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Махачкалинское «Динамо» одолело «Ахмат» в матче РПЛ

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gorets004
gorets004
сегодня в 01:52
Терек вроде бы усилился ,но пока нет ни игры ни команды.
Жан-Клод Ван Даг
Жан-Клод Ван Даг ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 01:15
Да, жаль. Но не с нами.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:38
Опять Ахмат без очков - жаль!!!
Capral
Capral ответ Locomotive Breath (раскрыть)
сегодня в 00:04
Сложный вопрос, очень непростой...)))
Locomotive Breath
Locomotive Breath ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:56
где его вообще откопали, в какой сельской школе?)
Scorp689
Scorp689
вчера в 22:54
Соседи миром не разошлись... Всё решила 30 секунда...
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:50
Махачкалу с Победой! В принципе и счет такой предполагал
tamerlan71
tamerlan71
вчера в 22:41
Важная победа и важный гол для Гамида. Я очень рад!
Capral
Capral
вчера в 22:38, ред.
Узнаю работу Сторожука. У Ахмата- сугубо позиционная игра, практически без обострения, с пасом в борьбу, на удачу. Иногда обострял Садулаев. У Махачкалы много индивидуальной игры, мало созидательной работы. Но в целом, игра, худо бедно держала в напряге.
До сих пор понять не могу приглашения Сторожука.
А Беджиев команду выстраивает- быструю, техничную, но среднего уровня, со средним составом. Вобщем- Динамо с победой! В концовке пришлось попотеть, понервничать, но хорошо, что хорошо кончается.
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
вчера в 22:35
Динамо Махачкала!
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