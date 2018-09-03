Месси: «Не думаю, что буду играть до 40 лет»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси признался, что пока не знает, чем будет заниматься по окончании карьеры.

Я не вижу себя на футбольном поле в 40 лет. Не думал о том, что буду делать по окончании карьеры.

Пока что я сосредоточен на том, что происходит сейчас, а когда закончится мой контракт с «Барселоной», мы вместе с клубом примем решение.

Идея состоит в том, чтобы остаться в Каталонии. У моих детей здесь школа и друзья, мы думаем в первую очередь об этом.