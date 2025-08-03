Успехи «Локомотива» вводят в заблуждение. Лидер РПЛ не похож на чемпионскую команду Сёмина

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вчера, 15:14

Тренер Галактионов критикует подопечных.

«Локомотив» выгрызает победы

Волевые качества московской команды давно не удивляют. «Локомотив» умеет развернуть непростой матч в свою пользу. Именно поэтому они в прошлом обыгрывали «Зенит», когда Семак был многократным чемпионом. Также Галактионов обыграл «Краснодар», огорчив действующих победителей РПЛ . Сложно критиковать единственную команду, которая идёт без потерь в чемпионате после трёх туров, но даже наставник «Локомотива» видит неприятные нюансы и панику в обороне:

Сами себе создали нервотрёпку, дали сопернику вернуться в игру. Последние 15 минут никуда не годятся. Тем не менее есть победа на выезде в тяжёлом матче.

Словосочетание «победа в тяжелом матче» описывает три успеха «Локомотива» в РПЛ , а поражение от ЦСКА стало поражением в сложном поединке, хотя там повлияли перестановки в основном составе. Батраков по-прежнему хорош – у молодого плеймейкера 3 гола на старте чемпионата и мяч в ворота «армейцев» в Кубке страны. «Локомотив» впервые с 2017 года стартовал с девятью очками после трёх туров. В прошлый раз стали чемпионами, но к приятным воспоминаниям ещё вернемся.

А пока отметим, что даже невезучая команда тренера Шпилевского создала «Локомотиву» проблемы. Галактионов заявил, что его подопечные владели инициативой, но статистика матча указывает на другое. «Пари НН» чаще владел мячом, пытаясь отыграться. По явным голевым моментам у команд почти равенство, они выдали результативный поединок. «Локомотив» на нейтральном поле против одного из аутсайдеров допускал ошибки в защите, хотя порадовал в нападении.

Команду Сёмина спасал опыт

Неизбежны сравнения с тем «Локомотивом» Сёмина, который семь лет назад стал чемпионом России по футболу. «Железнодорожники» опередили в итоге ЦСКА и «Спартак». Они воспользовались кризисом в «Зените»: команда Манчини приземлилась на пятой строчке в таблице. «Локомотив» в золотом сезоне был совершенно другой командой по подходу, хотя есть сходство в методах. На поле появлялись и забивали мячи братья Миранчуки, но близнецов окружали опытные легионеры.

Перуанец Фарфан создал 14 голов в чемпионском сезоне в РПЛ ударами и передачами. Португалец Мануэл Фернандеш связывал линии в центре поля, а грузин Кверквелия помогал вратарю Гильерме, когда травму получил Чорлука. Хорват пропустил почти весь сезон, но даже Пейчинович у Сёмина принёс пользу в центре обороны. В основе «Локомотива» было шесть приличных иностранцев. В опорной зоне дрались за мяч зубры Тарасов и Денисов, а справа классно сыграл Владислав Игнатьев.

Новый «Локомотив» может похвастаться глубиной состава, даже вингеру Пиняеву подвезли классных конкурентов. Сергею приходится воевать за место в основе. Но по балансу в игре и стабильности старый «Локомотив» круче нынешнего. Даже капризный Игорь Денисов верил в чемпионство Сёмина, а капитан нынешней команды Баринов может покинуть московский клуб до конца трансферного окна, поскольку его ждут в зарубежных клубах. Тот «Локомотив» получил опыт игры в еврокубках.

У москвичей удачный календарь

Любое расписание станет смертельным, если фаворит не готов к сезону физически. Но «Сочи», «Краснодар» и «Пари НН» помогли «Локомотиву» победить. Первый соперник пропустил трижды после восьмидесятой минуты матча, хотя до этого у «Сочи» были моменты. Бесцельное давление «Краснодара» позволило Батракову сделать дубль: сначала лидер обороны чемпионов Коста привез пенальти, а позже невысокий Батраков забил головой. У «Пари НН» тоже проблемы – не играют дома.

На пустом стадионе в Грозном формальные хозяева не получили преимущество за счет двенадцатого игрока. «Локомотив» создал себе проблемы, но «Пари НН» не хватило драйва. А вот моменты они создали: голкипер Митрюшкин ещё при счете 0:0 совершил один из самых красивых сейвов недели. Прекрасно сыграли фланги – Бакаев в основе и Пиняев как джокер, но не стоит переоценивать «Сочи» или «Пари НН». Эти команды помогли «Локомотиву» забить по три мяча в каждом из случаев.

Против «Краснодара» было намного сложнее, но там снова недоработал соперник. У Галактионова непростой календарь, но он не играл против «Зенита», «Динамо» и «Спартака», как тонущий «Ростов» тренера Альбы. «Локомотиву» достались оппоненты, которыми тренерский штаб московского клуба смог удачно манипулировать. Следующие соперники не такие удобные. Агрессивные «Спартак» и «Балтика» в хороший для себя вечер обязательно вскроют неидеальную оборону «Локомотива».

В «Локомотиве» дают второй шанс

Галактионов не боится игроков, которые переживали неудачи. Опытные Бакаев, Руденко и Комличенко не отличались по ходу карьеры стабильностью, поэтому за плечами у них есть промахи в больших клубах. Перспективный «Локомотив» дал им второй шанс, но Галактионов собрал коллекцию россиян, ведь у тренера были сомнения даже в голкипере Лантратове. Илью в основе заменил коллега Митрюшкин, который не стал легендой «Спартака». У Антона пока нет чемпионского опыта.

Зато «Локомотиву» сказочно повезло с Батраковым. Алексей оказался намного круче, чем оценивали изначально. Повезло, что нападающий продлил контракт, всё могло сложиться иначе. А потеря Глушенкова совпала с проблемами в игре Максима, поэтому отъезд диспетчера в «Зенит» год назад не сломал «Локомотив». Были проблемы, но «железнодорожники» услышали руководство клуба. Задача команды – Суперфинал Кубка и место в тройке в РПЛ , но удачный старт мало что значит.