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Оздоев и Набиуллин определились с номерами в «Зените»

вчера, 16:00

Новобранцы «Зенита» Магомед Оздоев и Эльмир Набиуллин выбрали себе игровые номера. Оздоев будет выступать под номером 27, а цифра 15 будет красоваться на спине Набиуллина.

Напомним, что оба футболиста прибыли в Санкт-Петербург из «Рубина». Защитник и полузащитник заключили контракты сроком на 4,5 года.

Пришли за трофеями. Оздоев и Набиуллин – в «Зените»! 

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:53
Но теперь то приказ "сверху" выполнен ?????

Манчини может начинать работать.???.......или в угоду системе будет продолжать "обращать внимание на российских игроков"....???
Игорь Копытько
Игорь Копытько ответил Shagrath82
вчера в 18:55
Shagrath82:
Если хорошо смотрел матч, то Промесу не давали играть, один лично опекал и парочка рядом вились. По Реброву соглашусь, по Кутепову спорно. Ну и фарт никто не отменял, как например с вторым голом.
фарт никто не отменял это точно , бумеранг от Севильи вернулся
Shagrath82
Shagrath82 ответил Ваня лучший
вчера в 18:53
Ваня лучший:
Мне кажется, что по вчерашней игре Спартака есть что обсудить. Мои мысли такие. Футбол не всегда логичен. Спартак мог забивать в первом тайме. Но или расслабленность, или отсутствие уверенности и игрового тонуса не дали этого сделать. А дальше пошли ошибки тренера. После первой же грубейшей ошибки Кутепова надо было его менять, он в игру не попал. Скороти и резкости не было никакой. Я не думаю, что Бокетти был бы хуже. Странно что не играл Селихов . Ребров тоже поплыл, после первой оплошности. Немного разочаровал Промес. Совершенно не поставлена игра в защите у Камбарова. Думаю надо наигрывать молодых Рассказова и Тигиева. Игра сложилась так, что у Спартака теперь шансов нет. И от тренера здесь тоже много зависит. Сливать ответку нельзя, нужно играть, сделать замены в составе и играть.
Если хорошо смотрел матч, то Промесу не давали играть, один лично опекал и парочка рядом вились. По Реброву соглашусь, по Кутепову спорно. Ну и фарт никто не отменял, как например с вторым голом.
Фата лист
Фата лист
вчера в 18:46
А что Набиуллину второй номер не доверили? Оздоев мог бы и шестерку взять
Игорь Копытько
Игорь Копытько ответил Ваня лучший
вчера в 18:40
Ваня лучший:
Я не навязываю свое мнение, просто это взгляд со стороны, притом без злорадства.
Рассказов в товарняках смотрелся на мой взгляд поинтереснее Комбарова , у молодежи глаза горят самоотдача бешеная ,Каррере нужно больше смотреть на своих воспитанников а то потом только разговоры почему ушел почему расскрылся в другом клубе , вы сами не дали шанса пацану , ЦСКА начали доверять молодым и приятно смотреть ведь не хуже они легионеров только деньгами боюсь их могут испортить
Игорь Копытько
Игорь Копытько ответил Ваня лучший
вчера в 18:34
Ваня лучший:
Мне кажется, что по вчерашней игре Спартака есть что обсудить. Мои мысли такие. Футбол не всегда логичен. Спартак мог забивать в первом тайме. Но или расслабленность, или отсутствие уверенности и игрового тонуса не дали этого сделать. А дальше пошли ошибки тренера. После первой же грубейшей ошибки Кутепова надо было его менять, он в игру не попал. Скороти и резкости не было никакой. Я не думаю, что Бокетти был бы хуже. Странно что не играл Селихов . Ребров тоже поплыл, после первой оплошности. Немного разочаровал Промес. Совершенно не поставлена игра в защите у Камбарова. Думаю надо наигрывать молодых Рассказова и Тигиева. Игра сложилась так, что у Спартака теперь шансов нет. И от тренера здесь тоже много зависит. Сливать ответку нельзя, нужно играть, сделать замены в составе и играть.
что сказать мое мнение что отсутствие игровой практики дает о себе знать , Кутепов виноват не больше Реброва да и никто его не подстаховывал а вот выходы Реброва удивили , Селихов на мой взгляд сильнее как вратарь но видимо Каррера к нему не ровно дышит , и Комбаров тускло выглядел Промес сник , хотя игра была и моментов море , согласен с тобой нужно тренеру хорошенько все обмозговать и выходить на поле в Испании только с верой в победу.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Игорь Копытько
вчера в 18:27
Игорь Копытько:
всегда приятно пообщатся с адекватными людьми
Я не навязываю свое мнение, просто это взгляд со стороны, притом без злорадства.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Игорь Копытько
вчера в 18:25
Игорь Копытько:
пиши пообщаемся
Мне кажется, что по вчерашней игре Спартака есть что обсудить. Мои мысли такие. Футбол не всегда логичен. Спартак мог забивать в первом тайме. Но или расслабленность, или отсутствие уверенности и игрового тонуса не дали этого сделать. А дальше пошли ошибки тренера. После первой же грубейшей ошибки Кутепова надо было его менять, он в игру не попал. Скороти и резкости не было никакой. Я не думаю, что Бокетти был бы хуже. Странно что не играл Селихов . Ребров тоже поплыл, после первой оплошности. Немного разочаровал Промес. Совершенно не поставлена игра в защите у Камбарова. Думаю надо наигрывать молодых Рассказова и Тигиева. Игра сложилась так, что у Спартака теперь шансов нет. И от тренера здесь тоже много зависит. Сливать ответку нельзя, нужно играть, сделать замены в составе и играть.
