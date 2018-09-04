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Газизов доволен трансферной кампанией «Уфы»

сегодня, 16:46

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов считает, что клуб удовлетворительно провел трансферную кампанию в летнее межсезонье. 

Мы ведем трансферную политику по средствам, которыми располагаем. Если бы футбольный клуб «Уфа» располагал другими финансами, то и политика новых приобретений была бы совершенно другая, были бы более громкие имена. Простым человеческим языком - мы имеем то, что имеем. Мы подписали неплохих игроков, поэтому трансферную кампанию клуба можно оценить как удовлетворительную.

Когда мы искали игроков на определенную позицию, то изучали наших соперников по Лиге Европы, их футболистов. Получилось так, что была возможность наблюдать за потенциальными новичками, и мы этой возможностью воспользовались. У нас был интерес к некоторым футболистам из шотландского «Рейнджерс», но проблема в том, что те игроки, которые нам понравились, принадлежат «Ливерпулю» и стоят неподъемных денег для нашего клуба, даже для аренды.

В летнее трансферное окно «Уфа» пополнилась защитником Данилом Круговым («Зенит-2»), полузащитниками Оливье Тиллем («Прогрес», Люксембург), Азером Алиевым («Крылья Советов») и нападающим Ловро Бизяком («Домжале», Словения).  

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Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 18:19
Походу Уфа в ФНЛ собралась!!!
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