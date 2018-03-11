«Спартак» на последних минутах дожал «СКА-Хабаровск»

В 22-м туре РФПЛ «Спартак» с трудом победил СКА.
Москва, стадион «Открытие Арена»
«Спартак» — «СКА-Хабаровск» — 1:0 (0:0)
Гол: Фернандо 90.
Нереализованный пенальти: Промес 29.
«Спартак»: Селихов, Ещенко, Комбаров, Кутепов, Максимович, Глушаков, Зобнин (Самедов 58), Промес (Роша 78), Фернандо, Ханни (Мельгарехо 58), Адриано.
Главный тренер: Массимо Каррера.
«СКА-Хабаровск»: Довбня, Димидко, Карпов, Макаров, Тубич, Баляйкин (Махатадзе 71), Кабутов, Самсонов (Карасев 46), Канунников, Секульски (Маркович 46), Никифоров.
Главный тренер: Ринат Билялетдинов.
Судья: Кирилл Левников.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча.
В предыдущем туре «Спартак» сыграл 0:0 против «Локомотива».
Мадам Вам регламент РПФЛ нужно изучить, чтобы такие фразы разбрасывать)))))
Спартачей с победой! "Физрука" не осуждать) 2-й автобус для них был единственным шансом взять очки.
Остальное - лирика. Да, к примеру, Тосно два забили хабаровсим армейцам, другие побеждали, то да се... И что? С теми же тосненцами СКА играл как две равные команды - открывались, встречные курсы и т. д.
Против Спартака гости поставили автобус плюс бетон плюс забор плюс еще и еще. Кто сказал, что много будет забито?
Но главное - взяты три очка.
ВПЕРЕД, СПАРТАК!!!
не хотеть играть в лч может только газовый проект...
Напишите Карера , что так играть нельзя !)
И куда с такой игрой , в Европе за такое наказывают быстро !
Сколько ударов нанес Спартак и всего 1 гол , это значит что ваши футболисты кривоногие , не ?