Первый гол Алеррандро и пенальти Соболева. «Зенит» и ЦСКА не выявили победителя

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вчера, 21:00

«Армейцы» не удержали лидерство в счете.

Противостояние с ЦСКА «Зениту» в последние годы дается не так уж легко, несмотря на доминирующий статус в России. В Премьер-Лиге, например, с 2023 года команды провели шесть матчей. И лишь в одном из них петербуржцы одержали победу. Еще две завершились победами армейцев. А самым частым результатом является ничья. Ее фиксировали трижды. Очередная случилась и в третьем туре нового сезона. Причем недовольны таким исходом могут быть обе команды. С одной стороны, ЦСКА забил первым и лидировал, а с другой – «Зенит» ощутимо чаще атаковал во втором тайме и имел больше моментов, чтобы забить.

Меткий укол

Первый тайм проходил в атмосфере напряженности, которая нагнеталась в основном игроками «Зенита». Они больше контролировали мяч, чаще продвигались к воротам Игоря Акинфеева. Не хватало только главного – непосредственных угроз этим самым воротам. При 58 процентах времени владения мячом петербуржцы нанесли семь ударов, но только один из них был точным. У ЦСКА тоже точной оказалась одна попытка, но из четырех. И более того, она оказалась результативной.

За первую половину стартового отрезка «Зенит» имел парочку моментов, которые можно было притянуть к статусу голевых или близких к ним. ЦСКА все это время отмалчивался и практически не проникал в чужую штрафную. Но для успешного действия достаточно и одного подхода. Он случился после получаса игры, причем в несколько этапов – как растянутый голевой эпизод.

Паника и пожар в штрафной «Зенита» вроде бы были ликвидированы блокировками ударов. Но ЦСКА закружил чуть ли не единственную многоходовую быструю комбинацию по чужой штрафной и у ее границ, завершив выпад с участием Ивана Облякова, Матвея Кисляка и Кирилла Глебова точным попаданием в нижний угол от Алеррандро. До сих пор бразилец считался неким непонятным явлением в атаке армейцев, потому что не демонстрировал своих голевых способностей. Первый мяч зато оказался сразу крайне ценным – в ворота «Зенита». Это была 12-я игра форварда в форме ЦСКА .

Спасение с пенальти

Во втором тайме от «Зенита» можно было ждать перестроений, но они случились не сразу – Сергей Семак дождался исхода часа игры. Это выглядело логично. Потому что петербуржцы в целом смотрелись неплохо, и был шанс, что им удастся силами стартового состава все изменить. Однако время шло, а вот мяч в ворота Акинфеева – нет. Реакцией стала сразу тройная замена: вышли Александр Соболев, Лусиано Гонду и Роман Вега вместо Андрея Мостового, Матео Кассьерры и Жерсона. Достаточно радикальный шаг. Однако он изменил структуру игры «Зенита».

В какой-то степени игра хозяев упростилась – Вега был заточен под непрерывные навесы в сторону Соболева. При этом схема имела шансы на успех, потому что Александру регулярно удавалось добираться до мяча, правда, удары чаще всего оставляли желать лучшего по своей точности и качеству. Даже если речь не шла о прямом навесе на Соболева от Веги, то это была скидка. Так случился самый явный нереализованный голевой момент в матче. После передачи Романа Александр развернулся красиво во вратарской, но в упор пробил мощно в штангу.

Впрочем, долго он не горевал – буквально через несколько минут в ворота ЦСКА назначили пенальти. Кто-то будет спорить, что несправедливо. Но тут скорее уместно говорить о курьезности момента и обидном стечении обстоятельств для армейцев. Густаво Мантуан получил мяч в штрафной и уходил направо к лицевой от ворот. В таком положении он не мог угрожать им, вряд ли мог даже просто подать или прострелить. А Данил Круговой сопровождал оппонента, оттесняя его. Поначалу движение игрока ЦСКА было правильным, но в какой-то момент он неаккуратно шагнул шире, чем обычно, зацепив сзади ногу Мантуана. Густаво было достаточно почувствовать это мимолетное касание, чтобы тут же упасть и дать все поводы Артему Чистякову назначить пенальти.

Судья не колебался, ВАР тоже не вмешался, посчитав решение справедливым. Только «армейцы» во главе с Акинфеевым яростно спорили, за что вратарь получил предупреждение. А одиннадцатиметровый реализовал Соболев, разведя Акинфеева и мяч по разным сторонам. Второе результативное действие Александра с начала сезона – на неделе он в кубковом матче сделал голевой пас.

Интересно, что это третий пенальти для «Зенита» в трех стартовых турах. Предыдущие два в ворота «Ростова» (2:1) и «Рубина» (2:2) реализовал Мостовой, но сегодня его к моменту одиннадцатиметрового на поле уже не было. К слову, стабильно побеждать эти пенальти «Зениту» не помогают – в двух из трех туров он потерял очки и идет вровень с ЦСКА в турнирной таблице, уступая уже лидирующему «Локомотиву» четыре балла.

До последнего «Зенит» отчаянно пытался вырвать победу. Хороший удар Лусиано парировал Акинфеев, а Соболев после очередного навеса Веги пробил головой рядом со штангой. Во втором тайме петербуржцы уже контролировали мяч больше 65 процентов времени, нанесли десять ударов, четыре из которых пришлись в створ. У ЦСКА из шести попыток две были точными.

Но нельзя сказать, что «Зенит» однозначно был ближе к победе. Все-таки петербуржцы рисковали, раскрываясь. Еще до попадания Соболева в штангу шикарный момент в контратаке два в два упустили москвичи: прострел Кругового не успел замкнуть Тамерлан Мусаев. А в самом конце матча Милан Гайич сольный прорыв завершил мощным дальним ударом в перекладину ворот «Зенита».

В этом матче не было каких-то изысканных комбинаций и обмена позиционными хитростями. Команды скорее на эмоциях и на скорости пытались вскрыть друг друга, что добавляло некоего сумбура. Обычно это не способствует тому, чтобы называть показанный футбол качественным. С ним есть проблемы у обеих команд. Поэтому по содержанию вопросы остаются. А конкуренты пока уходят вперед. Но сезон длинный.