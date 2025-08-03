«Ростов» проиграл все матчи нового сезона. Сбылось пророчество Карпина – сражаются за выживание

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вчера, 09:16

Четыре игры – четыре поражения.

Карпин предсказал катастрофу «Ростова»

Год назад после первого тура и нулевой ничьей против ЦСКА Карпин сказал, что задача «Ростова» – набрать 34 очка и обезопасить себя от вылета из РПЛ . Позже по ходу сезона Валерий Георгиевич возвращался к разговору о борьбе за выживание. Он настаивал, что не шутит и сообщил команде об этом. «Ростов» перевыполнил план тренера на пять баллов, набрал 39 очков, чего хватило для высокого восьмого места в таблице. Но это не подвиг, а констатация того, что конкуренты выступили ещё хуже. Карпин неожиданно покинул Ростов-на-Дону по ходу сезона. Тренер отдыхал, а затем возглавил «Динамо». В Москве на Карпина сильнее давят результаты, а на юге страны он был куда более расслабленным.

Бывший ассистент Карпина – испанец Альба, теперь нервничает на бровке в качестве главного тренера «Ростова». Джонатан открыл сезон серией поражений. Неудачи против «Зенита» и «Динамо» списали на класс соперника. Это объективный фактор, сложно играть против фаворитов по составу и бюджету. Кубковую осечку со «Спартаком» объяснили экспериментами в составе и ошибкой молодого голкипера Одоевского. А после домашнего разгрома от «Крыльев Советов» испанский наставник «Ростова» Альба назвал себя сумасшедшим за комплимент в адрес своей команды. Джонатану понравилась игра ростовчан, невзирая на многочисленные ошибки в обороне и четыре пропущенных мяча.

Форвард Раков, как начали шутить после матча, отомстил ростовчанам за съеденных донских раков. Тренер «Крыльев Советов» Адиев не понял юмора, поэтому заявил, что губернатор Самарской области угостит Ракова вареными раками за 4 гола и 1 ассист после трёх туров РПЛ . Воспитанника «Локомотива» сложно остановить, но «Ростов» активно помогал сопернику. При таком количестве грубых ляпов без мяча «Крыльям Советов» оставалось просто реализовать моменты. Самарцы четыре раза пробили в створ ворот Ятимова и забили четыре мяча. Стопроцентная реализация отражает состояние обороны, откуда выдернули лидера Осипенко. Максим ушел в «Динамо», а «Ростов» мгновенно сбавил.

Альба прав в оценке потенциала команды

«Ростов» остался крепким середняком по составу. У них не забрали всех игроков основы. Но ситуация напоминает положение «Крыльев Советов» год назад. Команда тренера Осинькина проигрывала на старте многим соперникам, ведь сработал накопительный эффект потерь. Невозможно вечно выдергивать из заявки сильных исполнителей без последствий. Вчера Песьяков отдал важный пас в голевой атаке «Крыльев Советов», а у его бывшей команды нет вратаря под основу привычного уровня. За «Ростов» много лет играл Стипе Плетикоса, у хорвата было 114 матчей за сборную Хорватии. Ещё один экс-голкипер «Спартака» Песьяков тоже радовал в молодости фанатов бывшего клуба.

Ятимов намного скромнее, как и его коллеги. Хотя не стоит винить только вратаря. Руководство «Ростова» знало, что без Комличенко, Глебова, Сильянова, Полоза, Осипенко и Баштуша команда потеряет класс. Хорен Байрамян тоже сейчас играет слабее, чем на пике формы пять лет назад. Тренер Альба прав: отрезками «Ростов» против «Крыльев Советов» действовал симпатично. У команды был классный первый тайм в Санкт-Петербурге. «Ростов» заставил нервничать «Динамо», проиграли с разницей в один мяч. Вот только середняку сложнее избежать черной серии. «Ростов» не набирает форму. Опытный Кучаев не стал новым Еременко по тонкости решений и последних передач, а Голенков – не Комличенко.

«Ростов» может играть лучше, здесь Альба не ошибается в оценках. А пока команда в плохом состоянии. Опытные игроки не выручают, их осталось мало. Вингер Роналдо в лазарете, а его коллега по атаке Мохеби недавно оттуда. Забросы на Голенкова непродуктивны, ведь молодой форвард не равен в борьбе Дзюбе на пике формы в «Ростове». Потенциал есть, но не хватает парочки мастеров для его реализации. «Ростову» нужна замена Осипенко – защитник, который будет начинать атаки. Ещё важно найти диспетчера с последним пасом, чтобы комбинации приводили к ударам в створ. «Ростов» опередил «Крылья Советов» по выстрелам в целом, но редко тревожили Песьякова и забили лишь однажды.

Без усиления будут бороться за выживание

Скорее всего, борьба будет успешной, потому что в РПЛ есть менее везучие команды. «Ахмат» и «Пари НН» играют на старте сезона не хуже, но на данный момент тоже без набранных очков. По ресурсам «Ростову» уступают «Оренбург» и «Динамо» из Махачкалы. Но нельзя игнорировать вес Валерия Карпина для клуба. Он был человеком, который собрал приличных игроков с вызовами в сборные в провинциальной команде. Чем чаще проигрывают сейчас, тем меньше футболисты доверяют Альбе. Пока дело не в наставнике, у Джонатана неплохие игровые планы. Сама команда действует банально и неграмотно переключается между фазами игры.

Великий аргентинский тренер Бьелса часто говорил о важности момента потери мяча. «Ростов» не может грамотно довести атаку до ума, и после упускает соперников разного уровня. Например, у Вадима Ракова суммарный xG на старте сезона равен всего 1.03. Форвард, которого не балуют чистыми моментами, создал три гола в ворота «Ростова». То, что не получилось у «Зенита» и «Динамо», осуществили «Крылья Советов». Против этого соперника Альба поднял линии и мгновенно открылись порталы в позиционный ад. Латерали соперника Печенин и Рассказов заходили в штрафную площадь «Ростова» как к себе домой – у них три ассиста.

«Ростов», где вся игра сводится к выносам на Голенкова, обречен на борьбу за выживание. Моменты создает только Мохеби. Кучаев и Щетинин должны чаще включаться. Универсального Комарова перекидывают с позиции на позицию, что не добавляет «Ростову» стабильности. В обороне видели тройку и дуэт защитников, но Мелехин показал неготовность линии, когда схватил две желтые карточки против «Крыльев Советов». Соперник забил три мяча до удаления. Нельзя списать разгром «Ростова» на игру в меньшинстве. Команде нужна поддержка фанатов, а тренер Альба в праве требовать новичков. «Ростову» нужны лидеры с идеями.