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Месси: «Не думаю, что буду играть до 40 лет»

сегодня, 22:14

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси признался, что пока не знает, чем будет заниматься по окончании карьеры.

Я не вижу себя на футбольном поле в 40 лет. Не думал о том, что буду делать по окончании карьеры.

Пока что я сосредоточен на том, что происходит сейчас, а когда закончится мой контракт с «Барселоной», мы вместе с клубом примем решение.

Идея состоит в том, чтобы остаться в Каталонии. У моих детей здесь школа и друзья, мы думаем в первую очередь об этом.

Ранее Месси прокомментировал переход Криштиану Роналду в «Ювентус». 

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Все комментарии
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
сегодня в 22:23
На допинге можно и до 43 лет играть
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 22:20
Еще три-четыре года и хватит.
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 22:19
Конечно в Каталонии останешься,потому что в Аргентине,ты полный нуль!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 22:16
До 50???
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