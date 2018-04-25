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Погба получит почти 3 млн фунтов в качестве бонуса в конце сезона

сегодня, 11:33

Сообщается, что полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба в конце сезона получит бонус в виде 2.8 млн фунтов. 

Такую сумму хавбек получит за права на его изображение в рекламных акциях МЮ. В данный момент футболист зарабатывает 270 тыс. фунтов в неделю, однако в контракте предусмотрен и такой бонус, который сделает француза богаче почти на 3 миллиона фунтов. 

 «Поль получит бонус за права на его изображение в конце сезона, что предусмотрено в контракте.

Его зарплата все еще далека от заработка Алексиса Санчеса, несмотря на то, что на сегодняшний день Погба является лучшим игроком в клубе», - сообщил источник информации.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» будет готов продать Погба за 160 млн евро.

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Все комментарии
Уфимский бомжеконедракон парижский
Уфимский бомжеконедракон парижский
сегодня в 16:24
В футболе великого не получается, Полю надо пойти в инстаграммщицы !
Red_team
Red_team ответил RedDevil88
сегодня в 14:46
RedDevil88:
ну Салах даже третьим среди них не будет!и я это не из своих "высоких чувств" к Ливерпулю пишу! классно отыграть один сезон - в настоящее время это не повод получать ЗМ!
Ну посмотрим, не получит - и шут с ним, мне фиолетово так-то, я фан МЮ тащемто =)
RedDevil88
RedDevil88 ответил Red_team
сегодня в 14:23
Red_team:
Если Ливер ЛЧ возьмет, а Роналду в свою очередь не слишком отфеерит на ЧМ, то очень высокие шансы на ЗМ
ну Салах даже третьим среди них не будет!и я это не из своих "высоких чувств" к Ливерпулю пишу! классно отыграть один сезон - в настоящее время это не повод получать ЗМ!
Ruslan3132
Ruslan3132
сегодня в 14:22
Его зарплата все еще далека от заработка Алексиса Санчеса

нищеброд ))))))))
Red_team
Red_team ответил RedDevil88
сегодня в 14:20
RedDevil88:
Салах ЗМ возьмет))) Ну да, если только верить истерики Черданцева! ЗМ вручается по итога КАЛЕНДАРНОГО года,а Египту ничего серьезного на ЧМ не светит,в отличии от других(сам понимаешь каких) сборных! Золотая Бутса может быть,но не более!
Если Ливер ЛЧ возьмет, а Роналду в свою очередь не слишком отфеерит на ЧМ, то очень высокие шансы на ЗМ
Artuom
Artuom ответил RedDevil88
сегодня в 14:16
RedDevil88:
Салах ЗМ возьмет))) Ну да, если только верить истерики Черданцева! ЗМ вручается по итога КАЛЕНДАРНОГО года,а Египту ничего серьезного на ЧМ не светит,в отличии от других(сам понимаешь каких) сборных! Золотая Бутса может быть,но не более!
Египет может добиться не меньшего чем Португалия и Аргентина(и те и другие слабовато играют), так что с главными претендентами Салах может на равных быть.
le3ch1
le3ch1
сегодня в 14:07
Погба лучший? Не смешите мои колени, ему до лучшего еще играть и играть... а вообще имхо, не тот он клуб выбрал для своей карьеры
RedDevil88
RedDevil88 ответил Red_team
сегодня в 13:56
Red_team:
Все равно будут бегать в футболках Погба, хоть даже твой загадочный мистер Х из Египта ЗМ получит, пиар есть пиар, во всех рекламах, на обложках журналов и заставках футбольных симуляторов все равно грива Поля будет развиваться =) Погба - попса, Салах - рок - что-то в этом роде =) з.ы. Я сам рок и металл люблю и ненавижу попсу если что =)
Салах ЗМ возьмет))) Ну да, если только верить истерики Черданцева! ЗМ вручается по итога КАЛЕНДАРНОГО года,а Египту ничего серьезного на ЧМ не светит,в отличии от других(сам понимаешь каких) сборных! Золотая Бутса может быть,но не более!
Kerri
Kerri
сегодня в 13:38
Хороший бонус!
Red_team
Red_team ответил dzvinka
сегодня в 12:44
dzvinka:
они погбу, как и ибру, для продажи футболок китайцам и рекламы/пиара брали - пошли путем двух мешков из лолиги. Но угадайте в чьих футболках будут бегать все муслимы Африки и Азии этим летом, а за ними подтянутся и китайци?)))
Все равно будут бегать в футболках Погба, хоть даже твой загадочный мистер Х из Египта ЗМ получит, пиар есть пиар, во всех рекламах, на обложках журналов и заставках футбольных симуляторов все равно грива Поля будет развиваться =) Погба - попса, Салах - рок - что-то в этом роде =)
з.ы. Я сам рок и металл люблю и ненавижу попсу если что =)
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 12:28
Лучше бы под расчёт выдали!
dzvinka
dzvinka
сегодня в 12:27
они погбу, как и ибру, для продажи футболок китайцам и рекламы/пиара брали - пошли путем двух мешков из лолиги. Но угадайте в чьих футболках будут бегать все муслимы Африки и Азии этим летом, а за ними подтянутся и китайци?)))
seregavj955
seregavj955
сегодня в 12:07
И это в то время,как дети Африки не доедают.....
VIPded
VIPded
сегодня в 12:00
Бонус за мордашку...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 11:53
Лучший??? С этим можно поспорить. Талантливый - это есть, но уж очень нестабилен.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 11:39
Заслужил
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