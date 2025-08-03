Должны доказывать. Игроки «Манчестер Юнайтед» под давлением

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вчера, 18:55

Их судьба на «Олд Траффорд» решается прямо сейчас.

«Манчестер Юнайтед» находится на новом витке перестройки. Уж сколько их было за последние годы, скольких эта перестройка перемолола тренеров и футболистов — страшно вообразить. Но каждая следующая попытка воспринимается как решающая. Вот и сейчас мы видим новый вызов для Рубена Аморима, который проводит подготовку к своему первому полноценному сезону у руля «Манчестер Юнайтед».

Португальца ждет совсем иной уровень требований. Финишировать снова в районе 15-го места и оправдываться «старым багажом» не получится. Особенно учитывая, что у Аморима есть достаточные ресурсы для маневров на трансферном рынке. Спрос на него будет особым. Поэтому тренер с ответственностью и даже придирчивостью относится к тому, от кого следует избавиться, чтобы зачистить команду. Маркуса Рэшфорда уже отправили в «Барселону», Алехандро Гарначо сообщили, что ему нужно искать новый клуб. Те, кто поехал с командой в турне по США , уже прошли первый этап внутреннего отбора. Но это не значит, что их будущее в клубе надежно. Вот, например, на Расмуса Хёйлунда уже как будто повесили ценник и готовы расстаться. Давайте посмотрим, кто еще может оказаться под ударом.

Мэйсон Маунт

Полузащитник пережил два неудачных года на «Олд Траффорд» из-за серии травм. Он отыграл лишь в 13 матчах в Премьер-Лиге после перехода из «Челси» за 60 миллионов фунтов в 2023 году. Лишь раз он провел на поле все 90 минут — это было в Кубке Лиги против «Ньюкасла» в ноябре 2023-го. Теперь Маунт наконец-то здоров и в форме. Амориму нравится манера игры Мэйсона благодаря его прессингу. Однако, если хавбек не обретет форму, в которой он был в сезоне 2021/22, то следующий сезон в «Манчестере» может стать для него последним.

Джошуа Зиркзее

Форвард во время турне по США признался в интервью, что болельщики МЮ еще не видели его в лучшей форме. Он понимает, что фанаты хотят от игрока большего, особенно учитывая, что он перешел из «Болоньи» год назад за 36,5 миллиона фунтов. От него ждут голов и эффективных действий. Были порой в прошлом сезоне проблески, но были и эпизоды, когда Джошуа болельщики МЮ открыто освистывали. А в конце сезона он вовсе получил травму, что не позволило ему исправить сложившееся впечатление. По поводу навыков Зиркзее и его способности играть на различных позициях ведутся споры. Однако самое важное — показать свою полезность. Следующий сезон будет критическим в этом плане. И тремя голами в 32 матчах Премьер-Лиги, как было в прошлом чемпионате, уже не отделаться.

Люк Шоу

Вопросы к Шоу возникают скорее не из-за его мастерства, а из-за его нестабильной формы. Он оказывался очень ценным и полезным игроком для разных тренеров: от Эрика тен Хага до Гарета Саутгейта. Проблема в том, что он был весьма нерегулярным в доступности. Особенно в последние два года. При этом 30-летний защитник вообще может стать ключевой фигурой в построениях Аморима, например, стать левым центральным в схеме с тремя защитниками. Для этого нужно провести ровный сезон без травм. Предпосылки к этому есть, учитывая, что «Манчестер» не выступает в еврокубках — график будет менее плотным. Но если третий сезон подряд Шоу будет выпадать, то, скорее всего, придется сменить команду.

Кобби Майну

Ситуация с Майну достаточно любопытна. Талант 20-летнего полузащитника не вызывает сомнений. Но есть вопросы о том, как ему вписаться в построения Аморима. Тренер активно ищет применение Кобби. Тот даже временами в прошлом сезоне играл на позиции ложного нападающего. В конце прошлого сезона, примерно ближе к его завершению, возникли вопросы к форме Майну. Например, в финале Лиги Европы с «Тоттенхэмом» Кобби вышел на замену только на 89-й минуте. Нынешним летом полузащитник получал хорошие отзывы от Аморима, который заверял, что рассчитывает на него. В то же время португалец отмечал, что хавбеку нужно прибавить в темпе и ритме, чтобы конкурировать за место в составе. Ведь игр будет меньше, следовательно, борьба за основу обострится. Если Майну не удастся закрепиться в старте, то возникнет тема с продажей Кобби, чей контракт рассчитан до 2027 года. А если учесть, что он выпускник академии «Юнайтед», его продажа может значительно помочь клубу в поддержании финансовой стабильности и соблюдении требований регламента.

Андре Онана