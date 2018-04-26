Полузащитник «Кристал Пэлас» Вилфрид Заха рассказал о своем неудачном опыте выступлений за «Манчестер Юнайтед». Хавбек находился в рядах манкунианцев с 2013 по 2015 год.
«Я перешел в большой клуб, когда мне было 19 или 20 лет. Я не знал, чего ожидать, как себя вести. Я просто был мальчиком, который хотел делать трюки, я даже не заботился о своей форме.
Теперь я воспринимаю вещи более серьезно - спортивный аспект, восстановление после матчей, принятие решений. Я многому научился. Теперь я совершенно другой. Я определенно теперь более зрелый и решительный».
Напомним, что недавно Заха продлил контракт с «Кристал Пэлас».
читал более широкие его вью. Он типа "как дома" в КП, семья топит за клуб а родня живет в районе КП, друганы топят за клуб, ща вот ему подняли з/п - ему комфортно, он говорит. Както так.
И в самом деле, зачем ему лавка в МЮ или МС, если он может тоже неплохо получать да еще играть в любимом месте, да еще быть героем месной пацанвы - для ниги с района - это не последнее дело, вы же вкурсе))
читал более широкие его вью. Он типа "как дома" в КП, семья топит за клуб а родня живет в районе КП, друганы топят за клуб, ща вот ему подняли з/п - ему комфортно, он говорит. Както так.
И в самом деле, зачем ему лавка в МЮ или МС, если он может тоже неплохо получать да еще играть в любимом месте, да еще быть героем месной пацанвы - для ниги с района - это не последнее дело, вы же вкурсе))