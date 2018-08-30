4 футболиста «Спартака» вернулись в общую группу

Пресс-служба «Спартака» сообщает, что защитники Сальваторе Боккетти и Андрей Ещенко, полузащитники Александр Ломовицкий и Александр Ташаев вернулись в общую группу команды.
Защитнику Илье Кутепову предстоит пройти углублённое обследование по поводу паховой грыжи. Сегодня, 30 августа, игрок отправился в Рим.
Всё по-факту
Четыре реальных человека возратились
А то устроил сми
Ведет не ведет,перейдет не перейдет
Всё по-факту
Четыре реальных человека возратились
А то устроил сми
Ведет не ведет,перейдет не перейдет