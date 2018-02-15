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Стоимость рекламы на футболке «Барселоны» превысит 200 млн евро

вчера, 15:02

По данным источника, сегодня «Барселона» продлит контракт со своим спонсором Beko. 

Сообщается, что президент испанского клуба Хосеп Бартомеу встретится с представителями организации и поставит подпись под новым соглашением. Турецкая компания будет платить каталонцам от 8 до 19 миллионов евро за сезон. Контракт будет рассчитан до 2022 года. Располагаться нашивка будет на левом рукаве и на задней части тренировочной одежды. 

Таким образом, стоимость рекламы на футболке «Барселоны», учитывая все контракты, превысит 200 млн евро в год.

Отметим, что титульный спонсор Rakuten приносит «Барселоне» 55 млн евро в год.

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Все комментарии
008Maximus
008Maximus
вчера в 20:00
Это же все из пластиковых бутылок. Молодцы наши все еще из овец делают.
No problem
No problem
вчера в 19:38
...на задней части...
🤣🤣🤣🤣🤣
EAGuar As
EAGuar As
вчера в 18:28
Не хило зарабатывают. Молодцы.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил BARCDJIN
вчера в 17:52
BARCDJIN:
Потому что его тоже судили..Аха-ха).
Не переживай, старина Юпп опять вашему театру 7 мячей напихает, если вы от Челси не вылетите.
Великий Князь
Великий Князь ответил BARCDJIN
вчера в 17:38
BARCDJIN:
Потому что его тоже судили..Аха-ха).
А ты ещё сядешь. Аха-ха)
cevin cigan
cevin cigan
вчера в 16:06
А в условии контракта,стоит пунктик....подрезать католикам крайнюю плоть......... ибн туркишь барса..
Happyboy Barca
Happyboy Barca
вчера в 15:46
8 beko 55 rakuten 150 nice .
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:44
Даже на содержание Месси не хватит.
BARCDJIN
BARCDJIN ответил Barcelona_Rostov
вчера в 15:44
Barcelona_Rostov:
судьи для тебя больная тема)))
Потому что его тоже судили..Аха-ха).
Barcelona_Rostov
Barcelona_Rostov ответил Великий Князь
вчера в 15:21
Великий Князь:
Значит завтра продлит и с судьями, аха-ха)
судьи для тебя больная тема)))
Великий Князь
Великий Князь
вчера в 15:06
Значит завтра продлит и с судьями, аха-ха)
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