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«Барселона»: «У фанатов клуба нет сомнений, Месси - лучший»

вчера, 23:20

«Барселона» поддержала нападающего Лионеля Месси, который не попал в тройку номинантов на звание «Игрок года» по версии ФИФА.

У болельщиков «Барселоны» нет никаких сомнений, Месси - лучший. Точка.

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Все комментарии
вхсо 111
вхсо 111
вчера в 23:54
Для барс секты такого утверждения не избежать "месси лучший" диагноз!
drug01
drug01
вчера в 23:31
Что он будет лучший вечно?
parallels
parallels
вчера в 23:24
это тот, который даже в тройку не попал, и больше никогда не попадёт?
juvenale
juvenale
вчера в 23:22
хахах лучший )))сколько он там Роме забил в плове)и сколько Ювентусу год назад)
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