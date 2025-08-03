«Зенит» сыграл вничью с ЦСКА в матче РПЛ

«Зенит» сыграл вничью с ЦСКА (1:1) в матче 3-го тура РПЛ.
На 33-й минуте первый гол в игре забил нападающий ЦСКА Алеррандо. На 76-й минуте Александр Соболев с пенальти сравнял счёт.
«Зенит» идёт на 6-м месте (5 очков), ЦСКА занимает 7-е место (5 очков).
А ЦСКА на протяжении всего матча действовал очень хладнокровно, остро выбегая в контратаки, одна из которых должна была стать голевой и окончательно решить исход поединка, но...... замкнуть прострел вдоль ворот игрок ЦСКА не сумел. И тут же, неаккуратность, элементарная механическая зацепка привела к пенальти в ворота армейцев. И ведь трогать соперника в штрафной не было никакой необходимости, Мантуан уходил от ворот, и вот вот мог упереться в ленточку... Обидно.
Вобщем, констатируем очень интересную боевую ничью, в которой, мне больше понравились гости, сыгравшие рационально, без лишней беготни по жаре, и как мне показалось- с большими шансами на победу...
А ЦСКА на протяжении всего матча действовал очень хладнокровно, остро выбегая в контратаки, одна из которых должна была стать голевой и окончательно решить исход поединка, но...... замкнуть прострел вдоль ворот игрок ЦСКА не сумел. И тут же, неаккуратность, элементарная механическая зацепка привела к пенальти в ворота армейцев. И ведь трогать соперника в штрафной не было никакой необходимости, Мантуан уходил от ворот, и вот вот мог упереться в ленточку... Обидно.
Вобщем, констатируем очень интересную боевую ничью, в которой, мне больше понравились гости, сыгравшие рационально, без лишней беготни по жаре, и как мне показалось- с большими шансами на победу...
Не хотят или не могут?
Думаю, что не хотят.
И, полагаю, что установки Семака тут ни при чём.
ПРОСТО САМИ ИГРОКИ НЕ ХОТЯТ!
Только после замен забегали минут 20 до финального свистка.
И сразу же обнаружились проблемы в защите: армейцы не стали играть на ничью, и забей Гайч дальним ударом...
В общем, думаю, что долгие чемпионства "с привлечением иностранных специалистов" стали давать свои плоды со знаком минус.
Будет ли быстрая деградация игры Зенита?
Вряд ли, но сегодняшний матч - уже не первый звоночек
Не хотят или не могут?
Думаю, что не хотят.
И, полагаю, что установки Семака тут ни при чём.
ПРОСТО САМИ ИГРОКИ НЕ ХОТЯТ!
Только после замен забегали минут 20 до финального свистка.
И сразу же обнаружились проблемы в защите: армейцы не стали играть на ничью, и забей Гайч дальним ударом...
В общем, думаю, что долгие чемпионства "с привлечением иностранных специалистов" стали давать свои плоды со знаком минус.
Будет ли быстрая деградация игры Зенита?
Вряд ли, но сегодняшний матч - уже не первый звоночек