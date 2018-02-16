Россия по итогам еврокубковой недели оторвалась от Португалии в рейтинге УЕФА

Российские клубы на этой неделе набрали 0.600 балла в копилку страны в таблице коэффициентов УЕФА. Очки принесли два клуба из четырёх, участвующих в плей-офф Лиги Европы.

«Локомотив» одержал волевую победу над «Ниццей» (3:2), ЦСКА сыграл вничью с «Црвеной Звездой» (0:0). «Спартак» же проиграл «Атлетику» из Бильбао (1:3), а «Зенит» уступил «Селтику» (0:1).

Копилку Португалии пополнить смог только «Спортинг», переигравший в ЛЕ «Астану» (3:1). «Брага» же потерпела поражение от «Марселя» (0:3), а «Порту» в матче Лиги чемпионов был разгромлен «Ливерпулем» (0:5). В итоге у португальцев стало на 0.333 балла больше.

Таким образом, Россия укрепила свою позицию, увеличив отрыв от седьмого места до 5.034 балла.

Таблица коэффициентов

1. Испания

2. Англия

3. Италия

4. Германия

5. Франция - 53.915

6. Россия - 50,782

7. Португалия - 45,748