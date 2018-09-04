Рауш: «Самое главное, что сейчас я без травм, здоров»

Защитник «Динамо» Константин Рауш прокомментировал свое возвращение в национальную сборную России.

Очень рад, что я опять в команде. Самое главное, что сейчас я без травм, здоров. Команда хорошо отыграла чемпионат мира. Сейчас наша задача – продолжать двигаться дальше. В целом, ничего не изменилось. Все ребята также тренируются, как и до мундиаля.



Нойштедтер ещё не делился подробностями о сборной Турции. Я знаю некоторых игроков там, играл против них. На чемпионате мира помимо нашей команды следил за сборной Германии. У меня там много друзей. Но самое главное, что Россия хорошо отыграла на турнире.



До ухода Жиркова из сборной мы менялись, много играли. Сейчас передо мной стоит задача играть на максимуме, а о конкуренции и моих шансах занять основное место на позиции – это вопрос к тренеру.