Семак заявил, что «Зенит» потерял очки в матче с ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ничью в матче 3-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1).
В любом случае это потеря очков, независимо от того, как складывается матч, мы всегда хотим побеждать. К сожалению, пропустили в первом тайме необязательный гол, было много подходов, но нам не хватало количества игроков, которые шли бы в завершение. Были моменты, чтобы забить второй мяч. Во втором тайме приходилось рисковать, наверное, уже устали, теряли концентрацию.
но какой же он теперь мерзкий,противный человечишка
но какой же он теперь мерзкий,противный человечишка
Вполне допускаю, что ради Зенита могут и правила поменять...
Вполне допускаю, что ради Зенита могут и правила поменять...