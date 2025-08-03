«Зенит» сыграл вничью с ЦСКА в матче РПЛ

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вчера, 19:55

«Зенит» сыграл вничью с ЦСКА (1:1) в матче 3-го тура РПЛ .

На 33-й минуте первый гол в игре забил нападающий ЦСКА Алеррандо. На 76-й минуте Александр Соболев с пенальти сравнял счёт.