«Зенит» мечтает обыграть везучий ЦСКА. Семак не забыл подножку «армейцев» в Кубке России

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02 августа 2025, 19:21

У клубов не сведены свежие счеты.

ЦСКА – один из самых сложных соперников «Зенита»

– 1 марта «Зенит» сыграл с ЦСКА 0:0 в чемпионате. На финише чемпионата «Краснодар» опередил команду Семака всего на одно очко. Получается, «армейцы» помогли лишить «Зенит» титула в юбилейном сезоне. У ЦСКА 3 победы и всего 2 поражения в 10 последних матчах против петербуржцев. Акинфеев проведет 32-й матч против «Зенита», а в предыдущей игре его коллега Тороп остановил «Зенит». ЦСКА дома отыграл отставание 0:2 после поражения в Питере, а в серии пенальти завоевал путевку в Суперфинал Кубка. Выходит, «армейцы» отобрали у «Зенита» сразу два трофея.

– «Зенит» предпочитает играть с ЦСКА дома, где «армейцы» мало забивают. В этом противостоянии в РПЛ ничьи случаются в каждом третьем случае. Фанаты «армейцев» пели непристойные вещи о «Зените», а петербуржцы не излучают любовь в ответ. Хотя ЦСКА давно не чемпион РПЛ , у команды есть характер. Подопечные Челестини на старте сезона невероятно везучие. «Краснодар» беззубо сыграл с ними в финале Суперкубка, «Оренбург» не забил Акинфееву, а затем «Ахмат» испугался дубля Кругового.

– На неделе клубы РПЛ открыли групповой этап Кубка страны. «Зенит» обыграл «Ахмат», быстро забив два мяча. У ЦСКА был более сложный соперник, но футболисты «Локомотива» неграмотно подготовились к дерби. Лишь после замен Галактионова талантливый Батраков оживил игру, но настырный Глебов ответил голом на мяч Алексея. ЦСКА по праву претендует на звание самой везучей команды старта сезона. Есть грехи в игре, но побеждают, когда Кисляк и Глебов атакуют.

– Год назад «Зенит» впервые за 13 лет проиграл ЦСКА дома в РПЛ . Сейчас середняк «Ростов», который начал чемпионат с поражений от фаворитов, провел классный первый тайм в Санкт-Петербурге и получил подарок от голкипера Латышонка – результативную ошибку. Ростовчанам не хватило класса, чтобы выдержать давление «Зенита». Зато даже у «Ахмата» получилось забить, и Конате сократил отставание в поединке против резерва Семака. ЦСКА сильнее предыдущих соперников Семака.

У «Зенита» проблемы в защите и надежда на новичка

– Бразилец Жерсон может стабилизировать игру «Зенита», особенно если руководство клуба сорвет трансфер его коллеги Вендела. С дуэтом умных бразильцев опорник Барриос снова оживет. А пока Семак экспериментирует. Против «Рубина» вингер Педро начал матч на позиции правой «восьмерки». Казанцы поблагодарили петербуржцев за неудачные перестановки (вроде игры Глушенкова на фланге в атаке). «Рубин» сравнял счет на 90-й минуте: Рожков сделал подачу на злого форварда Даку.

– Футболисты «Зенита», хотя с трудом обыграли «Ростов» и не взяли три очка против «Рубина», теоретически могут собраться и разнести ЦСКА . У Челестини были ошибки. Тренеру повезло с сейвами Акинфеева против «Оренбурга» и дублем Кругового с «Ахматом». Челестини хочет сделать ЦСКА своей командой, но пока чаще работают старые установки, вроде проходов хавбека Кисляка. «Зенит» способен разобрать оборону «армейцев», но жажда реванша опасна. ЦСКА умеет расставить ловушки без мяча.

– «Флуминенсе» интересуется защитником «Зенита» Нино. Менеджеры петербуржцев не нашли другого лидера обороны. В заявке много центральных защитников, но ни один не выступает на высоком уровне. И ни один игрок не является лидером, как были Ракицкий и Ловрен. Когда эти опытные защитники ошибались, то не ломались морально, а возвращались с удачными отборами и длинными диагоналями. Нино – лучший центрбек «Зенита», но у него нет лидерских качеств и есть ошибки.

– Латерали Сантос и Мантуан не показывают идеальный футбол без мяча. «Рубин» раскрыл фланги «Зенита». Аргентинец Вега тоже не готов остановить лучших правых вингеров РПЛ . Когда команда Семака с мячом, она в безопасности. Особенно если брак в передачах у хавбеков ниже 15 %. Дома «Зенит» может атаковать почти безупречно. А вот без мяча играет хуже. Жерсон не всегда успевает вернуться в оборону, не говоря о Венделе. Барриос постарел, а про защитников сказали выше: оборона просела.

Сырое состояние команд делает матч непредсказуемым

– Быстрый гол «Зенита» может испортить поединок для нейтрального зрителя. ЦСКА выплывал после атак «Краснодара», «Оренбурга» и «Ахмата», но «Зенит» опытнее. Москвичам помогали в последних матчах рикошеты во время голевых комбинаций, а у Семака тоже чертовски везучая команда. «Зенит» ведь мог не обыграть «Ростов». Мостовой быстро организовал два гола «Рубину», а при другом дебюте фаворит рисковал глупо уступить 1:2. Семак согласен, что «Зенит» далек от оптимальной формы.

– У ЦСКА на оборону всегда влияют травмы Дивеева. Уход лидера Виллиана Роши тоже скажется. Нет человека, который заменит его в центре защиты без потери качества. Мойзес был хорош в тройке центральных, когда мог ходить на родной левый фланг, а в дуэте с Дивеевым бразилец может сыграть слабее. Тренер Челестини настаивает, что ЦСКА не хватает чистокровного опорника. Он видит Облякова и Кисляка «восьмерками» – ближе к атаке. «Армейцы» организованы без мяча, но есть разовые ошибки.

– Главные проблемы ЦСКА пока связаны с атакой. Голы дарили защитники Гайич, Дивеев и Круговой. Последнего перевели в атаку, но если «армейцы» подпишут вингеров, то Данил может вернуться на привычную позицию левого латераля в случае вынужденного перевода Мойзеса в центр обороны. Тогда снова появятся несыгранные связки впереди. Пока не впечатлили бразильцы: центрфорвард Алерранд и атакующий хавбек Алвес. Койта и Мусаев тоже не готовы к сезону с 20 голами во всех турнирах.