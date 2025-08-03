Финиш карьеры в 29 лет вместо трофеев с «Реалом». Трагедия одного из главных талантов поколения

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вчера, 11:51

Деле Алли не смог вернуться в футбол.

Карьеру футболиста погубили зависимости

Англичанина всегда жалели, ведь у Деле печальная история детства. Мать Алли сильно пила и лечиться не собиралась. В шесть лет Деле пережил растление. Скорее всего, на пути бедного ребенка оказался один из многочисленных нетрезвых любовников матери. У Алли есть сводные братья и сестры. Сам Деле – плод короткой пьяной интрижки матери и нигерийского студента из очень богатой семьи. После рождения Алли его отец сразу отправился в США , ведь завершилась учёба нигерийца в Лондоне.

Мама Дениз с тремя детьми от разных мужчин переехала в пригород столицы, а затем появился ещё один ребенок. Женщина не работала, жила на пособие. Отец забрал Деле. Алли после бедной жизни оказался в особняке с десятками комнат и слугами в Лагосе. Затем англичанин год прожил в США , его папа работал в Хьюстоне. Резкие перепады уровня жизни негативно влияют на психику ребенка. Алли стал нигерийским принцем после детства с часто пьяной матерью, а затем подростка позвал за собой футбол.

Отец отпустил сына в Лондон, ведь парень мечтал стать профессиональным спортсменом. Алли вновь нашел выход к роскоши, когда подружился с Гарри Хикфордом в академии «МК Донс». Товарищ по команде был ужасным защитником. Гарри – типичный сын богатых родителей, которого отправили играть в футбол, чтобы не спился и не начал принимать наркотики в 12 лет. Алли переехал к Хикфордам. Богачи его пожалели, ведь в районе, где жила мать футболиста, у ленивых подростков одна дорога – в тюрьму.

Деле торговал наркотиками в восемь лет, рано начал курить и пить. Всё это было, но иногда Алли явно манипулирует публикой. Ему повезло куда больше, чем сиротам из Англии. Другое дело, что Деле не простил ни отца-миллионера, который не нашел на сына времени, ни мать, ведь Дениз любила водку сильнее, чем ребенка. А когда сам Алли разбогател после перехода в «Тоттенхэм», то английские родственники видели в нём только банкомат. Отношения с семьей не сложились, Деле Алли ощущал одиночество.

Вот только есть один момент. В футболе у многих звезд было непростое детство. Ибрагимович вырос в гетто в Швеции. У Дани Алвеса первая комната выглядит хуже, чем камера, в которой он отбывал наказание в Испании. Первый дом Луки Модрича словно из 19 века: крошечное каменное здание на пустыре. Дедушку легенды «Реала» расстреляли во время войны Хорватии за независимость. Убили безоружного старика, дед был гражданским. Многие футболисты страдали в детстве, но не у всех сильные личные демоны.

Деле Алли любит давить на жалость, но его сложно назвать хорошим человеком. Не судьба сделала его зависимым от таблеток и секса. Алли пожалела испанская модель Синди Кимберли. Деле пользуется популярностью у женщин, а в ответ предлагает измены. Всё время, что он встречался с Кимберли, футболист торчал в «Тиндере». Деле Алли открыто искал любовниц, пока его молодая девушка Сидни работала на мировые модные бренды. В итоге Кимберли не выдержала и ушла.

Вторая зависимость Алли – таблетки. Алли подсел на таблетки для сна, но потом добавил в коктейль седативные средства. Проще говоря, стал наркоманом. Повезло, что не дошел до допинга. Деле оказался в реабилитационном центре, хотя сначала отрицал зависимость. Вместо «Ливерпуля» его теперь приглашают клубы Медиалиги.

Алли ослушался Моуриньо и жестко поплатился

Сейчас над Жозе принято посмеиваться. Карьера португальца напоминает историю музыкантов, которые были дико популярными в молодости, а потом о них на время забыли. Жозе Моуриньо как Рой Орбисон. Многие понятия не имеют, кто это, но Элвис Пресли называл Роя лучшим певцом в мире. Когда люди слышат знаменитую песню «Pretty Woman», то мгновенно узнают мелодию из 60-х. Песня на все времена сделала Орбисона знаменитым, а затем его карьера пережила жесткий спад.

Моуриньо, невзирая на старые хиты, докатился до «Тоттенхэма» и «Фенербахче». Но Жозе – легенда. Есть запись его разговора с Алли, который теперь выглядит пророческим. Жозе мягко объясняет подопечному, что ему нужно пересмотреть отношение к футболу. Алли забрался на самую вершину, но не научился там стабильно дышать. Моуриньо отметил ключевую разницу между великими футболистами и нереализованными талантами: легенды не играют отрезками, у них есть дисциплина и умение вернуться.

Алли не перенял опыт Кейна и Сона, атакующий хавбек не стал наследником легенд «Тоттенхэма». В «Реале» всерьез рассматривали кандидатуру Деле в прошлом, но потом скауты изучили подноготную. Они узнали о загулах, секс-вечеринках и любви к таблеткам. Перес свернул переговоры. «Шпоры» не отказывались от продажи Алли, но Деле не повторил в основе «Реала» успех бывших игроков «Тоттенхэма» Модрича и Бэйла. Также молодой хавбек не стал новым Джеррардом для АПЛ и не зажег в сборной Англии.

Всё сложилось ещё хуже. Алли изменял женщинам и подводил всех наставников, которые старались в него поверить. Он не заиграл в «Бешикташе» и надолго выпал из футбола. Фабрегас дал ему последний шанс, но Алли заработал красную карточку через десять минут после появления на поле против «Милана» в матче Серии А. Англичанин помешал «Комо» отыграться, а затем получил травму. Деле думает о завершении карьеры в 29 лет, хотя он ровесник Родри из «Манчестер Сити».

У Алли всегда был сложный характер, но ему часто пытались помочь. Футболиста лечили сильные наркологи. С ним возился перспективный тренер Сеск Фабрегас. Но когда бывший кандидат в состав «Реала» не тянет уровень основы «Комо», то мысли о завершении карьеры не удивляют. Заносчивому Алли будет тяжело играть в низших английских лигах, как делает экс-форвард «Ливерпуля» Кэрролл. Алли никогда не любил футбол настолько, чтобы пожертвовать ради него многочисленными развлечениями.