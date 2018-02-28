Кейруш: «Месси нельзя разрешать играть. Пускай сначала докажет, что он человек!»

28 февраля 2018, 01:56

Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш хвалебно отозвался об игре нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси. Напомним, форвард «Барселоны» забил единственный гол в матче ЧМ-2014 против Ирана (1:0).

«Я всегда говорил, что Месси – выдающийся игрок. Он не из этого мира. Если бы он был человеком, у него не было бы того волшебного момента в матче ЧМ-2014.

Я не люблю проигрывать, но после того момента у меня не было негативных ощущений. Когда случается какое-нибудь волшебство, ты понимаешь, что футбол жив и из-за таких моментов является одним из самых популярных видов спорта. А ещё более особенным этот момент делает тот факт, что его автором стал футболист, который должен быть дисквалифицирован ФИФА, пока он не докажет, что является человеком!»

Недавно Месси установил новый рекорд, став лучшим ассистентом в истории чемпионата Испании.

kust07
28 февраля 2018 в 13:14
Поддерживаю!
Месси в каждой игре приносит очень большой коэф.полезного действия для команды.В нем есть все необходимые качества: и пас , и удар, и обводка, и мышление...все качества в одном маленьком человеке.
Zidane.5
28 февраля 2018 в 07:15
Фантастический момент на ЧМ2014 это когда он в финале турнира не смог реализовать выход один на один???))))))
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал ответ Заратустра (комментарий удален) (раскрыть)
28 февраля 2018 в 07:05
    Майкл59ru
    28 февраля 2018 в 06:54
    Он обычный человек. Просто у него лучше всех в мире получается играть в футбол.Всё просто как дважды два )
    MIKITA463295
    28 февраля 2018 в 05:34
    Месси это робот и хватит спорить ,учеными уже давно все доказано:-) ...
    ДАША Д
    28 февраля 2018 в 05:33
    Без Месси команды были бы абсолютно равны.
    амурец
    28 февраля 2018 в 03:12
    то есть он считает Месси животным?
    дурман
    28 февраля 2018 в 02:51
    Кейруш, советую надеть доспехи, и взять щит в руку.
    Ща бравые парни будут покушаться на тебя.
    Мол Ирану даже ГоСпромовский Коко забил бы.
    Это тебе не Фарерам и Андоррам забивать
    Шишанутый
    28 февраля 2018 в 02:43
    Только сборным уровня Ирана да Эквадора гном забевает. А где он в матче с Чили и Германей был?
    Фата лист
    28 февраля 2018 в 02:42
    Хм, а как это сделать?
    Гость
