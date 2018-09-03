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Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 4 тур 1 X 2
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Испания. Сегунда 2018/2019, 3 тур 1 X 2
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Месси: «Был удивлен уходом Роналду из „Реала“»

сегодня, 21:37

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал переход форварда Криштиану Роналду из «Реала» в «Ювентус».

Я был удивлен уходом Роналду, не представлял его в другом клубе. При этом СМИ говорили о многих командах, куда может перейти Криштиану, но «Ювентус» среди них особо не звучал.

«Реал» по-прежнему будет бороться за титулы, но без Роналду он станет менее сильным. В то же время «Юве» будет одним из явных фаворитов на победу в Лиге чемпионов, ведь у них и так был сильный состав, а теперь еще добавился и Криштиану.

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Все комментарии
Rattlehead
Rattlehead
сегодня в 22:18
BARCELONA-BEST:
Просто и спокойно. Так себя ведут лучшие игроки. А середняки орут в каждом углу что они лучшие чтобы о них не забыли (пеналду)
Главное, что ты о нем не забываешь, комментируя каждую новость, так или иначе касающуюся нарцисса)
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 22:11
Рон же не гном,которого мумифицируют барсуки!
anyway
anyway
сегодня в 22:09
Ахахаха гном даже сразу не поверил своему счастью)))))))
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
сегодня в 21:52
Просто и спокойно.
Так себя ведут лучшие игроки.
А середняки орут в каждом углу что они лучшие чтобы о них не забыли (пеналду)
Брулин
Брулин
сегодня в 21:49
Когда уже закончится эта ерунда??? Сколько можно??? Они оба великие футболисты! Хватит их сравнивать!
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал
сегодня в 21:47
Alcaron:
Скорее обрадовался
Чему? Что теперь барса наконец-то сможет Ла Лигу выиграть в которую реал всегда забирал с роналду? Гы-гы
raulmadrid_007
raulmadrid_007
сегодня в 21:44
Конечно что удивлен - ведь надо все по сути начинать сначала.Так сказать вызов для себя в очередной раз.

А не сидеть как Леонид 500 лет в одном клубе пробегая за матч 5 км - валяя балду уже как 3 года и все равно быть легендой клуба у гранатовых школьников.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 21:42
Ушел и ушел. Другие придут.
lexatver
lexatver
сегодня в 21:41
Посмотрел я матч Юве с Пармой и Роналду совсем не вписался в игру. Может конечно не в форме ещё, но выглядел бледной тенью самого себя
Alcaron
Alcaron
сегодня в 21:40
Скорее обрадовался
Василий 50
Василий 50
сегодня в 21:39
Твоя очередь удивлять.
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