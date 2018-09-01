«Андерлехт» не смог удовлетворить финансовые запросы вингера «Ливерпуля»

Сделка по переходу вингера «Ливерпуля» Лазара Марковича в «Андерлехт» была сорвана в последний день трансферного окна в Европе.
По информации источника, мерсисайдцы могли выручить около 3 млн фунтов с этого перехода, но «Андерлехт» не устроили финансовые запросы 24-летнего футболиста. Напомним, что Маркович вторую половину прошлого сезона выступал за «Андерлехт» на правах аренды.
Недавно бельгийский клуб отправил в аренду в «Нант» защитника Кару Мбоджа.
Куда только не отдавал в аренду...
Судя по Википедии та ещё голевая машина......
За Ливерпуль - 2 гола..
За Фенербахче - 0 голов
За Спортинг - 1 гол..
За Халл Сити - 2 гола...
За Андерлехт - 1 гол...
Куда только не отдавал в аренду...
Судя по Википедии та ещё голевая машина......
За Ливерпуль - 2 гола..
За Фенербахче - 0 голов
За Спортинг - 1 гол..
За Халл Сити - 2 гола...
За Андерлехт - 1 гол...