Ребров: «У меня ощущение, что Квинси ещё с нами, в нашей команде»

Вратарь «Спартака» Артем Ребров прокомментировал трансфер полузащитника Квинси Промеса в «Севилью».

У меня ощущение, что Квинси ещё с нами, в нашей команде. Будем болеть за него и переживать, он этого заслуживает. Пока Промес не попрощался с нами, думаю, он скоро приедет и сделает это. Пока что он написал только в наш чат в What'sApp, поблагодарив всех.



Неожиданностью его уход для нас не стал, разговоры шли постоянно и не первый год. Если посмотреть с нашей стороны, то он нам нужен, он делал очень много в плане как раздевалки, так и игры. Но если посмотреть с его стороны, то он стал тут чемпионом, лучшим бомбардиром, он добился в России всего, чего можно добиться. И главное, что он исполнил своё обещание: он сделал «Спартак» чемпионом и ушёл. Человеку нужно уходить в чемпионат сильнее, развиваться – это правильное решение.