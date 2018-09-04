Раньери: «Моуриньо поборется за победу в АПЛ»

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Бывший главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери считает, что «Манчестер Юнайтед», несмотря на неудачный старт, все еще является одним из претендентов на чемпионский титул в АПЛ .

Уверен, что Гвардиола способен привести «Манчестер Сити» к очередному чемпионству. Безусловно, это будет сложно, поскольку у «горожан» много достойных соперников. Также я считаю, что Моуриньо все еще может побороться за титул.