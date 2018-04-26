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Заха рассказал о своем неудачном опыте выступлений за «Манчестер Юнайтед»

сегодня, 10:18

Полузащитник «Кристал Пэлас» Вилфрид Заха рассказал о своем неудачном опыте выступлений за «Манчестер Юнайтед». Хавбек находился в рядах манкунианцев с 2013 по 2015 год.

«Я перешел в большой клуб, когда мне было 19 или 20 лет. Я не знал, чего ожидать, как себя вести. Я просто был мальчиком, который хотел делать трюки, я даже не заботился о своей форме.

Теперь я воспринимаю вещи более серьезно - спортивный аспект, восстановление после матчей, принятие решений. Я многому научился. Теперь я совершенно другой. Я определенно теперь более зрелый и решительный».

Напомним, что недавно Заха продлил контракт с «Кристал Пэлас».

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
сегодня в 12:05
парню комфортно где он есть, так зачем его цеплять? ему норм)
читал более широкие его вью. Он типа "как дома" в КП, семья топит за клуб а родня живет в районе КП, друганы топят за клуб, ща вот ему подняли з/п - ему комфортно, он говорит. Както так.
И в самом деле, зачем ему лавка в МЮ или МС, если он может тоже неплохо получать да еще играть в любимом месте, да еще быть героем месной пацанвы - для ниги с района - это не последнее дело, вы же вкурсе))
dzvinka
dzvinka ответил cevin cigan
сегодня в 12:01
cevin cigan:
Возьмите меня обратно,я повзрослел......
он как раз обратно и не хочет, говорит в КП за который болеет его семья и друганы с района - самый норм. думаю парень останется в Пэлас.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 11:40
Видимо решил попиарится, тот же Роналду или Месси в 19-20 лет все рвали и метали, и помимо них есть куча примеров когда молодой игрок играет в топ-клубе и завоевывает место в основе, причем в МЮ легче всего это сделать из топ-клубов, другое дело оставаться на топ-уровне. Хоть в то время была серьезная конкуренция, так и положено чтобы в топ-клубе она была, и тогда Янузай выстрелил в том момент, использовав свой шанс, пока Заха гонял балду.
Red_team
Red_team
сегодня в 11:35
В этом году 26-ть лет уже стукнет, а он до сих пор в Пэласе сидит, ясное дело, что в МЮ не потянул, уровень не тот
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 11:33
Бывает!
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 10:56
«Я перешел в большой клуб, когда мне было 19 или 20 лет...... Теперь понятно почему он не заиграл в МЮ!
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 10:23
Возьмите меня обратно,я повзрослел......
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