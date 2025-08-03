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«Зенит» сыграл вничью с ЦСКА в матче РПЛ

вчера, 19:55
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

«Зенит» сыграл вничью с ЦСКА (1:1) в матче 3-го тура РПЛ.

На 33-й минуте первый гол в игре забил нападающий ЦСКА Алеррандо. На 76-й минуте Александр Соболев с пенальти сравнял счёт.

«Зенит» идёт на 6-м месте (5 очков), ЦСКА занимает 7-е место (5 очков).

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02 августа
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Все комментарии
Palex
Palex ответ Красно Синий воин (раскрыть)
сегодня в 00:17
Для внутреннего пользование хорошо,что играют россияне, но если бы ЦСКА играл в Европе, то вряд ли , этих парней мы бы увиделиив составе.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 00:14
10 минут не мог придти в себя, оборжался от души!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Сколько раз себе говорил- не смеяться на ночь глядя, но не в этот раз!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Больше всего боялся, чтобы сосед не постучал...
Спасибо, Маэстро!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Как только вижу Ваше сообщение, понимаю- щас будет ржач!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽🚴🚴🚴🚴🚴🚴🚴🚴🚴
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:53
Красно Синий воин
Красно Синий воин
вчера в 23:25
Невероятно приятно, что в стартовом составе ЦСКА было 7 россиян и всего 4 легионера. На замену вышло еще 2 наших футболиста. Итого — 9 россиян играло за ЦСКА сегодня. Для сравнения у Зенита в стартовом составе было 2 российских футболиста это вратарь Латышонок и Андрей Мостовой.
NYJ
NYJ
вчера в 23:12
Что с лимитом на легионеров, была речь об ужесточении
viv
viv
вчера в 22:38, ред.
Правильно подметил Сергей Иванов, что это третий пенальти для Зенита в первых трёх стартовых турах. Предыдущие два в ворота Ростова (2:1) и Рубина (2:2) К слову, стабильно побеждать эти пенальти Зениту. не помогают. в двух из трех туров он потерял очки и идет вровень с ЦСКА в турнирной таблице, уступая уже лидирующему Локомотиву четыре балла
РS.
И сколько ещё надо миллионов вложить и купить бразильцев, что бы не терять очки с ЦСКА у которого половина команды своих молодых воспитанников.выходят играть и добиваются результата.
Sergo81
Sergo81 ответ 100лет (раскрыть)
вчера в 22:23
Главная проблема латышонка, это слабые ноги. Он не прыгучий и перед прыжком не успевает сделать переступ. А Акинфеев успевает) посмотрите гол, не хватает одного переступа. Скорость мяча позволяла его сделать.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ 1viking17 (раскрыть)
вчера в 22:10
    zenitman11
    zenitman11
    вчера в 21:55
    Когда перестанут выпускать Касьеру в старте и будут выпускать Лусиано, тогда и победы будут.
    adekvat
    adekvat
    вчера в 21:42
    Круговой по привычке спас Семака. Соболя надо рубанком обтисать, столько мячей от острых углов не в ту сторону отлетают.
    nikolah
    nikolah
    вчера в 21:38, ред.
    Семак уходи
    100лет
    100лет
    вчера в 21:35, ред.
    Зенит больше создал моментов, был более близок к победе, но хромает реализация, Латышонок конечно перестал выручать команду, такие мячи нельзя пропускать, ошибка вратаря в выборе позиции, пусть учиться у Акинфеева. Лучший игрок матча Акинфеев.
    Sergo81
    Sergo81 ответ rx4u3zv36a79 (раскрыть)
    вчера в 21:17
    Семак сказал после матча, что играли не плохо, но не хватает исполнителей в атаке. Видимо, что-то задумал…
    artem saribekyan 1
    artem saribekyan 1 ответ Водолей Сергеев (раскрыть)
    вчера в 21:13
    Сколько раз не назначали пенальти в разных матчах , обосновывая решение тем, что ,,мяч уходил от ворот "...
    Мне кажется, что все судьи в РПЛ сейчас помнят, что этот (?)год для Зенита ,,юбилейный"!
    По судейству было заметно, что бы потом не говорили.
    Capral
    Capral ответ Константин 87 (раскрыть)
    вчера в 21:11
    Глубоко.)))
    Константин 87
    Константин 87
    вчера в 21:09
    Семак ,до свидания!!!!!!!!УХОДИ УЖЕ🤬🤬🤬🤬
    AleS
    AleS
    вчера в 21:03, ред.
    Сереже отдохнуть надо от футбола. Перезагрузиться и возобновить карьеру где-то в дургом месте, не в Петербурге.
    oFANATo
    oFANATo ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 20:55, ред.
    А ещё в Кубке ЦСКА дома отыграл отставание 0:2 после поражения в Питере, а в серии пенальти завоевал путевку в Суперфинал Кубка. Выходит, армейцы отобрали у Зенита сразу два трофея в юбилейный год.
    viv
    viv
    вчера в 20:52
    Прошел третий тур а Зенит на 6 месте.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ oFANATo (раскрыть)
    вчера в 20:49
    Ну да....
    А в Москве 3 очка подарил....
    Выходит желание видеть Зенит на первой строчке всё же оказалось сильней....
    Водолей Сергеев
    Водолей Сергеев
    вчера в 20:46
    Что тут комментировать – СУДейские решения 50/50 вершат СУДьбу матчей если не половину то треть в РПЛ, здесь любой независимый от команд человек скажет – была обычная борьба…Но Лапочкин зачем-то поддержал коллегу – клан!
    Capral
    Capral ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 20:40
    ))))))))))))))))))))))))
    Futurista
    Futurista ответ 1viking17 (раскрыть)
    вчера в 20:40
    Добрый вечер)...
    1viking17
    1viking17
    вчера в 20:39
    А это с какого перепуга Зенит стоит на 5 месте, когда там должен стоять Акрон???????????????
    Futurista
    Futurista ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 20:38
    В море пошёл наверное...
    sv_1969
    sv_1969 ответ Sergo81 (раскрыть)
    вчера в 20:37
    Все может быть!Но там есть Богданыч)))
    Capral
    Capral ответ lotsman (раскрыть)
    вчера в 20:36
    Перед выходом куда- на сцену? Вы актер?
    oFANATo
    oFANATo ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 20:36, ред.
    В прошлом сезоне ЦСКА тоже отобрал очки в очной встрече .....1 марта Зенит сыграл с ЦСКА 0:0 в чемпионате. На финише чемпионата Краснодар опередил команду Семака всего на одно очко. Получается, армейцы помогли лишить Зенит. титула в юбилейном сезоне.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 20:35
    Так Акрон помоложе будет...
    Воспитание хорошее видать...
    Уступают место.,
    Futurista
    Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 20:35
    А ну да...и подешевле)...
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