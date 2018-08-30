4 футболиста «Спартака» вернулись в общую группу

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30 августа 2018, 13:46

Пресс-служба «Спартака» сообщает, что защитники и , полузащитники и вернулись в общую группу команды.

Защитнику Илье Кутепову предстоит пройти углублённое обследование по поводу паховой грыжи. Сегодня, 30 августа, игрок отправился в Рим.