Гайич — о матче с «Зенитом»: «Я находился рядом, но не заметил пенальти»

Защитник ЦСКА Милан Гайич подвёл итоги матча третьего тура Российской Премьер-Лиги против «Зенита».
В Санкт-Петербурге очень сложно играть. «Зенит» – это качественная команда, которая реализовала свой момент, поэтому 1:1 в итоге. Мы недовольны, но есть один балл. Двигаемся дальше. Пенальти в наши ворота? Я находился рядом, но не заметил. Потом сказали, что там было лёгкое касание. Есть судья, есть VAR. Не знаю, что ещё сказать.
«Армейцы» сыграли вничью с «Зенитом» (1:1). «Сине-бело-голубые» уступали по ходу матча, но сравняли счёт благодаря Александру Соболеву, реализовавшему пенальти.