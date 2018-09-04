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Ребров: «У меня ощущение, что Квинси ещё с нами, в нашей команде»

сегодня, 16:55

Вратарь «Спартака» Артем Ребров прокомментировал трансфер полузащитника Квинси Промеса в «Севилью».

У меня ощущение, что Квинси ещё с нами, в нашей команде. Будем болеть за него и переживать, он этого заслуживает. Пока Промес не попрощался с нами, думаю, он скоро приедет и сделает это. Пока что он написал только в наш чат в What'sApp, поблагодарив всех.

Неожиданностью его уход для нас не стал, разговоры шли постоянно и не первый год. Если посмотреть с нашей стороны, то он нам нужен, он делал очень много в плане как раздевалки, так и игры. Но если посмотреть с его стороны, то он стал тут чемпионом, лучшим бомбардиром, он добился в России всего, чего можно добиться. И главное, что он исполнил своё обещание: он сделал «Спартак» чемпионом и ушёл. Человеку нужно уходить в чемпионат сильнее, развиваться – это правильное решение.

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Все комментарии
311
311
сегодня в 17:36
Дух Квинси не выветрился из бани!)
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов
сегодня в 17:15
ммда... дух Промеса ещё надолго останется в раздевалке Спартака)))
Faustello
Faustello
сегодня в 17:12
ermak6848:
это видение от кальяна поди...
Это видения от Ерёмы.
Галлюцинируют всей командой )))
ermak6848
ermak6848
сегодня в 17:10
это видение от кальяна поди...
Jake Sully
Jake Sully
сегодня в 17:10
Ребров: «У меня ощущение, что я ещё отлижу не одну штангу, в ФНЛ»
parallels
parallels
сегодня в 17:09
в тарасовке ещё пачка зулусов в наличии, ребров недолго будет скучать.
Георгий Додонов
Георгий Додонов
сегодня в 17:08
Уже нет.
Antonchik
Antonchik
сегодня в 17:07
Поэтому Ребров втихоря целует штанги, думая, что это промеска.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
сегодня в 17:02
Snake Plissken:
Всё таки оставил на память локон
Кусок хвостика.
Snake Plissken
Snake Plissken
сегодня в 16:58
Всё таки оставил на память локон
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