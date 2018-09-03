«Барселона»: «У фанатов клуба нет сомнений, Месси - лучший»

«Барселона» поддержала нападающего Лионеля Месси, который не попал в тройку номинантов на звание «Игрок года» по версии ФИФА.
У болельщиков «Барселоны» нет никаких сомнений, Месси - лучший. Точка.
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«Барселона» поддержала нападающего Лионеля Месси, который не попал в тройку номинантов на звание «Игрок года» по версии ФИФА.
У болельщиков «Барселоны» нет никаких сомнений, Месси - лучший. Точка.