Руководство «Манчестер Юнайтед» в гневе на Година

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Согласно данным из СМИ , руководство «Манчестер Юнайтед» в гневе на защитника «Атлетико» Диего Година.

Сообщается, что боссы английского клуба недовольны тем фактом, что футболист использовал интерес МЮ в своих целях, чтобы получить более выгодное предложение по продлению контракта с «Атлетико».

Сам футболист еще не поставил подпись под новым договором, однако ожидается, что это произойдет в ближайшее время.