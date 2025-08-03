Махачкалинское «Динамо» одолело «Ахмат» в матче РПЛ

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вчера, 22:30

Махачкалинское «Динамо» выиграло у «Ахмата» в матче 3-го тура РПЛ (1:0).

Голом отметился Гамид Агаларов на 1-й минуте.

Теперь у «Динамо» Мх 4 очка после трёх матчей, у «Ахмата» — 0 набранных баллов.