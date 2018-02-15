Стоимость рекламы на футболке «Барселоны» превысит 200 млн евро

По данным источника, сегодня «Барселона» продлит контракт со своим спонсором Beko.

Сообщается, что президент испанского клуба Хосеп Бартомеу встретится с представителями организации и поставит подпись под новым соглашением. Турецкая компания будет платить каталонцам от 8 до 19 миллионов евро за сезон. Контракт будет рассчитан до 2022 года. Располагаться нашивка будет на левом рукаве и на задней части тренировочной одежды.

Таким образом, стоимость рекламы на футболке «Барселоны», учитывая все контракты, превысит 200 млн евро в год.

Отметим, что титульный спонсор Rakuten приносит «Барселоне» 55 млн евро в год.