«Андерлехт» не смог удовлетворить финансовые запросы вингера «Ливерпуля»

сегодня, 05:11

Сделка по переходу вингера «Ливерпуля» Лазара Марковича в «Андерлехт» была сорвана в последний день трансферного окна в Европе.

По информации источника, мерсисайдцы могли выручить около 3 млн фунтов с этого перехода, но «Андерлехт» не устроили финансовые запросы 24-летнего футболиста. Напомним, что Маркович вторую половину прошлого сезона выступал за «Андерлехт» на правах аренды.

Недавно бельгийский клуб отправил в аренду в «Нант» защитника Кару Мбоджа.