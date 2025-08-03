Махачкалинское «Динамо» одолело «Ахмат» в матче РПЛ

Махачкалинское «Динамо» выиграло у «Ахмата» в матче 3-го тура РПЛ (1:0).
Голом отметился Гамид Агаларов на 1-й минуте.
Теперь у «Динамо» Мх 4 очка после трёх матчей, у «Ахмата» — 0 набранных баллов.
Махачкалинское «Динамо» выиграло у «Ахмата» в матче 3-го тура РПЛ (1:0).
Голом отметился Гамид Агаларов на 1-й минуте.
Теперь у «Динамо» Мх 4 очка после трёх матчей, у «Ахмата» — 0 набранных баллов.
До сих пор понять не могу приглашения Сторожука.
А Беджиев команду выстраивает- быструю, техничную, но среднего уровня, со средним составом. Вобщем- Динамо с победой! В концовке пришлось попотеть, понервничать, но хорошо, что хорошо кончается.
До сих пор понять не могу приглашения Сторожука.
А Беджиев команду выстраивает- быструю, техничную, но среднего уровня, со средним составом. Вобщем- Динамо с победой! В концовке пришлось попотеть, понервничать, но хорошо, что хорошо кончается.