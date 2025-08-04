Семак заявил, что «Зенит» потерял очки в матче с ЦСКА

Главный тренер «Зенита» прокомментировал ничью в матче 3-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1).

В любом случае это потеря очков, независимо от того, как складывается матч, мы всегда хотим побеждать. К сожалению, пропустили в первом тайме необязательный гол, было много подходов, но нам не хватало количества игроков, которые шли бы в завершение. Были моменты, чтобы забить второй мяч. Во втором тайме приходилось рисковать, наверное, уже устали, теряли концентрацию.