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Соболев: «Мы должны были побеждать ЦСКА»

вчера, 23:17
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Нападающий «Зенита» Александр Соболев прокомментировал ничью в матче 3-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1).

Если говорить про последние 30 минут, то, наверное, это потерянные два очка. Считаю, что должны были побеждать.

В первом тайме нам как будто не хватало страсти, азарта и агрессии. ЦСКА был агрессивнее, больше бил по воротам. В последние 30 минут мы включились и были командой, которая бьется за чемпионство. За такую игру не стыдно.

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sv_1969
sv_1969
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Capral
Capral
вчера в 23:34
То Дзюба целый день ныл, что должны были побеждать Спартак, теперь Соболь будет неделю скулить. И это вместо, того чтобы честно признаться, что тренер не тянет, игру не чувствует, соперника не читает, как тренер не развивается. Опять нытье, про какие-то мифические моменты с ЦСКА. Какие моменты, чувак?! ЦСКА мог и должен был дважды вас наказывать реально, во 2-м тайме!!! Скажи спасибо, что отскочили, так знатно. У вас- ни игры, ни фантазии. Ваши контратаки, которые по идее должны нести остроту и неожиданность для соперника, превращаются в вяло текущую ходьбу по полю... В последние 30мин., всё, что вы делали- это занимались примитивным навалом, потому что ваш тренер неспособен на новые творческие оригинальные идеи. Поэтому, скажите спасибо, что так, для вас всё закончилось, могло быть и хуже...
Вы бездумно бегали по жаре, а ЦСКА сыграл в эконом режиме, отталкиваясь от погодных условий.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:20
В ответочке будет у тебя шанс...воплотить сказанное
Гость
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