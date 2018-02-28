Кейруш: «Месси нельзя разрешать играть. Пускай сначала докажет, что он человек!»

28 февраля 2018, 01:56

Главный тренер сборной Ирана хвалебно отозвался об игре нападающего сборной Аргентины . Напомним, форвард «Барселоны» забил единственный гол в матче ЧМ-2014 против Ирана (1:0).

«Я всегда говорил, что Месси – выдающийся игрок. Он не из этого мира. Если бы он был человеком, у него не было бы того волшебного момента в матче ЧМ-2014.

Я не люблю проигрывать, но после того момента у меня не было негативных ощущений. Когда случается какое-нибудь волшебство, ты понимаешь, что футбол жив и из-за таких моментов является одним из самых популярных видов спорта. А ещё более особенным этот момент делает тот факт, что его автором стал футболист, который должен быть дисквалифицирован ФИФА, пока он не докажет, что является человеком!»

Недавно Месси установил новый рекорд, став лучшим ассистентом в истории чемпионата Испании.