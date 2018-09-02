Руководство «Манчестер Юнайтед» в гневе на Година

Согласно данным из СМИ, руководство «Манчестер Юнайтед» в гневе на защитника «Атлетико» Диего Година.
Сообщается, что боссы английского клуба недовольны тем фактом, что футболист использовал интерес МЮ в своих целях, чтобы получить более выгодное предложение по продлению контракта с «Атлетико».
Сам футболист еще не поставил подпись под новым договором, однако ожидается, что это произойдет в ближайшее время.
вот и годин не захотел идти на понижение. и грех не воспользоватся было чтоб выбить у матраса более выгодный контракт.
вот и годин не захотел идти на понижение. и грех не воспользоватся было чтоб выбить у матраса более выгодный контракт.