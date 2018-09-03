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Петер Шмейхель: «Моуриньо способен привести МЮ к победе в АПЛ»

вчера, 23:46

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель считает, что Жозе Моуриньо способен привести команду к чемпионству в АПЛ.

Моуриньо работал в отличных клубах. Он выиграл Лигу чемпионов с «Порту», трижды становился чемпионом Англии с «Челси». Он добился невероятных результатов в футболе. «Манчестер Юнайтед» - это другой уровень. У команды богатые традиции и истории. В прошлом сезоне «Манчестер Юнайтед» стал вторым в АПЛ. В этом году мы сыграем в Лиге чемпионов. Все нормально. Моуриньо нужно время. Он способен привести команду к чемпионству в АПЛ.

Напомним, что в минувшем туре «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Бернли».

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Владимиpъ Григорянъ
Владимиpъ Григорянъ
вчера в 23:50
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