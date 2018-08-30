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4 футболиста «Спартака» вернулись в общую группу

30 августа 2018, 13:46

Пресс-служба «Спартака» сообщает, что защитники Сальваторе Боккетти и Андрей Ещенко, полузащитники Александр Ломовицкий и Александр Ташаев вернулись в общую группу команды.

Защитнику Илье Кутепову предстоит пройти углублённое обследование по поводу паховой грыжи. Сегодня, 30 августа, игрок отправился в Рим.

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38.
30 августа 2018 в 17:59
Ананидзе походу никогда оттуда не вернётся!
ДСА
ДСА
30 августа 2018 в 16:00
Можно сказать Спартак усилился.
Piter SpaM
Piter SpaM ответ Snake Plissken (комментарий удален) (раскрыть)
30 августа 2018 в 15:12
Тебя тоже давно не было видно. Как дела у бабули, кушал хорошо? Или ты просто с другого акка сидел?
fcspartak
fcspartak
30 августа 2018 в 14:42
степка чет активный какой то) а в воскресенье по парадным отсиживаться будет, чтобы зубами по поребрику не отвозили и куру с булкой было чем грызть)
Георгий Додонов
Георгий Додонов
30 августа 2018 в 14:28
Это хорошо.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
30 августа 2018 в 14:24
Всем здоровья и в дальнейшем без болячек.
papic337
papic337 ответ Snake Plissken (комментарий удален) (раскрыть)
30 августа 2018 в 14:20
Подличать нехорошо и спартаковцам и зенитчикам и армейцам и всем остальным.
drug01
drug01
30 августа 2018 в 14:09
Зениту будет очень трудно!
papic337
papic337 ответ Snake Plissken (комментарий удален) (раскрыть)
30 августа 2018 в 14:02
Ёрничать по поводу здоровья футболистов глупо и подло.
ignorant
ignorant
30 августа 2018 в 13:53
Вот четкая новость
Всё по-факту
Четыре реальных человека возратились
А то устроил сми
Ведет не ведет,перейдет не перейдет
Гость
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