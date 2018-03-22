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Ибрагимович больше не сыграет за «Манчестер Юнайтед»

22 марта 2018, 15:31

Источник сообщает, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович близок к переходу в МЛС. 

Главный тренер манкунианцев Жозе Моуриньо разрешил шведскому ветерану покинуть команду, несмотря на то, что его контракт предусматривает еще 4 месяца выступлений за английский клуб. По данным источника в МЛС, Ибрагимович больше уже не сыграет за «Юнайтед». Более того, трансфер шведа в американскую лигу может состояться уже на этой неделе.

«Лос-Анджелес Гэлакси» является главным претендентом на Ибрагимовича. 

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Все комментарии
Алексей Буренин
Алексей Буренин
23 марта 2018 в 00:48
успехов Ибре
Die Roten
Die Roten
22 марта 2018 в 20:24
Удачи тебе в млс
ст_прапорщик
ст_прапорщик
22 марта 2018 в 19:03
к этому всё и шло
shur
shur
22 марта 2018 в 19:01
...понятно,привет Бекхэму!!!
An Jo
An Jo
22 марта 2018 в 18:38
В Европе его будет не хватать. Суровый, брутальный мужик, не то что эти лионели и кристианы.
ermak6848
ermak6848
22 марта 2018 в 17:03
Успехов Златан!!!
fan_Sycheva
fan_Sycheva
22 марта 2018 в 16:54, ред.
Ах если б не эта травма...
Жаль!!
Надеялся увижу его ещё в МЮ...
НО ничего!
МЛС его дождался!!
Ruslik1982
Ruslik1982
22 марта 2018 в 16:49
лучше бы в ЦСКА
Шмавон
Шмавон
22 марта 2018 в 16:16
Удачи ему в МЛС
kust07
kust07
22 марта 2018 в 16:15
Ибрагимович надоел Мауру
allemz
allemz
22 марта 2018 в 16:11
Стыдно стало за клуб.
ДСА
ДСА
22 марта 2018 в 16:08
По честному как-то получилось. Ибрагимович отказался от денег на время лечения, клуб его спокойно отпустил.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
22 марта 2018 в 16:00
Спасибо за великолепную игру и трофеи, удачи в дальнёйшем
Против ЦСКА
Против ЦСКА
22 марта 2018 в 15:54
"Подружил" с Моуриньо и хватит.
yudin_duda
yudin_duda
22 марта 2018 в 15:50
Очень жаль,что травма поставила на нем крест. Удачи в будущем,великий футболист!
амурец
амурец
22 марта 2018 в 15:42
пора
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