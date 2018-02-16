Оздоев и Набиуллин определились с номерами в «Зените»

Новобранцы «Зенита» Магомед Оздоев и Эльмир Набиуллин выбрали себе игровые номера. Оздоев будет выступать под номером 27, а цифра 15 будет красоваться на спине Набиуллина.

Напомним, что оба футболиста прибыли в Санкт-Петербург из «Рубина». Защитник и полузащитник заключили контракты сроком на 4,5 года.

Магомед Оздоев и Эльмир Набиуллин выбрали игровые номера 👕



Немного истории: https://t.co/yJRi6Jl6vM pic.twitter.com/9g8LILEHja — ФК «Зенит» (@zenit_spb) 16 февраля 2018 г.

Пришли за трофеями. Оздоев и Набиуллин – в «Зените»!