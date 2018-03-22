Ибрагимович больше не сыграет за «Манчестер Юнайтед»

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22 марта 2018, 15:31

Источник сообщает, что нападающий «Манчестер Юнайтед» близок к переходу в МЛС.



Главный тренер манкунианцев Жозе Моуриньо разрешил шведскому ветерану покинуть команду, несмотря на то, что его контракт предусматривает еще 4 месяца выступлений за английский клуб. По данным источника в МЛС, Ибрагимович больше уже не сыграет за «Юнайтед». Более того, трансфер шведа в американскую лигу может состояться уже на этой неделе.



«Лос-Анджелес Гэлакси» является главным претендентом на Ибрагимовича.