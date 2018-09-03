Месси: «Был удивлен уходом Роналду из „Реала“»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал переход форварда Криштиану Роналду из «Реала» в «Ювентус».

Я был удивлен уходом Роналду, не представлял его в другом клубе. При этом СМИ говорили о многих командах, куда может перейти Криштиану, но «Ювентус» среди них особо не звучал.

«Реал» по-прежнему будет бороться за титулы, но без Роналду он станет менее сильным. В то же время «Юве» будет одним из явных фаворитов на победу в Лиге чемпионов, ведь у них и так был сильный состав, а теперь еще добавился и Криштиану.