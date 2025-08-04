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Гайич — о матче с «Зенитом»: «Я находился рядом, но не заметил пенальти»

вчера, 07:40
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Защитник ЦСКА Милан Гайич подвёл итоги матча третьего тура Российской Премьер-Лиги против «Зенита».

В Санкт-Петербурге очень сложно играть. «Зенит» – это качественная команда, которая реализовала свой момент, поэтому 1:1 в итоге. Мы недовольны, но есть один балл. Двигаемся дальше. Пенальти в наши ворота? Я находился рядом, но не заметил. Потом сказали, что там было лёгкое касание. Есть судья, есть VAR. Не знаю, что ещё сказать.

«Армейцы» сыграли вничью с «Зенитом» (1:1). «Сине-бело-голубые» уступали по ходу матча, но сравняли счёт благодаря Александру Соболеву, реализовавшему пенальти.

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Все комментарии
Шуня771
Шуня771 ответ lobsterdam (раскрыть)
вчера в 15:44, ред.
Спасибо за дружескую подсказку, главное Вы поняли смысл который мну хотел донести до сообщества!
Исправил.
lobsterdam
lobsterdam ответ Шуня771 (раскрыть)
вчера в 14:07
Осмелюсь спросить: разве игрок Зенита «падал» не в штрафной ЦСКА, судя по тому, что в вашем комментарии указано?
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 14:01
Удар был. Насколько силён? Это определяет Судья, ВАР не сможет помочь, он не в состоянии определить силу удара. Игроки сейчас поднаторели в клоунаде, тем более в чужой штрафной, надеясь на пенку. Часто игра в футбол превращается в игру с судьей: поверит- не поверит. А вот забить с игры, о чем вы?!
Шуня771
Шуня771
вчера в 11:08, ред.
А мы находились ещё ближе, чем Вы Гайич - "рядом"!
Мну несколько раз просмотрел замедленные кадры эпизода.
Удар в область стопы, а именно пятки был, причем четко просматривалось явное смещение, пусть и незначительное...
Далее были опыт и мастерство игрока Зенита - упал как скошенный, но возникло ощущение, будь это всё в штрафной Зенита зенитовец продолжал бы бежать...
С учётом эпизода почти в углу штрафной и формального нарушения, конечно это НЕ пенальти...
Есть предложение внести в наш футбольный сленг выражение "юбилейный пенальти"!
oFANATo
oFANATo ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 10:22, ред.
Другими словами .....Зенит опять отскочил.
С 2023 года команды провели шесть матчей. И лишь в одном из них петербуржцы одержали победу.........Еще две завершились победами армейцев. А самым частым результатом является ничья....... Ее фиксировали трижды. Очередная случилась и в третьем туре нового сезона.
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 09:19
Вот если Вам, уважаемый, за плевок на тратуаре, за то, что не заметив людей матюкнулся , дадут срок в 10 лет, Вы согласитесь сказать, что судья прав, ибо ,,каждый должен заниматься своим делом," тогда я соглашусь с Вами.
Вас обвесили в магазине, обращайтесь в суд, прицепился пьяный хам на улице- в суд, ибо ,,каждый должен заниматься своим делом" !
Отвечу так: мы живём в свободной стране, мы граждане своей страны, мы не быдло, и вправе иметь своё мнение по всем вопросам и высказывать их.
Есть ограничения, понятно, но обсуждаемый вопрос к ним не относится.Болельщик, спортсмен имеет право на свое мнение!
Гайич ,,не заметил пенальти" и сразу получил нотацию от Вас. Теперь алаверды Вам: каждый должен заниматься своим делом?
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
вчера в 09:07
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 08:38
    Мои симпатии в этом матче были на стороне ЦСКА... Но, хватит уже давить на судей. Почему игроки подвергают сомнению решение судьи? Тем более, Гайичу сказали, что было лёгкое касание - уже есть основание для назначения пенальти. Любой клуб, который считает, что арбитр не прав, может подать на него жалобу. Лучше бы все эти эксперты анализировали свои действия на поле. Иногда просто стыдно смотреть - взрослые игроки не могут ни принять мяч, ни отдать пас, ни ударить по воротам... Каждый должен заниматься своим делом.
    112910415
    112910415
    вчера в 08:27
    Зениту опять повезло
    xdqvvb2qb73q
    xdqvvb2qb73q
    вчера в 08:18
    Разве Гайич мог сказать иначе, нашли у кого спрашивать.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 07:52
    Без Соболева бы по миру пошли...
    76u5t8de2mhw
    76u5t8de2mhw
    вчера в 07:43
    По ходу здесь больше повезло Зениту.
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