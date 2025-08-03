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Должны доказывать. Игроки «Манчестер Юнайтед» под давлением

вчера, 18:55
Онана
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Шоу Люк
Шоу Люк
Защитник
Онана Андре
Онана Андре
Вратарь
Маунт Мэйсон
Маунт Мэйсон
Полузащитник

Их судьба на «Олд Траффорд» решается прямо сейчас.

«Манчестер Юнайтед» находится на новом витке перестройки. Уж сколько их было за последние годы, скольких эта перестройка перемолола тренеров и футболистов — страшно вообразить. Но каждая следующая попытка воспринимается как решающая. Вот и сейчас мы видим новый вызов для Рубена Аморима, который проводит подготовку к своему первому полноценному сезону у руля «Манчестер Юнайтед».

Португальца ждет совсем иной уровень требований. Финишировать снова в районе 15-го места и оправдываться «старым багажом» не получится. Особенно учитывая, что у Аморима есть достаточные ресурсы для маневров на трансферном рынке. Спрос на него будет особым. Поэтому тренер с ответственностью и даже придирчивостью относится к тому, от кого следует избавиться, чтобы зачистить команду. Маркуса Рэшфорда уже отправили в «Барселону», Алехандро Гарначо сообщили, что ему нужно искать новый клуб. Те, кто поехал с командой в турне по США, уже прошли первый этап внутреннего отбора. Но это не значит, что их будущее в клубе надежно. Вот, например, на Расмуса Хёйлунда уже как будто повесили ценник и готовы расстаться. Давайте посмотрим, кто еще может оказаться под ударом.

Мэйсон Маунт

Полузащитник пережил два неудачных года на «Олд Траффорд» из-за серии травм. Он отыграл лишь в 13 матчах в Премьер-Лиге после перехода из «Челси» за 60 миллионов фунтов в 2023 году. Лишь раз он провел на поле все 90 минут — это было в Кубке Лиги против «Ньюкасла» в ноябре 2023-го. Теперь Маунт наконец-то здоров и в форме. Амориму нравится манера игры Мэйсона благодаря его прессингу. Однако, если хавбек не обретет форму, в которой он был в сезоне 2021/22, то следующий сезон в «Манчестере» может стать для него последним.

Джошуа Зиркзее

Форвард во время турне по США признался в интервью, что болельщики МЮ еще не видели его в лучшей форме. Он понимает, что фанаты хотят от игрока большего, особенно учитывая, что он перешел из «Болоньи» год назад за 36,5 миллиона фунтов. От него ждут голов и эффективных действий. Были порой в прошлом сезоне проблески, но были и эпизоды, когда Джошуа болельщики МЮ открыто освистывали. А в конце сезона он вовсе получил травму, что не позволило ему исправить сложившееся впечатление. По поводу навыков Зиркзее и его способности играть на различных позициях ведутся споры. Однако самое важное — показать свою полезность. Следующий сезон будет критическим в этом плане. И тремя голами в 32 матчах Премьер-Лиги, как было в прошлом чемпионате, уже не отделаться.

Люк Шоу

Вопросы к Шоу возникают скорее не из-за его мастерства, а из-за его нестабильной формы. Он оказывался очень ценным и полезным игроком для разных тренеров: от Эрика тен Хага до Гарета Саутгейта. Проблема в том, что он был весьма нерегулярным в доступности. Особенно в последние два года. При этом 30-летний защитник вообще может стать ключевой фигурой в построениях Аморима, например, стать левым центральным в схеме с тремя защитниками. Для этого нужно провести ровный сезон без травм. Предпосылки к этому есть, учитывая, что «Манчестер» не выступает в еврокубках — график будет менее плотным. Но если третий сезон подряд Шоу будет выпадать, то, скорее всего, придется сменить команду.

Кобби Майну

Ситуация с Майну достаточно любопытна. Талант 20-летнего полузащитника не вызывает сомнений. Но есть вопросы о том, как ему вписаться в построения Аморима. Тренер активно ищет применение Кобби. Тот даже временами в прошлом сезоне играл на позиции ложного нападающего. В конце прошлого сезона, примерно ближе к его завершению, возникли вопросы к форме Майну. Например, в финале Лиги Европы с «Тоттенхэмом» Кобби вышел на замену только на 89-й минуте. Нынешним летом полузащитник получал хорошие отзывы от Аморима, который заверял, что рассчитывает на него. В то же время португалец отмечал, что хавбеку нужно прибавить в темпе и ритме, чтобы конкурировать за место в составе. Ведь игр будет меньше, следовательно, борьба за основу обострится. Если Майну не удастся закрепиться в старте, то возникнет тема с продажей Кобби, чей контракт рассчитан до 2027 года. А если учесть, что он выпускник академии «Юнайтед», его продажа может значительно помочь клубу в поддержании финансовой стабильности и соблюдении требований регламента.

Андре Онана

«Юнайтед» активно взялся за решение проблем в атаке, подписав Матеуса Кунью и Брайана Мбеумо. За ними может последовать и приобретение Беньямина Шешко из «Лейпцига». Но и другие позиции требуют усиления, в том числе вратарская. Предложение об аренде 32-летнего Эмилиано Мартинеса было отвергнуто «Астон Виллой». Сообщается об интересе к 26-летнему Джанлуиджи Доннарумме, у которого остался всего год по контракту с ПСЖ. Однако, если учесть, что Онана не стремится покинуть «Олд Траффорд», а траты клуба сосредоточены на других направлениях, Андре могут дать еще один год на доказывание мастерства и стабильности, что самое главное. У камерунца с этим было много проблем. Если же после двух лет «качелей» Онана продолжит совершать регулярные ошибки, с ним расстанутся уже решительно.

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Все комментарии
kovalev-barin
kovalev-barin
сегодня в 00:07
Интересная статья. Поделюсь своим мнением:

Зи в этом сезоне себя проявит: в тандеме с Куньей и Мбемо будет куда полезнее.

Майну - тут вопрос, как Аморим сможет его вписать в свою схему.

Маунта и Онану лучше продавать, пока есть возможность. у первого было слишком много травм, а такие проблемы со здоровьем не решаются по щелчку пальцев. Онана же слишком нестабилен: хочется видеть вратаря пусть чуть менее яркого, но стабильного.

По поводу Шоу - есть ощущение, что он вообще завершит карьеру в ближайшее время, но безусловно желаю ему здоровья
Гость
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