Одгор перешёл в «Сассуоло». У «Интера» есть право обратного выкупа игрока

Нападающий «Интера» и молодёжной сборной Дании Йенс Одгор перебрался в «Сассуоло». В сделку включён пункт обратного выкупа игрока. Миланский клуб сможет вернуть 19-летнего форварда через год, заплатив «нероверди» € 5 млн или € 10 млн, если «Интер» захочет активировать опцию раньше. В минувшем сезоне датский форвард выступал за молодёжную команду «нерадзурри».

По информации итальянских СМИ, трансфер Одгора являются частью сделки по переходу полузащитника «Сассуоло» Маттео Политано в «Интер». Напомним, вчера Политано прибыл в Милан для прохождения медосмотра перед оформлением трансфера.