Погба получит почти 3 млн фунтов в качестве бонуса в конце сезона

Сообщается, что полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба в конце сезона получит бонус в виде 2.8 млн фунтов.



Такую сумму хавбек получит за права на его изображение в рекламных акциях МЮ. В данный момент футболист зарабатывает 270 тыс. фунтов в неделю, однако в контракте предусмотрен и такой бонус, который сделает француза богаче почти на 3 миллиона фунтов.

«Поль получит бонус за права на его изображение в конце сезона, что предусмотрено в контракте.

Его зарплата все еще далека от заработка Алексиса Санчеса, несмотря на то, что на сегодняшний день Погба является лучшим игроком в клубе», - сообщил источник информации.



Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» будет готов продать Погба за 160 млн евро.