Морозовский
Морозовский
вчера в 18:25
Молодцы! За 4,5 года можно не хило навариться на уже отшлифованной лавке, не загнав ни одной щепки в задницу!
Игорь Копытько
Игорь Копытько ответил Ваня лучший
вчера в 18:19
Ваня лучший:
К сожалению таких коментов и комментаторов на этом сайте большинство. Я второй день безуспешно ищу собеседника из числа хряков, чтобы обсудить , совершенно без злорадства, вчерашнюю игру Спартака. И пока безуспешно, на контакт никто не идет. А по вчерашней игре Спартака есть о чем поговорить исключительно в плане футбола, не более того. Но они все заряжены на выливание грязи и помоев и более ни на что. Жаль.
всегда приятно пообщатся с адекватными людьми
andre_can
andre_can
вчера в 18:18
удачи!
Игорь Копытько
Игорь Копытько ответил Ваня лучший
вчера в 18:18
Ваня лучший:
К сожалению таких коментов и комментаторов на этом сайте большинство. Я второй день безуспешно ищу собеседника из числа хряков, чтобы обсудить , совершенно без злорадства, вчерашнюю игру Спартака. И пока безуспешно, на контакт никто не идет. А по вчерашней игре Спартака есть о чем поговорить исключительно в плане футбола, не более того. Но они все заряжены на выливание грязи и помоев и более ни на что. Жаль.
пиши пообщаемся
Bekelman55
Bekelman55
вчера в 18:17
на 4,5 года. Не хило
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 18:09
Все ясно! Удачи российским новичкам питерского клуба. Очень рад за Набиуллина, что он в итоге сделал правильный выбор) Выбор не в пользу Спартака!
112910415
112910415
вчера в 17:54
минута молчания представляется уместной
FROLL 001
FROLL 001
вчера в 17:41
Добро пожаловать в лучший российский клуб! Гыгыгы!
kolpankolpan
kolpankolpan ответил Sem25
вчера в 17:28
Sem25:
В карты? На бильярде? Вместо кого они играть будут? Или для тебя правила изменили и 13-ть игроков в Зените могут играть???
Вот ты гонишь волну, а летом Манчини свалит.Продадут Паредеса.За Манчини побегут арги.Зенит в лице руководства на перепродаже намылит капусты, и вакансии откроются.После чемпа всегда цены растут.Можно кого будет и перепродать.Маклачество? Это бизнес.На футболе.Зенит не виноват, что другие клубы не чешутся.
azures
azures ответил Sem25
вчера в 17:28
Sem25:
В карты? На бильярде? Вместо кого они играть будут? Или для тебя правила изменили и 13-ть игроков в Зените могут играть???
Надо будет правила поменяют.
kolpankolpan
kolpankolpan ответил Sem25
вчера в 17:23
Sem25:
Сам факт того, что из Татарстана Магомед и Эльмир едут трудиться в СПБ, выглядит достаточно комично. Про футбол вообще нечего говорить, все понятно.
Ты что не знаешь историю? Русский и татарин братья навек.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Sem25
вчера в 17:16
Sem25:
Чтобы вывести такой убогий коммент в ТОП, достаточно небольшого усилия малочисленного отряда безмозглых боевых хомячков этого сайта.
К сожалению таких коментов и комментаторов на этом сайте большинство. Я второй день безуспешно ищу собеседника из числа хряков, чтобы обсудить , совершенно без злорадства, вчерашнюю игру Спартака. И пока безуспешно, на контакт никто не идет. А по вчерашней игре Спартака есть о чем поговорить исключительно в плане футбола, не более того. Но они все заряжены на выливание грязи и помоев и более ни на что. Жаль.
obana777
obana777
вчера в 16:51
А надо было не с номерами определяться, а места на скамейке застолбить. Номера никакой роли в Зените не играют, хоть однозначные, хоть трехзначные, а путь всегда один - забудь про футбол.
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
вчера в 16:44
На скамейке номера никто не заметит.
EAGuar As
EAGuar As
вчера в 16:43
Номера в арендах будут другими все равно.
Sem25
Sem25 ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
вчера в 16:30
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА:
ВЧЕРА В СПАРТАКЕ КАКОЙ-ТО ХАНИ ВЫШЕЛ ОЧЕНЬ НА ДЕЗУВА ПОХОЖ ГОВОРЯТ ОН ХОТЕЛ 69 НОМЕР ВЗЯТЬ
Чтобы вывести такой убогий коммент в ТОП, достаточно небольшого усилия малочисленного отряда безмозглых боевых хомячков этого сайта.
Sem25
Sem25
вчера в 16:27
Сам факт того, что из Татарстана Магомед и Эльмир едут трудиться в СПБ, выглядит достаточно комично. Про футбол вообще нечего говорить, все понятно.
Гойло и Каккоев порвали Селтик
Гойло и Каккоев порвали Селтик
вчера в 16:26
Оказывается, в Зените еще оставались свободные двухзначные номера
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 16:23
Очередные лавочники))))
Sem25
Sem25 ответил azures
вчера в 16:22
azures:
Нормальные номера, будут играть хорошо.
В карты? На бильярде?
Вместо кого они играть будут? Или для тебя правила изменили и 13-ть игроков в Зените могут играть???
Foxes
Foxes
вчера в 16:16
Только играть они не будут.
Верг
Верг
вчера в 16:14
на лавке номера не нужны или 00
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