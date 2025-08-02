Замечательный гол Кордобы украсил мучительный футбол. «Краснодар» снова обыграл «Динамо»

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02 августа 2025, 23:25

Форвард спас чемпионов.

«Динамо» потеряло восемь футболистов

В основе москвичей не оказалось центрального защитника Осипенко и плеймейкера Бителло. Ещё не было в заявке форварда Маухуба и универсального Фернандеса. Форвард Тюкавин, хавбек Чавес, центральный защитник Майсторович и вингер Артур тоже вне состава. Карпин перечислил восьмерку футболистов с травмами, отметив, что все эти люди могли сыграть в старте. Вряд ли Маухуб и Тюкавин поместились бы в атаке в схеме с одним форвардом, но когда из состава выжигают восемь человек, из которых четверо привыкли играть постоянно, то это существенные потери.

Без игроков основы в первом тайме у «Динамо» было одно действие внутри штрафной площади «Краснодара». Без Осипенко, который отвечает в новой команде за первую фазу построения атак, и без главного плеймейкера Бителло игра гостей оказалась предсказуемой и вялой. Судья позволил вести борьбу, на что тренеры отреагировали руганью – оба получили по желтой карточке. Но арбитр не может заставить футболистов играть на высоких скоростях, даже если не влияет на темп свистками. «Краснодар», хотя у него нет серии потерь, тоже не порадовал яркой игрой.

Из 19 ударов хозяев поля лишь 5 дошли до Лунёва, но почти все были неопасными. «Краснодар» не добился доминирования на флангах, не раскрыл узкую схему «Динамо». Карпин выбрал модель «4-3-3», поставив слева новичка Рубенса, а в центре поля вышел 19-летний Александров. Универсальный Кутицкий помогал Маричалю в обороне, а у хавбеков Фомина и Глебова было слишком мало пасов, чтобы выполнить функции Бителло и уехавшего Карраскаля. Гостям не хватало последних передач и ударов. Причем кадровые потери были не единственной бедой «Динамо».

У «Краснодара» успешная серия с «Динамо»

С учетом нынешнего матча «горожане» выиграли 6 из 7 последних поединков против «Динамо» в РПЛ . Также была одна ничья. В поединках между этими командами в последних турах два года подряд решалась судьба титулов, так что стороны можно назвать принципиальными соперниками. Свежие неудачи Мусаева тоже стали проблемой для Карпина. Чемпионы России хотели набрать три очка, ведь встретили удобного соперника с колоссальными кадровыми проблемами. Хватило бы присутствия Осипенко, Бителло и Тюкавина, чтобы преобразить игру «Динамо», сократить время выхода из обороны и заставить оборону голкипера Агкацева нервничать намного чаще. Без ключевых игроков москвичи не раскрылись в атаке.

Но футбольный матч нельзя переиграть, если у тебя критическое количество потерь. Карпин это знает на личном опыте. Его во время пандемии заставили выпустить подростков против «Сочи». Тот матч «Ростов» проиграл 1:10. Сейчас ситуация у «Динамо» не настолько грустная, а вот игра была очень печальной. «Краснодар» до перерыва не захватил инициативу и не владел мячом намного чаще, но причиной была медлительность футболистов двух коллективов. Сперцян и компания пытались добавить дальних ударов по рекомендации тренера Мусаева, но «Динамо» умеет работать без мяча. А вот в атаке у Нгамалё и Гладышева ничего не получилось – матч завершился без ударов в створ ворот «Краснодара».

Линия обороны «Динамо» скрипела под давлением соперника, но тоже долго держалась. Москвичи пытались добавить длинные передачи для выхода в атаку, но всегда видно, когда нет ключевых футболистов. «Краснодару» было намного проще, хотя важно отметить высокий брак в передачах у двух коллективов. «Горожане» тоже в неважном состоянии. У чемпионов много поражений и одна победа, подаренная обороной «Пари НН». Долго горевшие на табло нули в матче с «Динамо» отражали главный минус в игре коллектива Мусаева. Хозяева не создавали моменты для Кордобы. Удары в атаках были, но чаще не в створ ворот. В итоге Джону пришлось сделать всё самому, не полагаясь на напарников, которые его подводили.

Красивый удар Кордобы убил нулевую ничью

А «Динамо» было выгодно убивать игру. Фанаты «Краснодара» свистели каждый раз, когда Лунёв неспешно вводил мяч. Атакующая группа хозяев поля без труда оказывалась между линий соперника, но дальше обычно шла техническая ошибка одного из вингеров «Краснодара». Чаще всего футболисты «Динамо» успевали вернуться и выстроить редуты. Результат такого матча зависит от физической готовности команды, которая чаще обороняется. А также от замен стороны, которая атакует. Даже в самых удачных атаках «Краснодару» не хватало человека с идеальным последним пасом. Футболисты «Динамо» слишком рано перешли к игре на отбой, а ведь всегда тяжело работать совсем без позиционных атак.

Человек, который не смотрит РПЛ , мог бы подумать, что играют лидер и середняк. На «Динамо» сильно повлияли кадровые потери. Никуда не денешься от объективного фактора, он испортил центральный матч субботы и снизил качество продукта. Футболисты «Краснодара» сильно нервничали, ведь у них тоже мало что получалось в завершающих фазах атак. Даже стандарты не работали. Сперцян не смог подавать мяч точно на самых высоких футболистов хозяев. «Краснодар» не играл лучше, чем против ЦСКА , «Пари НН» и «Локомотива». Проще говоря, если бы «Динамо» смогло организовать контратаку или разыграть стандарт, то появился бы шанс перевернуть игру. Вместо этого резкий выпад удался Кордобе.

Ошибку совершил молодой воспитанник «Динамо» Зайдензал. Уроженец Краснодара позволил Кордобе избежать офсайда и не остановил смещения Джона с левого фланга. Другие «динамовцы» тоже виноваты, они позволили колумбийцу нанести мощный удар под перекладину. У Лунёва не было шансов, красивый гол поставил точку в сложном для зрителей поединке. Карпин боялся, что основные игроки остановятся в концовке и сделал тройную замену. Как и Макаров, свежие игроки ничего к лучшему не изменили. А вот крики фанатов «Краснодара», что нужен гол, привели к выпаду и сольному голу Кордобы. Хотя снова невзрачно сыграли его напарники Батчи и Са, один человек изменил судьбу игры.