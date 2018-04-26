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Лунёв близок к возвращению на поле

сегодня, 15:54

Источник сообщает, что вратарь «Зенита» Андрей Лунёв близок к возвращению на поле. Напомним, что в матче 26-го тура РФПЛ против «Анжи» голкипер повредил бедро.

«На днях Андрей Лунёв прошёл контрольное обследование в Санкт-Петербурге. По результатам осмотра вратарь „Зенита“ и сборной России приступил к восстановительным тренировкам в тренажёрном зале, где игрок набирает форму под присмотром физиотерапевтов „Зенита“. К полноценным занятиям на поле Андрей Лунёв сможет приступить через две-три недели, точный срок будет зависеть от физического состояния футболиста», - передает пресс-служба «Зенита».

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