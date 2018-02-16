Россия по итогам еврокубковой недели оторвалась от Португалии в рейтинге УЕФА

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Примера
  • Германия. Бундеслига
  • Англия. Кубок
  • Франция. Лига 1
  • Австралия. А-Лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Дания. Суперлига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Катар. Старс Лига
  • Копа Судамерикана
  • Кубок Либертадорес
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. Кубок ФНЛ
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
Англия. Кубок 2017/2018, 5 раунд1X2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити -:- Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд ЮнФонбет1.54.156.5
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси -:- Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл СитиФонбет1.17716
Германия. Бундеслига 2017/2018, 23 тур1X2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Герта (Берлин)Герта -:- Логотип футбольный клуб МайнцМайнцФонбет1.953.44.1
Испания. Примера 2017/2018, 24 тур1X2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона -:- Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганесФонбет1.873.24.7
Франция. Лига 1 2017/2018, 26 тур1X2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб МонакоМонако -:- Логотип футбольный клуб ДижонДижонФонбет1.285.69.7
  • Главные новости
  • Все новости
14:16
22 футболиста «Зенита» начнут подготовку к ответному матчу с «Селтиком»0
13:14
УЕФА назвал команду недели Лиги Европы27
11:34
«Газпром» останется спонсором Лиги чемпионов еще на три года51
10:36
Рейнгольд: «Игроки „Зенита“ — мужики, а спартаковцы — растрепанные бабы»201
09:36
Галицкий после продажи акций «Магнита» сосредоточится на «Краснодаре»40
14:09
Деку считает, что готовиться к игре против Месси бесполезно1
13:55
Жена Реброва передала привет диванным критикам13
13:47
Американский певец записал гимн для ЧМ-20184
13:04
Во время ЧМ-2018 за порядком будут следить полицейские из 32 стран-участников9
12:55
Аллегри призывал игроков «Ювентуса» играть, как «Наполи»2
12:41
Попов: «Моя главная задача – помочь „Рубину“ подняться по турнирной таблице»16
12:35
Губернатор Краснодарского края: «Продемонстрируем гостям ЧМ наше кубанское гостеприимство»3
12:25
«Ахмат» арендовал двухметрового голкипера12
12:14
Бентанкур: «Дибала — искра „Ювентуса“. Нам по-настоящему его не хватало»0
12:04
Мещеряков: «Каждый забитый мяч Фернандеша - результат слаженных действий всей команды»1
11:56
«Бавария» включилась в борьбу за Икарди7
11:48
Ловрен: «Пускай фаворитами ЛЧ считают не „Ливерпуль“, а другие клубы — так даже лучше»6
11:23
Глава ВТБ: «Обязательств выплатить 600 млн рублей „Динамо“ я не давал»11
11:13
Мбаппе: «ПСЖ потребуется решительность и ярость, чтобы пройти „Реал“»10
11:04
Деку: «Коутиньо заслужил право играть в „Барселоне“»1
10:48
Ташуев: «Собственного стиля у „Зенита“ не чувствуется абсолютно»12
10:27
Ренату Санчеш вернется на поле в марте0
10:14
«Реал» готов побороться за Погба, если Поль решит покинуть МЮ15
09:47
Джеррард: «4 место „Арсеналу“ вряд ли светит. Надо побеждать в Лиге Европы»5
09:23
Симеоне: «„Атлетико“ показал прекрасный футбол. Я доволен»2

Россия по итогам еврокубковой недели оторвалась от Португалии в рейтинге УЕФА

сегодня, 04:58

Российские клубы на этой неделе набрали 0.600 балла в копилку страны в таблице коэффициентов УЕФА. Очки принесли два клуба из четырёх, участвующих в плей-офф Лиги Европы.

«Локомотив» одержал волевую победу над «Ниццей» (3:2), ЦСКА сыграл вничью с «Црвеной Звездой» (0:0). «Спартак» же проиграл «Атлетику» из Бильбао (1:3), а «Зенит» уступил «Селтику» (0:1).

Копилку Португалии пополнить смог только «Спортинг», переигравший в ЛЕ «Астану» (3:1). «Брага» же потерпела поражение от «Марселя» (0:3), а «Порту» в матче Лиги чемпионов был разгромлен «Ливерпулем» (0:5). В итоге у португальцев стало на 0.333 балла больше.

Таким образом, Россия укрепила свою позицию, увеличив отрыв от седьмого места до 5.034 балла.

Таблица коэффициентов

1. Испания
2. Англия
3. Италия
4. Германия
5. Франция - 53.915
6. Россия - 50,782
7. Португалия - 45,748

