что по отцовской линии, что по материнской, лежат в русской земле. Здесь мои корни. Здесь моё место.
Легко ли здесь жить? Нет.
Но "задница в тепле" - это не мой вариант. Это - удел слабаков.
Гость
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