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Семак заявил, что «Зенит» потерял очки в матче с ЦСКА

сегодня, 00:50
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ничью в матче 3-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1).

В любом случае это потеря очков, независимо от того, как складывается матч, мы всегда хотим побеждать. К сожалению, пропустили в первом тайме необязательный гол, было много подходов, но нам не хватало количества игроков, которые шли бы в завершение. Были моменты, чтобы забить второй мяч. Во втором тайме приходилось рисковать, наверное, уже устали, теряли концентрацию.

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ABir
ABir
сегодня в 02:12
И в Кубке России должны были побеждать ЦСКА
Датак
Датак
сегодня в 01:45, ред.
я не знаю каким он был в игроцкую бытность и за что стал армейской легендой...
но какой же он теперь мерзкий,противный человечишка
Capral
Capral
сегодня в 01:04, ред.
Не хватало количества игроков? Что он предлагает, в следующем матче выйти на поле в двойном составе?
Вполне допускаю, что ради Зенита могут и правила поменять...
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