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Сборная России занимает 61-е место в свежем рейтинге ФИФА
Вчера, 12:18 28
Названа общая стоимость игроков в каждой из топ-лиг Европы
13 февраля 21
«Челси» - самая «ныряющая» команда АПЛ
13 февраля 65
Опубликован рейтинг клубов, потративших наибольшие деньги на сбор своих текущих составов
12 февраля 32
10 вратарей, мечтающих повторить подвиги Буффона
03 февраляСтанислав Горин в блоге "Соккер" Топ9
Анатомия голов. Откуда забивают в современном футболе
03 февраляВадим Багров в блоге Цифровое измерение3
Обсудить
Все комментарии
cska.78
cska.78
сегодня в 14:05
От хряков как всегда толку нет!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 11:55
СпаМ - якорь России, Точно и метко сказано. Их болельщики болеют ПРОТИВ российского ЦСКА за ЦЗ. Им рейтинг УЕФА по фигу, сами внесли 0. Позорники.
spartach n1
spartach n1 ответил Беланов
сегодня в 11:36
Беланов:
Сзади семь якорей с надписью "Спартак" пририсуй для правдоподобности
Поворачивайся нарисую ))
NAZAR 007
NAZAR 007
сегодня в 11:30
Сегодня , до 23 :59 еще можно оставить свой выбор на голосование
на лучших болельщиков команд РФПЛ на соккере сезона 2017/18.
Желающие и..... не желающие,могут отметиться ...и оставить
свои личные предпочтения по следующей ссылочке )
https://www.soccer.ru/blogs/record/1034625
Беланов
Беланов ответил spartach n1
сегодня в 11:01
spartach n1:
Сзади семь якорей с надписью "Спартак" пририсуй для правдоподобности
drug01
drug01
сегодня в 11:01
Итоги первые радуют!
mat73
mat73
сегодня в 11:00
Испанцы по праву на первом месте, раз даже какой-то там середненький атлетик посильнее нашего чемпиона(((
DVoxNN
DVoxNN ответил Против ЦСКА
сегодня в 10:56
Против ЦСКА:
Пора бы уже Францию поджимать, но вчера ее Кутепов "пожалел".
Да че все накинулись то на Кутю? Комбаров и Таски лучше сыграли? Ребров так вообще кадр - два гола - его.
bsww
bsww
сегодня в 10:56
Хорошо, что Локо с Ниццей играет, можно надеяться. что одного француза не станет. Что касается наших клубов, то пока в "гробу" Спартак. Локо дома, как и ЦСКА придётся забивать первым для давления на психику соперника. Зениту также, но там счёт 1-0, соперник не особо пойдёт вперёд, ибо доп. время будет и можно поднабрать сил, пропустят второй и будет штурм. Что касается Спартака, то как говорил днём ранее для Спартака важно к 85-ой минуте вести 2-0, чтобы был мандраж и у тех и у других. НА данный момент 3 клуба сохраняют шансы на выход в 1/8 финала ЛЕ
spartach n1
spartach n1
сегодня в 10:37
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответил Terminator-2010
сегодня в 10:35
    Мельгарехо
    Мельгарехо
    сегодня в 10:20
    Локо молодцы, после вчерашнего матча им щас уже можно вручать золотые медали
    sir-5
    sir-5
    сегодня в 10:17
    Тут точно без Путина не обошлось! Так обо...я дважды за тур и обойти Португалию,в смысле-"оторваться"!
    Terminator-2010
    Terminator-2010
    сегодня в 09:59
    Вот я всегда болела и переживала за ВСЕ Российские клубы в европейских турнирах, независимо от других факторов!!! ВСЕГДА!!! НО !!! После предматчевых (да и после матча) негативных, неадекватных комментариев болельщикоа Спартака тут на Soccer (да и на других сайтах), перестала переживать за Спартак и вчера, желала им проигрыша. Знаю, это неправильно и неприлично, по отношению к тем 1-2% адекватных болельщиков Спартака, НО...по другому никак. Вам нужно больше работать с этой школотой и объяснить им, что пристрастия на внутренней арене, не должны касаться европейских матчей, они не добавляют России очки. Скоро, все российские болельщики (кроме ваших зомбированных конечно), будут против вас.
    Спасибо ЛОКО и ЦСКА за очки. Зениту побольше уверенности, спортивной наглости и все получится, ведь мастерства там у каждого футболиста, предостаточно! Удачи всем в Европе на следующей недели, кроме Спартака.
    VIPded
    VIPded
    сегодня в 09:55
    Свои сливают... но хорошо хоть смежники иностранные не подводят...
    руна
    руна
    сегодня в 09:54
    а для чего мы оторвались?что бы в след сезоне больше команд позорилось!!
    Беланов
    Беланов
    сегодня в 09:50
    Спасибо Локо в первую очереди и ЦСКА во вторую. Ну а Спартак... Спасибо, что не семь!
    Фата лист
    Фата лист
    сегодня в 09:19
    А от французов еще сильней отстали, нужно было ЦСКА побеждать Звезду все шансы на это были:(
    Alex-96
    Alex-96
    сегодня в 08:31
    спартаку запретили бы играть в еврокубках, давно бы уже в первой пятерке были
    Верг
    Верг
    сегодня в 07:59
    А толку то отрываться, все равно дно непробиваемое
    VV V
    VV V
    сегодня в 07:55
    Вчера, главный мясной предприниматель Алекперов, обещал мясной финал.....-я же говорил, что он бредит !
    MALOVAR
    MALOVAR
    сегодня в 07:27
    Спасибо португальцам за подгон
    Parovoznik
    Parovoznik ответил Против ЦСКА
    сегодня в 07:27
    Против ЦСКА:
    Пора бы уже Францию поджимать, но вчера ее Кутепов "пожалел".
    Да вроде французов вчера как раз и поджали! )))
    VV V
    VV V
    сегодня в 07:21
    Какой смысл, если в еврокубках играет Спартак, он как якорь для России.
    Locomotive Breath
    Locomotive Breath
    сегодня в 07:04
    На клубном уровне куда веселее место занимаем. На уровне сборной - почётное 61-е...
    амурец
    амурец ответил Против ЦСКА
    сегодня в 06:30
    Против ЦСКА:
    Пора бы уже Францию поджимать, но вчера ее Кутепов "пожалел".
    да вроде бы Францию не жалели
    FILL3286
    FILL3286 ответил cska plus
    сегодня в 06:20
    cska plus:
    Снова клуб позоров подвёл страну.
    второсортные 100 миллионные арги с проекта? ну да))
    cska plus
    cska plus
    сегодня в 06:14
    Снова клуб позоров подвёл страну.
    kastites
    kastites
    сегодня в 05:22
    Надо Францию догонять
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    сегодня в 05:09
    Пора бы уже Францию поджимать, но вчера ее Кутепов "пожалел".
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100