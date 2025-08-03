Соболев: «Мы должны были побеждать ЦСКА»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев прокомментировал ничью в матче 3-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1).
Если говорить про последние 30 минут, то, наверное, это потерянные два очка. Считаю, что должны были побеждать.
В первом тайме нам как будто не хватало страсти, азарта и агрессии. ЦСКА был агрессивнее, больше бил по воротам. В последние 30 минут мы включились и были командой, которая бьется за чемпионство. За такую игру не стыдно.
Вы бездумно бегали по жаре, а ЦСКА сыграл в эконом режиме, отталкиваясь от погодных условий.
Вы бездумно бегали по жаре, а ЦСКА сыграл в эконом режиме, отталкиваясь от погодных условий.