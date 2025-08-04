Гайич — о матче с «Зенитом»: «Я находился рядом, но не заметил пенальти»

Защитник ЦСКА подвёл итоги матча третьего тура Российской Премьер-Лиги против «Зенита».

В Санкт-Петербурге очень сложно играть. «Зенит» – это качественная команда, которая реализовала свой момент, поэтому 1:1 в итоге. Мы недовольны, но есть один балл. Двигаемся дальше. Пенальти в наши ворота? Я находился рядом, но не заметил. Потом сказали, что там было лёгкое касание. Есть судья, есть VAR . Не знаю, что ещё сказать.