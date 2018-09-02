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Руководство «Манчестер Юнайтед» в гневе на Година

сегодня, 11:44

Согласно данным из СМИ, руководство «Манчестер Юнайтед» в гневе на защитника «Атлетико» Диего Година.

Сообщается, что боссы английского клуба недовольны тем фактом, что футболист использовал интерес МЮ в своих целях, чтобы получить более выгодное предложение по продлению контракта с «Атлетико».

Сам футболист еще не поставил подпись под новым договором, однако ожидается, что это произойдет в ближайшее время. 

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Все комментарии
Evilhuman
Evilhuman
сегодня в 13:59
Ох не о том головы болят у руководства МЮ...
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 13:50
Да и ладно! Сейчас не этим нужно быть разгневанным руководству манкунианского клуба. Игра у Манчестер Юнайтед не очень, прямо скажем...
Kerri
Kerri
сегодня в 13:46
Нормальный ход.
neverwin
neverwin
сегодня в 13:31
Совпадение? Не думаю))))))))))))))))))))
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 13:27
Утка, не более
cska plus
cska plus
сегодня в 13:16
Рыба ищет где глубже, человек где лучще и ничего зазорного в действиях Година не вижу.
hoper
hoper
сегодня в 13:00
Мля а он прямо обо76ся со страху и не знает что теперь делать.Может прощения у Глейзеров просить
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
сегодня в 12:59
Зачем Годину идти на явное понижение?
hata
hata
сегодня в 12:37
Агенты у него грамотные.
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
сегодня в 12:34
По моему это нормально, когда футболист использует с выгодой для себя интерес других клубов.
Betman
Betman
сегодня в 12:32
Интересно, а с тренеришкой норм всё значит. Все довольны как он измывается на клубом, однако.
Bavaria_M
Bavaria_M
сегодня в 12:16
а что тут такого? мю щас просто середняк и не более.
вот и годин не захотел идти на понижение. и грех не воспользоватся было чтоб выбить у матраса более выгодный контракт.
dimagas1
dimagas1
сегодня в 12:10
Антошка по моему так же сделал)))
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 11:54
кажется,такое сейчас в порядке вещей
Важно,уметь различать и гневаться лишь тогда,когда обещания нарушены или уговор.
Насмешник
Насмешник
сегодня в 11:54
После фокусов с Де Хеа не удивительно. Как вы, так и с вами.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:49
Тонкости есть?))
Владимиpъ Григорянъ
Владимиpъ Григорянъ
сегодня в 11:48
Какой клуб - такое и отношение.
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 11:45
Годин оставил МЮ с носом.
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