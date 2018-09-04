Ребров: «Максименко спокойно переварил свои ошибки»

Вратарь «Спартака» Артем Ребров прокомментировал игру голкипера «красно-белых» Александра Максименко.

Максименко оказался уверенным в себе при такой атмосфере стадиона в Питере. Показательно, как он отнёсся к ошибкам, спокойно переварив их. Я бы так не смог в его возрасте. Но у нас с ним разные карьеры. Он уже в раннем возрасте начал заниматься в академии «Спартака», я же прошёл через многое, чтобы тут оказаться. Он уже с юного возраста находится в ситуации, когда каждую его игру рассматривают под микроскопом, мне в этом плане было легче.



Советы? Я не хожу и не учу никого жизни, но всегда могу подсказать то, что чувствую и вижу сам. Мне приятно, что человек это принимает и слышит меня. Но он личность и будет играть и принимать такие решения, которые сам считает нужными. После «Динамо» сказал ему, что откроет через время интернет с ребятами, вспомнят и посмеются. Столько голов таких у вратарей в карьере, что их нужно быстрее забывать. Не мне решать, готов парень к сборной или нет, но вокруг него должно быть меньше шумихи. Она может мешать ему, хоть он её и заслужил.